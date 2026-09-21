Organismo de Investigación Judicial alerta sobre señales físicas y emocionales de violencia contra menores en Costa Rica

El OIJ advirtió que moretones, quemaduras y cortes sin explicación clara pueden ser señales de violencia contra personas menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los moretones, las quemaduras y los cortes sin una explicación clara pueden ser señales de violencia contra personas menores de edad, según advirtió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El investigador Roberto Pérez, de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, indicó a El Observador que los dolores recurrentes de cabeza o estómago sin una causa médica identificable también requieren atención.

Las personas adultas responsables deben observar lesiones inexplicables, malestares físicos frecuentes y transformaciones súbitas en la conducta de niños, niñas y adolescentes. Estos elementos pueden alertar sobre una posible situación de violencia o abuso sexual, aunque no permiten establecer por sí solos la existencia de un delito.

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El aislamiento, la caída del rendimiento escolar y las alteraciones del sueño figuran entre los comportamientos que pueden acompañar estas situaciones. Pérez, quien acumula más de 25 años de experiencia en investigaciones de esta clase, también pidió prestar atención a conductas regresivas como volver a orinarse en la cama o chuparse el dedo, además de un miedo intenso a permanecer a solas.

“También pueden presentarse pesadillas frecuentes”, dijo Pérez a El Observador. El funcionario agregó que los cambios bruscos en la alimentación, la irritabilidad, la tristeza constante o el llanto sin una razón aparente pueden sumarse a los indicadores que deben motivar una consulta o una denuncia.

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El aislamiento, la caída del rendimiento escolar, las alteraciones del sueño y las pesadillas frecuentes figuran entre los indicadores de abuso sexual infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos expedientes llegan a conocimiento de las autoridades tras las atenciones médicas realizadas en hospitales del país. Los servicios de salud pueden detectar lesiones o recibir revelaciones de las víctimas durante las consultas, por lo que las señales deben ser tomadas con seriedad por las familias, el personal educativo y otros adultos cercanos.

La CCSS atendió 1,485 casos de abuso sexual infantil en 2025

Los servicios de emergencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atendieron 1,485 casos de abuso sexual infantil durante 2025, un 11% más que las 1,337 atenciones registradas en 2024. Entre enero y el 2 de septiembre de 2026, la institución sumó otras 852 atenciones de personas menores de edad, de acuerdo con los datos entregados al Semanario Universidad.

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Las cifras muestran que los centros médicos son una de las vías por las que posibles situaciones de abuso pueden ser identificadas y comunicadas a las autoridades. El registro de estas atenciones se conoció mientras el OIJ reforzó sus advertencias sobre los indicios físicos, emocionales y conductuales que pueden requerir intervención.

La recomendación de las instituciones incluye mantener espacios de diálogo con niños, niñas y adolescentes, prestar atención a sus cambios de comportamiento y acudir a los canales de orientación o denuncia cuando aparezcan señales de alarma. Pérez también pidió escuchar los relatos de posibles víctimas sin descalificarlos de inmediato.

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Las investigaciones del OIJ detectaron casos en los que el primer acercamiento entre agresores y víctimas ocurrió a través de plataformas digitales y videojuegos en línea. En esos espacios puede producirse grooming, una práctica mediante la cual una persona adulta intenta ganarse la confianza de una persona menor de edad con fines sexuales.

El OIJ señaló que conductas regresivas, irritabilidad, tristeza constante y llanto sin razón aparente requieren atención de las personas adultas responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mecanismo puede incluir solicitudes de fotografías íntimas. Los agresores pueden utilizar luego ese material para extorsionar a las víctimas, exigir nuevos envíos o divulgar los archivos de forma ilícita, según explicó el investigador.

Pérez sostuvo ante el diario que la supervisión de la actividad digital de hijos e hijas debe ser permanente. La recomendación incluye conocer los sitios que visitan, los contenidos que consumen y los mensajes que reciben, con el objetivo de detectar contactos que puedan representar un riesgo.

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“El acompañamiento parental y este control parental debe ser una máxima”, afirmó el investigador. Pérez advirtió que dejar sola a una persona menor de edad ante un contacto de esta naturaleza puede conducir a una situación más grave, como convertirse en víctima de un delito sexual.

A finales de 2025, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) publicó ¿Qué hacer ante el grooming?, una orientación sobre los riesgos de esta modalidad. Rodolfo Meneses López, abogado del PANI e integrante de la Comisión Interinstitucional contra el Grooming, señaló que la práctica puede derivar en abuso sexual, violación, corrupción y difusión, producción o tenencia de material de abuso sexual infantil.

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“Es determinante que padres y madres conozcan los riesgos”, sostuvo Meneses López. El abogado pidió que los hogares mantengan acompañamiento digital y que las personas adolescentes consulten y denuncien en las líneas especializadas cuando enfrenten una situación sospechosa.

Cuatro personas fueron detenidas por material de abuso sexual infantil

Las autoridades detuvieron a cuatro personas a finales de agosto durante allanamientos vinculados con la tenencia, fabricación y difusión de material de abuso sexual infantil. Los operativos se realizaron en Guararí, Santo Domingo y San Pablo de Heredia, además de Pavón de Golfito.

La CCSS atendió 1,485 casos de abuso sexual infantil en 2025, un 11% más que en 2024, y sumó otras 852 atenciones entre enero y el 2 de septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a la detección de un contacto sospechoso en Internet, Pérez recomendó denunciarlo ante el OIJ y bloquear a la persona, incluso si todavía no se produjo otro delito. El investigador insistió en que la comunicación frecuente entre las personas adultas y los menores de edad puede facilitar la detección temprana de situaciones de riesgo.

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El PANI brinda orientación mediante la línea 1147 y el WhatsApp 8989-1147. El Ministerio de Educación Pública dispone de la línea Aquí Estoy en los números 2459-1598 y 2459-1599.

Las denuncias ante el OIJ pueden realizarse a través de la línea confidencial 800-800-645, el Sistema de Emergencias 9-1-1, el WhatsApp 8800-0645 o el teléfono 2295-3000 del Poder Judicial.