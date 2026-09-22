Operación Aulas Seguras deja seis adolescentes vinculados a casos de drogas en varias provincias panameñas

Tres hombres esposados caminan de espaldas hacia el portón de acceso de un centro penitenciario en la ciudad de Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Operación Aulas Seguras, desarrollada en siete provincias panameñas, derivó en medidas cautelares y condenas contra seis menores de edad investigados por delitos relacionados con drogas.

Tres adolescentes recibieron detención provisional y otros tres aceptaron culpabilidad, con penas de entre 12 y 18 meses de prisión.

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La iniciativa estuvo a cargo de las cinco Fiscalías Superiores de Adolescentes y las Fiscalías de Circuito de la Procuraduría.

También participaron la Unidad Especializada en Adolescentes, la Unidad de Niñez y Adolescencia, la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias se realizaron en las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Panamá, Darién, Chiriquí y Veraguas. La operación incluyó 33 allanamientos y nueve puntos de compras controladas de drogas.

Un grupo de jóvenes con chaquetas con capucha permanece de espaldas en el patio exterior de un centro educativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades atendieron denuncias ciudadanas sobre presuntas ventas de sustancias ilícitas en los sectores intervenidos.

De acuerdo con la información proporcionada por el ente de seguridad pública, los adolescentes investigados afrontan señalamientos por venta de drogas y asociación ilícita para delinquir.

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Durante las audiencias, los fiscales solicitaron la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputaciones ante los Juzgados Penales de Adolescentes. Las peticiones fueron admitidas.

La institución informó que tres de los adolescentes permanecen bajo detención provisional, mientras que los restantes otros tres recibieron condenas después de reconocer su responsabilidad penal.

Por otro lado, cuatro personas fueron detenidas provisionalmente por un robo agravado en una estación de combustible de San Carlos, entre ellas un adolescente de 16 años.

La Procuraduría General de la Nación señaló que mantendrá el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, con respeto por los derechos ciudadanos y apego a la Constitución y la ley.

El caso ocurrió en una gasolinera del corregimiento de La Ermita, y los implicados quedaron bajo medida cautelar después de las audiencias ante los Juzgados de Garantías correspondientes.

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La Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la Fiscalía Superior de Adolescentes sostuvieron que cuatro personas encapuchadas sometieron al despachador con una réplica de arma de fuego. El grupo se apoderó de cerca de $488 y de dos teléfonos celulares pertenecientes a clientes que estaban en el lugar.

Tras el asalto, los sospechosos huyeron en un Hyundai gris. Las unidades de la Policía Nacional los ubicaron y aprehendieron posteriormente.

Mientras, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste obtuvo la detención provisional de un adolescente de 17 años por su presunta participación en una tentativa de homicidio agravado contra un hombre en Arraiján.

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El hecho investigado ocurrió en el sector de Altos de las Acacias, en el corregimiento de Arraiján Cabecera. De acuerdo con la información oficial, el adolescente estaba acompañado por otro sujeto mayor de edad.

Cuatro personas encapuchadas sometieron al despachador con una réplica de arma de fuego. El grupo se apoderó de cerca de $488. (Ilustración)

La víctima sufrió heridas con un objeto punzocortante. La Fiscalía presentó los elementos de convicción durante la audiencia y el juez admitió la formulación de cargos antes de ordenar la medida cautelar.

La Procuraduría indicó que el proceso continuará bajo las normas que rigen la jurisdicción penal de adolescentes.

En tanto, la Fiscalía de Adolescentes en Chiriquí consiguió la detención provisional de un adolescente de 17 años imputado por la presunta comercialización de drogas y asociación ilícita para delinquir.

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El expediente está vinculado con diligencias judiciales realizadas el 14 y el 15 de septiembre en el distrito de Bugaba. En ese procedimiento, las autoridades ubicaron sustancias ilícitas y dinero autorizado en poder del investigado.

La Fiscalía presentó ante el Juzgado Penal de Adolescentes los elementos que, según su planteamiento, respaldaban la presunta vinculación del menor con los hechos.

Un joven camina de espaldas por el pasillo de una cárcel en la ciudad de Panamá hacia una puerta con la inscripción Pabellón D. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tribunal de justicia admitió la legalización de la aprehensión, la imputación y la aplicación de la medida cautelar por el término legal.

La Procuraduría General de la Nación señaló en un informe que mantendrá el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, con respeto por los derechos ciudadanos y apego a la Constitución y la ley.

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