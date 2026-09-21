Costa Rica convocó a 30 jugadores para la Liga de Naciones de la Concacaf

Foto de archivo del seleccionador de Costa Rica, el argentino Fernando 'Bocha' Batista. EFE/ Carlos Ortega

Guardar

Fernando Batista convocó a 30 futbolistas para iniciar la preparación de Costa Rica antes de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf.

De esa lista preliminar, el seleccionador argentino deberá elegir a 23 jugadores para integrar la nómina definitiva que enfrentará a Curazao, Nicaragua y Haití.

PUBLICIDAD

La Federación Costarricense de Fútbol confirmó la convocatoria, según informó EFE. El grupo comenzará los entrenamientos este lunes por la tarde y tendrá jornadas de doble sesión el martes y el miércoles, antes del estreno de la Tricolor en el torneo regional.

Costa Rica afrontará cuatro compromisos durante la fase de grupos, con dos presentaciones en San José, una visita a Nicaragua y dos duelos frente a Haití. La lista reúne jugadores de equipos locales y futbolistas que compiten en Portugal, Uruguay, Francia, Letonia, Rumania y República Checa, mientras el cuerpo técnico define quiénes integrarán el plantel final.

PUBLICIDAD

El debut de Costa Rica será ante Curazao en San José

La Tricolor abrirá su participación el jueves 24 de setiembre ante Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, en San José. Ese encuentro marcará el inicio de una serie de cuatro partidos para el seleccionado costarricense, que buscará avanzar desde la fase de grupos de la nueva edición de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Luego del estreno, Costa Rica recibirá a Haití el domingo 27 de septiembre. El equipo dirigido por Batista viajará después para medirse con Nicaragua el jueves 1 de octubre y cerrará esta etapa nuevamente como local, con otro compromiso frente a la selección haitiana programado para el domingo 4 de octubre.

PUBLICIDAD

Fernando Batista convocó a 30 futbolistas para preparar a Costa Rica antes de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf. (REUTERS/Luisa González)

La concentración inicial permitirá al entrenador evaluar a los 30 convocados antes de realizar el recorte de siete nombres. La Federación indicó que la preparación se concentrará en los días previos al partido ante Curazao, con una primera práctica vespertina y dos jornadas posteriores de trabajos en doble turno.

Saprissa, Alajuelense y Cartaginés aportan buena parte de la lista

En la portería, Batista llamó a Abraham Madriz, de Saprissa; Bayron Mora, de Alajuelense; y Patrick Sequeira, de Casa Pia AC de Portugal. Los tres competirán por integrar la lista final de 23 jugadores para los encuentros de la fase de grupos.

La línea defensiva está integrada por Carlos Barahona, de Cartaginés; Darril Araya, de Herediano; Francisco Calvo, de Club Nacional de Uruguay; Gerald Taylor y Jorkaeff Azofeifa, de Saprissa; Jeyland Mitchell, de RC Estrasburgo de Francia; John Paul Ruiz, Yeison Molina y Yerlan Sosa, de Alajuelense.

PUBLICIDAD

En el mediocampo figuran Aarón Murillo, de Herediano; Andrey Soto, Mathias Elizondo, Sebastián Acuña y Sebastián Padilla, de Saprissa. La convocatoria también incluye a Douglas López, Gian Mauro Morera y Luis Flores, de Cartaginés, junto con Orlando Galo, de Riga FC de Letonia.

Costa Rica definirá una nómina final de 23 jugadores para enfrentar a Curazao, Nicaragua y Haití en la Liga de Naciones de la Concacaf. (Foto: El Observador)

La amplia presencia de jugadores procedentes de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés se combina con futbolistas que actúan fuera de Costa Rica. EFE informó que el entrenador argentino resolverá la composición definitiva del equipo tras los entrenamientos de esta semana.

La ofensiva reúne jugadores de Costa Rica y clubes europeos

El grupo de delanteros incluye a Anthony Hernández, de Alajuelense, y a Carlos Mora, de CS Universitatea Craiova de Rumania. También fueron convocados Claudio Montero, de Cartaginés; Gerson Torres y Orlando Sinclair, de Saprissa; Kenyel Michel, de Alajuelense; Doryan Rodríguez, de Puntarenas, y Josimar Méndez, de Sporting.

PUBLICIDAD

La lista ofensiva se completa con Josimar Alcócer, jugador de AC Sparta Praga de República Checa. Los nueve atacantes forman parte del grupo de 30 que iniciará los trabajos bajo las órdenes de Batista, aunque no todos estarán en la convocatoria que afrontará la competencia.

El cuerpo técnico deberá definir qué jugadores quedan fuera antes del debut ante Curazao. La selección costarricense tendrá tres días de preparación antes de ese partido, en una concentración que servirá para ajustar el equipo y establecer la nómina definitiva para los cuatro encuentros de la fase de grupos.