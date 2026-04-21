Amnistía Internacional denunció que Irán alcanzó en 2025 su mayor cifra de ejecuciones en 36 años

Foto archivo. Un policía iraní prepara la ejecución pública de un asesino iraní convicto. [EDITORS NOTE GRAPHIC CONTENT]

Las autoridades iraníes llevaron a cabo en 2025 “el mayor número de ejecuciones registrado desde 1989”, denunció Amnistía Internacional (AI) en el informe anual sobre derechos humanos en el mundo que publicó este martes.

El informe, que recopila los principales sucesos de 2025 y por ello no expone los efectos de la guerra contra Irán lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, no especifica el número total de ejecuciones cometidas en el país, aunque remite a una denuncia de septiembre en la que aseguraba que ya a aquellas alturas del año eran más de 800 los ejecutados.

Indicó que uno de los condenados era menor en el momento de cometer el delito, recordando que en Irán los niños de 15 años y las niñas de 9 ya están sujetos a responsabilidad penal.

La organización también incidió en el carácter “arbitrario” de detenciones como las de al menos 21.000 personas que fueron arrestadas en agosto, tras la guerra de doce días que libraron Irán e Israel.

De igual manera, alertó de “los juicios sistemáticamente injustos” que se dan en el país, orientados a veces a la “toma impune” de “rehenes” extranjeros o personas con doble nacionalidad, con confesiones bajo tortura, sin independencia judicial y sin separación de funciones entre fiscalías y autoridades judiciales.

Además, hizo hincapié en la persecución de las opiniones críticas con el sistema político de la República Islámica, la criminalización de los derechos de reunión y asociación, y la “fuerza ilícita”, en ocasiones mortal, empleada para reprimir las “protestas pacíficas” sucedidas entre marzo y agosto de 2025.

La guerra de doce días

Gente participa en un acto de recuerdo al germanoiraní Jamshid Sharmahd durante una protesta tras su ejecución en Irán, cerca del Ministerio de Exteriores en Berlín, Alemania, el lunes 28 de octubre de 2024 (AP Foto/Markus Schreiber)

AI recordó que en junio de 2025 “más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños y niñas” fueron asesinadas en Irán a causa de los ataques aéreos israelíes lanzados en el marco de la guerra de doce días que libraron ambos países.

El informe también se refirió a los bombardeos “deliberados” de Israel contra el complejo penitenciario de Evín, en Teherán, en los que murieron “al menos 80 civiles” y que “representa una grave violación del derecho internacional humanitario”, que puede constituir un “crimen de guerra”.

De igual manera, la organización recordó que las autoridades iraníes respondieron a Israel empleando “ilícitamente” municiones de racimo contra zonas residenciales en las que mataron a al menos 29 personas y que utilizaron la guerra “para intensificar la represión interna” en su país, como ya indicaban al denunciar el número de arrestos y ejecuciones efectuadas en 2025.

Mujeres

Imagen de archivo de un retrato de la premio nobel iraní, Narges Mohammadi, encarcelada en Teherán EFE/EPA/ARIFOTO UG

En 2025 más de 100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus familiares en Irán, un conteo parcial debido a la falta de estadísticas públicas cuya cifra real puede ser “muy superior”, según AI, que recordó que la edad legal de matrimonio para las niñas sigue siendo de 13 años, aunque sus padres pueden solicitar un permiso judicial para “casarlas a la fuerza incluso antes”.

La organización también indicó que la represión por no emplear el velo islámico continúa favoreciendo “detenciones arbitrarias, juicios injustos, flagelaciones y prohibiciones” a todo tipo de mujeres, especialmente figuras públicas.

Minorías

AI afirmó que más de 1,8 millones de personas refugiadas afganas fueron forzadas a regresar a su país desde Irán en el año 2025, entre ellas menores no acompañados y mujeres o solicitantes de asilo vulnerables a represalias.

De igual manera, el informe de la organización señaló las condiciones continuadas de discriminación y pobreza a las que están sujetas las comunidades minoritarias en territorio iraní, como los kurdos o los baluchis.

Respecto a la comunidad LGBTI+, destacó la persistencia de la pena capital y el uso extendido de “terapias de conversión”, entre otras situaciones de discriminación vividas por el colectivo en Irán.

(Con información de EFE)