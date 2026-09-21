Costa Rica

Industria alimentaria pide al Gobierno acelerar reformas para proteger empleo y competitividad en Costa Rica

CACIA advirtió que las empresas enfrentan presión por el tipo de cambio, mayores costos logísticos, menor consumo interno y rezagos en infraestructura, y pidió acelerar cambios en regulación, comercio exterior, energía y capital humano

Trabajadores con cofias y guantes seleccionan trozos de piña en una cinta transportadora para empacarlos en frascos de vidrio.
La industria alimentaria pidió fortalecer el comercio con Centroamérica y Panamá, así como garantizar mayor seguridad jurídica para las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) pidió al Gobierno de Costa Rica acelerar la ejecución de reformas consideradas claves para mejorar la competitividad del país, en medio de una coyuntura que, según el sector, amenaza la sostenibilidad de las empresas y el empleo.

El planteamiento fue realizado durante la clausura del Congreso Nacional de la Industria Alimentaria, donde representantes del sector expusieron ante la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y miembros de su equipo económico una serie de prioridades que, a criterio de los industriales, requieren atención inmediata.

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Entre los principales asuntos señalados se encuentran la reforma del Estado, la reducción de la burocracia, la seguridad jurídica en el comercio exterior, la infraestructura, el financiamiento, la formación de capital humano y la modernización del mercado eléctrico.

El presidente de los industriales de alimentos y bebidas, Diego Rojas Orlich, aseguró que las empresas atraviesan una coyuntura compleja, marcada por varios factores que afectan su operación y rentabilidad.

De acuerdo con CACIA, el sector enfrenta actualmente el encarecimiento de la logística internacional, una desaceleración del consumo interno, el impacto del tipo de cambio en la producción nacional y exportadora, incertidumbre en el comercio exterior y un rezago histórico en infraestructura.

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Ante ese escenario, Rojas solicitó al Ejecutivo imprimir una mayor velocidad a la agenda de competitividad nacional.

Uno de los puntos centrales fue la reducción de los costos regulatorios y administrativos que enfrentan las empresas.

CACIA pidió avanzar hacia “una reducción real de los excesos regulatorios” y eliminar lo que calificó como “la tramitomanía que asfixia a las empresas”.

El sector también planteó la necesidad de disminuir cargas parafiscales con el objetivo de incentivar la formalidad empresarial y mejorar las condiciones de financiamiento.

Aunque la Cámara reconoció avances en materia de mejora regulatoria, sostuvo que todavía existen espacios donde pueden realizarse cambios, particularmente en registros sanitarios y en la eliminación de determinadas regencias profesionales establecidas por ley.

Comercio exterior y Centroamérica

Otro de los ejes expuestos ante el Gobierno estuvo relacionado con el fortalecimiento del comercio exterior y la necesidad de garantizar seguridad jurídica para las empresas.

CACIA solicitó defender los acuerdos comerciales vigentes y preservar condiciones que permitan el libre comercio, el tránsito fluido de mercancías y la libertad de contratación.

La organización puso especial énfasis en Centroamérica y Panamá, mercados que calificó como naturales para la industria alimentaria costarricense.

Según el planteamiento realizado durante el Congreso, el país debe avanzar hacia “una política comercial con una mirada más profunda en nuestro mercado natural”.

A esto se suma la necesidad de fortalecer el capital humano mediante una mayor promoción de la educación técnica, la flexibilidad laboral, la ciencia, la investigación y la innovación aplicada, que el sector considera elementos indispensables para generar mayor valor agregado.

La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria pidió al Gobierno acelerar reformas para fortalecer la competitividad y proteger el empleo.
La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria pidió al Gobierno acelerar reformas para fortalecer la competitividad y proteger el empleo.

Infraestructura y energía

La industria alimentaria también reclamó una ejecución más rápida de proyectos relacionados con la infraestructura nacional.

Entre las prioridades mencionadas figuran la intervención de rutas y puentes, así como la modernización de puertos y aeropuertos, considerados elementos fundamentales para reducir costos logísticos y facilitar el movimiento de mercancías.

El sector también pidió avanzar en un replanteamiento del mercado energético, al considerar que este componente tiene incidencia directa sobre la competitividad de las empresas.

Pese a las críticas y solicitudes planteadas, CACIA aseguró compartir la visión general del Gobierno respecto a la necesidad de contar con un Estado más eficiente.

“Compartimos plenamente la visión de un Estado moderno, facilitador y ágil. Por eso, nuestro llamado respetuoso pero directo no radica en el rumbo, sino en el sentido de urgencia que exige la coyuntura”, afirmó Rojas Orlich.

El dirigente aseguró además que la industria alimentaria está dispuesta a colaborar con el Ejecutivo para avanzar en los cambios.

El sector también reclamó avances acelerados en infraestructura, puertos, aeropuertos, energía, educación técnica e innovación. Crédito: TEC
El sector también reclamó avances acelerados en infraestructura, puertos, aeropuertos, energía, educación técnica e innovación. Crédito: TEC

“En la industria alimentaria, el Gobierno tiene a un aliado para trabajar en superar trabas burocráticas y asegurar que las reformas necesarias se ejecuten a la brevedad posible”, agregó.

La Cámara sostuvo que mantendrá abiertos los canales de diálogo técnico y colaboración con el Poder Ejecutivo, con el objetivo de convertir las propuestas discutidas en medidas concretas.

CACIA afirmó que este planteamiento forma parte de su compromiso con la defensa de los intereses del sector agroindustrial, en un momento en que las empresas enfrentan desafíos vinculados tanto con factores internos como externos.

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