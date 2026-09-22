La detención de centroamericanos en Estados Unidos y México cae más del 50%

Un oficial de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) patrulla la frontera mientras las banderas de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua ondean de fondo, simbolizando el descenso en la migración regional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La migración irregular desde El Salvador, Guatemala y Honduras hacia Estados Unidos y México cayó un 50.2% durante 2026, según registros oficiales recopilados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Entre enero y julio en Estados Unidos, y entre enero y junio en México, las autoridades de ambos países detuvieron a 21,741 ciudadanos de los tres países que integran el llamado Triángulo Norte de Centroamérica. En los mismos períodos de 2025, la cifra había sido de 43,686.

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Los datos, obtenidos este lunes y documentados por la OIM, muestran una reducción sostenida en las aprehensiones de migrantes de la región, que durante los últimos años constituían una de las principales corrientes de migración irregular hacia territorio estadounidense.

Una fila de migrantes camina hacia un cartel de El Salvador mientras se proyecta al fondo la silueta del mapa y la bandera de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Son 12,082 aprehensiones en Estados Unidos entre enero y julio

La mayor parte de las detenciones del período correspondió a Estados Unidos, donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) contabilizó 12,082 aprehensiones de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños entre enero y julio de 2026.

Esa cifra representa una baja del 39% frente a los 19,811 casos registrados durante los primeros siete meses de 2025.

El descenso afectó a las tres nacionalidades. Las aprehensiones de ciudadanos de El Salvador bajaron un 51.9%, mientras que las de personas originarias de Guatemala retrocedieron un 32.8%. En el caso de los migrantes de Honduras, la disminución fue del 42.6%.

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La agencia EFE, agencia española de noticias, señaló que los tres países centroamericanos solían aportar cerca de 500,000 migrantes al año que intentaban ingresar de forma irregular a Estados Unidos, principalmente en busca de empleo, seguridad y mejores condiciones de vida.

Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y un grupo de migrantes dialogan. Fotografía de archivo. EFE/Luis Torres

Caída del 59.5% en las detenciones en México

En México, las autoridades detuvieron a 9,659 migrantes procedentes del Triángulo Norte entre enero y junio de 2026. El número quedó un 59.5% por debajo de las 23,875 detenciones registradas en el mismo período de 2025.

La caída más marcada fue la de los salvadoreños. Las detenciones de ciudadanos de este país en territorio mexicano descendieron un 91.2% interanual.

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Entre los guatemaltecos, la reducción fue del 27.3%, mientras que las aprehensiones de hondureños cayeron un 52.2%, de acuerdo con las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México.

La OIM elaboró el registro con información procedente de esa dependencia mexicana y de la CBP estadounidense. Los períodos relevados no son idénticos: las cifras de Estados Unidos abarcan hasta julio, mientras que las de México llegan hasta junio.

Un grupo de personas avanza junto a la valla de Tijuana en un contexto de incremento de deportaciones de guatemaltecos desde Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Políticas de Trump y gestión Bukele como factores de la caída

La reducción de los flujos coincide con la aplicación de medidas antimigratorias más estrictas por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, según la nota de EFE. Esas disposiciones incidieron en la caída de los intentos de cruce irregular hacia Estados Unidos desde países de Centroamérica.

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En paralelo, las autoridades de El Salvador sostienen que la salida irregular de sus ciudadanos disminuyó durante la gestión del presidente Nayib Bukele en comparación con las administraciones anteriores.

El Gobierno salvadoreño atribuye esa tendencia a la mejora de las condiciones de seguridad en el país, tras años en los que la violencia y la falta de oportunidades figuraron entre los factores que impulsaron la migración.