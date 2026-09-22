Costa Rica registra 590 homicidios y Gobierno atribuye parte de la violencia a disputas entre bandas criminales por territorios

Costa Rica registra 590 homicidios en lo que va de 2026, según el balance presentado por el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos. Cortesía: Centroamérica 360

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El Gobierno de Costa Rica atribuyó parte de la violencia homicida que enfrenta el país a una disputa entre organizaciones criminales que buscan recuperar territorios y asumir el control de estructuras vinculadas al narcotráfico, especialmente después de las detenciones de personas identificadas como líderes de estas agrupaciones.

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes 21 de septiembre en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, presentó un balance de la situación criminal y anunció nuevas acciones de coordinación policial, tanto nacionales como internacionales.

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Según las cifras expuestas por el jerarca, Costa Rica contabiliza 590 homicidios en lo que va de 2026, lo que representa 43 asesinatos menos en comparación con el mismo período del año anterior.

Campos aseguró que, de las víctimas registradas, 416 tenían antecedentes. También indicó que 16 personas murieron durante intervenciones de ciudadanos o policías que, según su explicación, repelieron ataques.

“Hoy tenemos cuarenta y tres homicidios menos comparado con el periodo 2025”, señaló el ministro, aunque reconoció que la situación continúa siendo motivo de preocupación para las autoridades.

El jerarca manifestó que durante la reunión de Fuerza Élite, celebrada previamente, los cuerpos policiales analizaron las recientes manifestaciones de violencia y las estrategias que consideran necesarias para enfrentar a las organizaciones criminales.

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“Nosotros como gobierno lamentamos y combatimos la violencia criminal, aun cuando sea producto de la misma rivalidad que hay entre estos grupos criminales”, expresó Campos.

El ministro también cuestionó la situación de las órdenes de captura pendientes y aseguró que el Poder Ejecutivo solicitó al Poder Judicial información sobre las personas requeridas por las autoridades.

Según explicó, la institución recibió únicamente una lista de 90 órdenes de captura, aunque los cuerpos policiales continuaron desarrollando acciones para localizar a otras personas.

“No nos quedamos de brazos cruzados y tenemos más de ciento veinticinco personas ya detenidas con orden de captura, aparte de esas noventa que nos dieron”, afirmó.

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Campos sostuvo que disponer de información completa y actualizada permitiría coordinar operativos dirigidos a personas requeridas por la justicia.

El Gobierno costarricense atribuye parte de los recientes episodios de violencia a disputas entre organizaciones criminales que buscan controlar territorios vinculados con el narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

186 víctimas de homicidio habían estado en prisión, según Justicia

Durante la misma conferencia, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, presentó información relacionada con las víctimas de homicidio que anteriormente habían estado privadas de libertad.

El jerarca indicó que 186 personas asesinadas durante el período analizado habían pasado por el sistema penitenciario costarricense, una cifra que utilizó para insistir en la necesidad de fortalecer las medidas judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.

“Esto se trata de una batalla entre miembros de bandas delincuenciales”, manifestó Aguilar, quien solicitó mayor coordinación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa.

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El ministro sostuvo que algunas de estas muertes podrían haberse evitado mediante una mayor permanencia en prisión de personas vinculadas con organizaciones delictivas.

Gabriel Aguilar, ministro de Justicia y Paz, informó que 186 de las víctimas de homicidio contabilizadas en el balance presentado habían estado anteriormente en el sistema penitenciario. (Imagen de cortesía)

Gobierno atribuye violencia a disputa por el control de territorios

El ministro de Seguridad fue consultado sobre la posibilidad de que los recientes asesinatos respondieran a un exceso de droga almacenada en Costa Rica tras las detenciones y extradiciones de figuras vinculadas con el narcotráfico.

La pregunta hizo referencia a los casos de alias Diablo, Macho Coca y Pecho de Rata, así como a posibles cambios en las estructuras que anteriormente controlaban estas organizaciones.

Campos no confirmó que exista un excedente de droga como causa de los homicidios, pero explicó que la información recopilada por los servicios de inteligencia apunta hacia una reorganización de los grupos criminales.

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“Aquí lo que nos ha dicho tanto la inteligencia que hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad, el personal nuestro de inteligencia del DIIC, y la inteligencia que nos da la Policía Penitenciaria, es que esto es una lucha de grupos de poder”, manifestó.

Según el jerarca, la salida de un dirigente de una organización criminal puede provocar que otros integrantes intenten asumir su posición o expandir su influencia sobre determinados territorios.

“Cuando usted elimina a un líder, otros quieren surgir, otros hacen competencia, otros quieren recuperar territorio, y eso es lo que estamos viendo”, explicó.

Las autoridades consideran que estas disputas forman parte de las dinámicas criminales detrás de algunos de los episodios de violencia registrados recientemente.

Costa Rica buscará fortalecer cooperación con Colombia

La conferencia también sirvió para explicar los objetivos del viaje oficial que la presidenta Laura Fernández realizará a Colombia, donde tiene previsto reunirse con su homólogo, Abelardo De La Espriella, para abordar temas relacionados con seguridad y combate al narcotráfico.

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El encuentro bilateral está programado para el 22 y 23 de septiembre en Barranquilla y contará con la participación de los ministros Gerald Campos y Gabriel Aguilar, el director de Inteligencia y Seguridad, Pablo Martínez, y el ministro de Comunicación, Arnold Zamora.

Campos aseguró que uno de los principales objetivos de la visita será fortalecer el intercambio de información entre las autoridades policiales de ambos países.

“Lo que estamos buscando es una alianza de cooperación, de análisis de inteligencia, de compartir la información de los cuerpos policiales”, señaló.

El ministro evitó adelantar acuerdos específicos y explicó que será la mandataria quien comunique los resultados de las conversaciones con el Gobierno colombiano.

La visita constituye el primer viaje internacional de Fernández desde que asumió la Presidencia de Costa Rica en mayo de 2026.