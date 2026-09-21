Costa Rica traza su hoja de ruta en salud: listas de espera, cáncer y salud mental lideran las 10 prioridades nacionales

El Ministerio de Salud presentó diez ejes estratégicos entre los que figura la nueva Secretaría Técnica Nacional de Cáncer, enfermedad que representa la segunda causa de muerte en el país, según el comunicado oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Salud de Costa Rica definió diez prioridades estratégicas para orientar las políticas sanitarias del país, con medidas que abarcan desde la reducción de listas de espera y la salud bucal hasta la atención prehospitalaria, el cáncer y la salud mental.

El anuncio figura en el comunicado CP-176-2026, en el que el ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, presentó las áreas que guiarán las acciones del sistema. Según el documento, la agenda busca mejorar la toma de decisiones, promover investigaciones y responder a los desafíos de salud de la población.

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Entre las metas aparece el fortalecimiento de la autoridad reguladora, con el objetivo de actualizar y agilizar las normas para medicamentos, dispositivos biomédicos y tecnologías sanitarias. La cartera sostiene que ese proceso permitirá reforzar los mecanismos de homologación, importación y exportación, además de garantizar la seguridad y la calidad de los productos disponibles en el país.

Regulación e investigación, entre las primeras medidas

El plan contempla una mayor capacidad de regulación sanitaria y el impulso de investigaciones dirigidas a identificar soluciones para los problemas que afectan a la población. El Ministerio de Salud también incluyó la gestión integral de residuos, con acciones interinstitucionales para asegurar sitios de disposición final de residuos ordinarios y dar respaldo jurídico a los gestores autorizados.

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La agenda del Ministerio de Salud contempla conectar de forma segura los datos clínicos entre servicios públicos y privados, y articular bajo protocolos comunes a los prestadores de atención prehospitalaria del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lista de objetivos incorpora además cambios en el manejo de las esperas para recibir atención. La meta oficial es que ninguna persona quede sin prioridad, seguimiento o respuesta. Para ello, el Ministerio se apoyará en la gestión de las listas de atención con tiempos de espera.

El texto establece que las listas deberán administrarse de acuerdo con el riesgo y la necesidad clínica de cada paciente, con plazos razonables, trazabilidad y rendición de cuentas. La medida apunta a una atención más oportuna y equitativa, según el comunicado.

La estrategia plantea plazos razonables, trazabilidad y cuentas claras para que nadie quede sin seguimiento, pero la gestión dependerá de cómo se aplicará la evaluación por riesgo y necesidad clínica en cada caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integración de la información clínica de los pacientes

Otro eje de la agenda es la transformación digital del sistema de salud. El Ministerio informó que trabaja con el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones en la consolidación legal, financiera y técnica de la interoperabilidad nacional.

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La iniciativa pretende conectar de forma segura la información clínica entre los servicios de salud públicos y privados. El objetivo es que los pacientes puedan acceder a sus datos y administrarlos, con información disponible cuando necesiten atención.

El comunicado señala que la interoperabilidad reducirá trámites repetidos, reprocesos y costos para las instituciones y los usuarios. También se prevé que contribuya a mejorar la gestión de las listas de espera y la organización de los servicios sanitarios.

En el área de atención prehospitalaria, el Ministerio asumirá la rectoría del Sistema Nacional de Atención Prehospitalaria. La propuesta busca articular a las instituciones públicas y privadas bajo reglas comunes, protocolos integrados, información interoperable y estándares de calidad.

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La cartera aclaró que su función no será sustituir a los prestadores de esos servicios, sino asegurar una respuesta coordinada, segura, oportuna y equitativa ante emergencias para toda la población.

Cáncer y salud mental completan los diez ejes

El fortalecimiento de la atención primaria también integra el plan. El Ministerio pretende articular a las comunidades, las instituciones públicas y el sector privado para mejorar las condiciones de salud y bienestar, con continuidad y equidad en la atención.

Una médica atiende a una paciente con cáncer durante su tratamiento en un centro de salud de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cáncer ocupa otro de los puntos centrales de la estrategia. El comunicado señala que esa enfermedad es la segunda causa de muerte en Costa Rica y anticipa la creación de la Secretaría Técnica Nacional de Cáncer. La instancia tendrá carácter permanente, contará con cinco áreas de trabajo y dispondrá de un observatorio de inteligencia sanitaria.

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La décima prioridad se centra en la salud mental. El Ministerio anunció la activación del Consejo de Salud Mental y de su Órgano Técnico de Apoyo, además de la revisión y ajuste del reglamento de la Ley de Salud Mental N° 10412 y de la normativa relacionada.

El documento oficial no precisó un calendario de implementación ni el presupuesto destinado a cada uno de los diez ejes anunciados.