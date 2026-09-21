Costa Rica

Costa Rica traza su hoja de ruta en salud: listas de espera, cáncer y salud mental lideran las 10 prioridades nacionales

La iniciativa nacional busca que los pacientes accedan y administren sus datos, mientras Salud coordina aspectos legales, financieros y técnicos con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones

Una médica con bata blanca sostiene la mano de una paciente con pañuelo rosa en la cabeza, sentada junto a un goteo intravenoso.
El Ministerio de Salud presentó diez ejes estratégicos entre los que figura la nueva Secretaría Técnica Nacional de Cáncer, enfermedad que representa la segunda causa de muerte en el país, según el comunicado oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Ministerio de Salud de Costa Rica definió diez prioridades estratégicas para orientar las políticas sanitarias del país, con medidas que abarcan desde la reducción de listas de espera y la salud bucal hasta la atención prehospitalaria, el cáncer y la salud mental.

El anuncio figura en el comunicado CP-176-2026, en el que el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, presentó las áreas que guiarán las acciones del sistema. Según el documento, la agenda busca mejorar la toma de decisiones, promover investigaciones y responder a los desafíos de salud de la población.

PUBLICIDAD

Entre las metas aparece el fortalecimiento de la autoridad reguladora, con el objetivo de actualizar y agilizar las normas para medicamentos, dispositivos biomédicos y tecnologías sanitarias. La cartera sostiene que ese proceso permitirá reforzar los mecanismos de homologación, importación y exportación, además de garantizar la seguridad y la calidad de los productos disponibles en el país.

Regulación e investigación, entre las primeras medidas

El plan contempla una mayor capacidad de regulación sanitaria y el impulso de investigaciones dirigidas a identificar soluciones para los problemas que afectan a la población. El Ministerio de Salud también incluyó la gestión integral de residuos, con acciones interinstitucionales para asegurar sitios de disposición final de residuos ordinarios y dar respaldo jurídico a los gestores autorizados.

PUBLICIDAD

Una médica con bata blanca y estetoscopio sonríe al tocar el hombro de una paciente frente a una ventana que muestra la bandera de Costa Rica.
La agenda del Ministerio de Salud contempla conectar de forma segura los datos clínicos entre servicios públicos y privados, y articular bajo protocolos comunes a los prestadores de atención prehospitalaria del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de objetivos incorpora además cambios en el manejo de las esperas para recibir atención. La meta oficial es que ninguna persona quede sin prioridad, seguimiento o respuesta. Para ello, el Ministerio se apoyará en la gestión de las listas de atención con tiempos de espera.

El texto establece que las listas deberán administrarse de acuerdo con el riesgo y la necesidad clínica de cada paciente, con plazos razonables, trazabilidad y rendición de cuentas. La medida apunta a una atención más oportuna y equitativa, según el comunicado.

Una dentista con uniforme azul examina la boca de un niño sentado en un sillón dental, mientras una asistente trabaja al fondo.
La estrategia plantea plazos razonables, trazabilidad y cuentas claras para que nadie quede sin seguimiento, pero la gestión dependerá de cómo se aplicará la evaluación por riesgo y necesidad clínica en cada caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integración de la información clínica de los pacientes

Otro eje de la agenda es la transformación digital del sistema de salud. El Ministerio informó que trabaja con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones en la consolidación legal, financiera y técnica de la interoperabilidad nacional.

La iniciativa pretende conectar de forma segura la información clínica entre los servicios de salud públicos y privados. El objetivo es que los pacientes puedan acceder a sus datos y administrarlos, con información disponible cuando necesiten atención.

El comunicado señala que la interoperabilidad reducirá trámites repetidos, reprocesos y costos para las instituciones y los usuarios. También se prevé que contribuya a mejorar la gestión de las listas de espera y la organización de los servicios sanitarios.

En el área de atención prehospitalaria, el Ministerio asumirá la rectoría del Sistema Nacional de Atención Prehospitalaria. La propuesta busca articular a las instituciones públicas y privadas bajo reglas comunes, protocolos integrados, información interoperable y estándares de calidad.

La cartera aclaró que su función no será sustituir a los prestadores de esos servicios, sino asegurar una respuesta coordinada, segura, oportuna y equitativa ante emergencias para toda la población.

Cáncer y salud mental completan los diez ejes

El fortalecimiento de la atención primaria también integra el plan. El Ministerio pretende articular a las comunidades, las instituciones públicas y el sector privado para mejorar las condiciones de salud y bienestar, con continuidad y equidad en la atención.

Una médica sostiene las manos de una paciente con pañuelo en la cabeza, junto a un pie de suero intravenoso y una bandera de Costa Rica.
Una médica atiende a una paciente con cáncer durante su tratamiento en un centro de salud de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer ocupa otro de los puntos centrales de la estrategia. El comunicado señala que esa enfermedad es la segunda causa de muerte en Costa Rica y anticipa la creación de la Secretaría Técnica Nacional de Cáncer. La instancia tendrá carácter permanente, contará con cinco áreas de trabajo y dispondrá de un observatorio de inteligencia sanitaria.

La décima prioridad se centra en la salud mental. El Ministerio anunció la activación del Consejo de Salud Mental y de su Órgano Técnico de Apoyo, además de la revisión y ajuste del reglamento de la Ley de Salud Mental N° 10412 y de la normativa relacionada.

El documento oficial no precisó un calendario de implementación ni el presupuesto destinado a cada uno de los diez ejes anunciados.

Temas Relacionados

Costa RicaSalud mentalTransformación digitalMinistro de SaludMinisterio de Saludprioridades de Salud en Costa Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica notificó 2,591 casos de sífilis y los contagios crecieron 21% en 2026

El Ministerio de Salud contabilizó 449 infecciones más que en las primeras 35 semanas de 2025 y situó la tasa acumulada del país en 49.7 por cada 100,000 habitantes

Costa Rica notificó 2,591 casos de sífilis y los contagios crecieron 21% en 2026

Caña de azúcar supera los 3.8 millones de toneladas y encabeza la producción entre los principales cultivos de Costa Rica

Los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025 muestran grandes diferencias entre cultivos: la palma aceitera posee la mayor superficie sembrada entre los productos divulgados, mientras la caña lidera ampliamente por volumen de producción.

Caña de azúcar supera los 3.8 millones de toneladas y encabeza la producción entre los principales cultivos de Costa Rica

El Niño amenaza con encarecer hasta un 15% los costos logísticos de empresas en América Latina

Las alteraciones en las lluvias, la disponibilidad de agua y energía y el suministro de materias primas podrían generar interrupciones operativas y mayores gastos para las compañías de la región

El Niño amenaza con encarecer hasta un 15% los costos logísticos de empresas en América Latina

El costarricense Carlos Marchena murió mientras permanecía detenido en Luisiana

Los allegados dijeron que esperaban la autopsia y una explicación de las autoridades, tras el fallecimiento ocurrido en el Winn Correctional Center, donde había estado recluido unos 10 meses en centros migratorios

El costarricense Carlos Marchena murió mientras permanecía detenido en Luisiana

Brasil habilita la entrada de piña fresca de Costa Rica tras validar requisitos fitosanitarios

El Ministerio de Agricultura y Ganadería informó que cada embarque deberá portar la certificación sanitaria, someterse a revisiones en el punto de ingreso y cumplir normas generales para productos vegetales importados por ese país

Brasil habilita la entrada de piña fresca de Costa Rica tras validar requisitos fitosanitarios

TECNO

Stellar Blade llega a Nintendo Switch 2 este 5 de noviembre con colaboración gratuita de Bayonetta

Stellar Blade llega a Nintendo Switch 2 este 5 de noviembre con colaboración gratuita de Bayonetta

Cómo transformar tu celular en un control remoto para cualquier Smart TV

Gafas inteligentes enfrentan posible prohibición en edificios gubernamentales de Australia

Qué significa que una persona camine muy rápido, según la IA

Crea tus propias Guerreras K-Pop: guía paso a paso para hacer recortables

ENTRETENIMIENTO

Ke Huy Quan recuerda el secreto que descubrió años después sobre Harrison Ford

Ke Huy Quan recuerda el secreto que descubrió años después sobre Harrison Ford

Dakota Johnson habló de su nueva etapa tras la ruptura con Chris Martin y de su deseo de ser madre

Bryce Dallas Howard habla por primera vez sobre su experiencia con la perimenopausia

Domhnall Gleeson recordó “Cuestión de tiempo” y reveló qué haría si pudiera volver al pasado

Nicolas Cage luce irreconocible con su nuevo estilo durante un evento en Los Ángeles

MUNDO

Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

Scott Bessent mantuvo un encuentro con funcionarios chinos en Nueva York sobre IA y comercio: “Fue muy satisfactorio”

El régimen de Irán acelera un proyecto en el Parlamento para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear

Tras amenazar con intensificar los ataques en Ucrania, Rusia golpeó la región de Sumi y mató a cinco civiles

Jefes de inteligencia europeos alertan que Rusia podría intensificar "en cuestión de meses" sus hostilidades contra la OTAN

La líder de AfD pidió la renuncia del canciller Friedrich Merz tras el duro revés de su partido en las regionales alemanas