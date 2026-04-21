Irán amenazó con intensificar la guerra si continúan las presiones de Estados Unidos: “Responderemos en el campo de batalla”

FILE PHOTO: Iranian Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf looks on after a press conference with Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri, in Beirut, Lebanon, October 12, 2024. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh/File Photo

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador en el diálogo con Washington, Mohammad Baqer Qalibaf, amenazó este lunes con escalar el conflicto con Estados Unidos al afirmar que Teherán está preparado para intensificar las acciones en el terreno militar si continúan las presiones.

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, sostuvo, en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Qalibaf dijo que la administración de Donald Trump intenta imponer condiciones a las negociaciones mediante la presión económica y militar.

“Trump quiere, mediante la imposición de un bloqueo y la violación del alto el fuego, convertir esta mesa de negociación en una mesa de rendición a su antojo”, afirmó.

En ese mismo mensaje, Qalibaf advirtió que el régimen se está preparando para una posible escalada en la región.

“En las últimas dos semanas, nos hemos preparado para revelar nuevas cartas en el campo de batalla”, agregó.

Las declaraciones llegan en un momento de máxima tensión, con el alto el fuego entre ambas partes cerca de su vencimiento y sin avances claros hacia un acuerdo. Teherán ha evitado confirmar su participación en una nueva ronda de negociaciones prevista en Pakistán y ha cuestionado abiertamente la estrategia de Washington.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, critica al mandatario estadounidense Donald Trump por supuestamente buscar la rendición de Teherán en las negociaciones

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní indicó que no existe una decisión tomada sobre el próximo encuentro.

“No tenemos planes para la próxima ronda de negociación y no se ha tomado ninguna decisión en este sentido”, afirmó.

También acusó a Estados Unidos de actuar de forma incompatible con una solución diplomática.

“Está llevando a cabo comportamientos que no indican seriedad en la búsqueda de un proceso negociador”, sostuvo.

En paralelo, Trump defendió la política de presión aplicada sobre Irán y reiteró que el bloqueo económico y marítimo continuará vigente hasta alcanzar un entendimiento. El mandatario aseguró que estas medidas están afectando severamente a la economía iraní y descartó cualquier flexibilización sin concesiones concretas.

“No terminará hasta que haya un acuerdo”, afirmó, Trump.

El presidente estadounidense también advirtió sobre un posible escenario de escalada militar si fracasa la tregua. “Si no hay un acuerdo, empezarán a caer muchas bombas”, dijo en declaraciones recientes, al referirse a lo que podría ocurrir una vez que expire el cese de hostilidades. Además, consideró “muy improbable” extender el plazo actual.

Trump defendió la política de presión aplicada sobre Irán y reiteró que el bloqueo económico y marítimo continuará vigente hasta alcanzar un entendimiento (REUTERS/Nathan Howard)

Uno de los principales focos de tensión es el control del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el tránsito global de petróleo. Las restricciones impuestas por Irán en esa zona han generado preocupación internacional y volatilidad en los mercados energéticos.

Al mismo tiempo, el bloqueo impulsado por Estados Unidos busca limitar los ingresos del régimen a través de sus exportaciones de crudo.

La incautación de embarcaciones y las restricciones al comercio marítimo han sido denunciadas por Teherán como actos hostiles, lo que ha incrementado el tono de las amenazas desde su estructura militar.

En este contexto, fuerzas iraníes advirtieron que cualquier embarcación que transite por la zona sin autorización podría ser considerada un objetivo. También se han reportado movimientos de drones en cercanías de buques estadounidenses.

Mientras tanto, la delegación de Estados Unidos se prepara para una eventual reanudación de las conversaciones, aunque el escenario sigue siendo incierto. Las acusaciones cruzadas y la falta de consensos dificultan la posibilidad de un acuerdo en el corto plazo.

Otro eje del conflicto es el programa nuclear iraní, especialmente en relación con sus reservas de uranio enriquecido. Washington busca imponer límites estrictos, mientras que Teherán rechaza cualquier transferencia de ese material.

“Nunca fue una opción”, señalaron desde la Cancillería iraní.

Uno de los principales focos de tensión es el control del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el tránsito global de petróleo (REUTERS)

Las declaraciones de Qalibaf se inscriben en este escenario de creciente confrontación, en el que la vía diplomática continúa abierta, pero condicionada por amenazas explícitas y medidas de presión que mantienen en alerta a la región.

(Con información de AFP)