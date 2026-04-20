“Me advirtieron que quizá no me reconocería como mujer”: Olivia Munn sobre el cáncer de mama y su mastectomía

Olivia Munn revela su diagnóstico de cáncer de mama bilateral sin antecedentes genéticos ni síntomas, generando conciencia sobre salud femenina (REUTERS/Etienne Laurent)

El testimonio de Olivia Munn sobre el cáncer de mama generó un impacto notable en la conversación pública sobre salud femenina. Durante una entrevista en CBS Sunday Morning, el programa televisivo estadounidense, la actriz reveló el efecto emocional al recibir el diagnóstico de cáncer de mama bilateral sin síntomas previos ni antecedentes genéticos y relató cómo enfrentó procedimientos que incluyeron mastectomía, ooforectomía e histerectomía parcial.

Al hacer pública su experiencia, alentó la realización del test de evaluación de riesgo, una prueba genética utilizada para calcular la probabilidad de desarrollar cáncer de mama, incrementando su uso y contribuyendo a la detección temprana en mujeres de todo el mundo.

“Sentí que me quitaban el aire cuando escuché el diagnóstico”, confesó Munn al recordar el momento en que su médico le comunicó la noticia. Añadió: “Uno piensa que el cáncer les sucede a otras personas, que esas historias son de películas. Cuando llega, la vida cambia por completo”.

El testimonio público de Olivia Munn impulsa la realización del test de evaluación de riesgo de cáncer de mama en mujeres de todo el mundo (REUTERS/Daniel Cole)

Explicó que el temor principal no era desaparecer, sino dejar de estar para quienes dependen de ella: “Había mucho menos miedo de no estar y sí mucho más miedo de no estar para quienes más me necesitan”. Frente a la incertidumbre, entendió que debía iniciar la lucha: “Me di cuenta de que ahora debía empezar a pelear, y que esto seguiría durante toda mi vida”.

Las decisiones médicas de Olivia Munn tras el diagnóstico

La actriz explicó en CBS Sunday Morning que eligió una mastectomía, una ooforectomía y una histerectomía parcial, en respuesta a la extensión de su cáncer. Cada decisión fue consultada con el Dr. Eli Body, oncólogo especialista en cáncer de mama, quien le recomendó el test de evaluación de riesgo. Este análisis arrojó una probabilidad del 37,3 % de padecer cáncer de mama a lo largo de su vida, a pesar de la ausencia de síntomas y antecedentes genéticos.

Munn enfatizó la importancia de decisiones informadas: “El test de evaluación de riesgo me salvó la vida”. Optó por la mastectomía total para reducir al mínimo el riesgo: “El motivo más importante fue que, si solo retiraba el tumor, el riesgo seguía ahí. Al eliminar todo el tejido, mi puntuación cayó a cero”.

La actriz detalla cómo la mastectomía, ooforectomía e histerectomía parcial fueron decisiones clave tras la detección de su cáncer de mama agresivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre el carácter de su diagnóstico, detalló: “Mi cáncer era agresivo, bilateral, multifocal y multicuadrante. Eso significa que estaba en varias partes y en ambas mamas, algo poco común y aterrador”. Estos términos médicos se refieren a la presencia de la enfermedad en distintos puntos y regiones de ambos senos, una condición rara en cáncer de mama.

Aun así, siguió las recomendaciones médicas con determinación: “No lloré; simplemente seguí cada instrucción. Cada camino es diferente, pero yo debía reducir al mínimo mi riesgo para poder estar con mi familia”.

La repercusión del test y la respuesta pública

Dar a conocer su historia supuso un cambio fundamental para la actriz. “Cuando decidí contar esto públicamente, mi objetivo era que las mujeres conocieran el test”, explicó. Señaló que la prueba, gratuita y disponible en línea, había pasado inadvertida para muchas personas desde hacía años. Tras la entrevista en CBS Sunday Morning, el número de mujeres que realizaron el test aumentó un 4.000 %, según la propia Munn.

El uso del test genético recomendado por el oncólogo permitió a Olivia Munn calcular un riesgo del 37,3% de cáncer de mama a lo largo de su vida (REUTERS/Danny Moloshok)

Recibir mensajes de jóvenes que lograron detectar el cáncer de manera temprana gracias a esa información resultó significativo: “Cada vez que alguien me dice que le ayudé a descubrirlo a tiempo, se genera una suerte de comunidad femenina solidaria”. Munn expresó su sorpresa por el alcance global de su relato: “Nunca imaginé que compartir mi historia tuviera un efecto tan global”.

Munn describió el valor de la ‘hermandad’, un concepto relacionado con la sororidad, que implica el apoyo mutuo entre mujeres en situaciones similares, y cómo este vínculo le proporcionó compañía.

Familia, autoestima y los desafíos cotidianos

El diagnóstico y tratamiento alteraron el día a día de Munn y su familia. “Hoy sé lo afortunada que soy de estar exhausta, porque significa que estoy viva para mis hijos”, afirmó en CBS Sunday Morning.

El acompañamiento familiar y el sentido del humor ayudaron a Olivia Munn a enfrentar el cansancio y los retos emocionales de los tratamientos oncológicos (Instagram/@oliviamunn)

Detalló el cansancio físico y mental producto de los tratamientos y la maternidad, junto a la gratitud por vivir momentos simples: “Ayer mi hija lloraba porque quería salir, mi hijo me pedía jugar en otro sitio. Todo era caótico, pero pensé: soy afortunada de poder vivir esto, de no haber dormido, de sentirme tan cansada”.

El apoyo de su esposo, John, fue esencial. “No hay mejor persona que él; quiso estar en cada consulta, tomaba notas y siempre aportaba sentido del humor”. El humor, precisó, ayudó a sobrellevar el miedo: “Tuvimos muchos chistes que no podríamos contar en público, pero daban alivio. Hablar y reír juntos lo hacía menos aterrador”.

Las cirugías supusieron un reto para su autoestima y la percepción de la feminidad. “Me advirtieron que quizá no me reconocería como mujer tras la mastectomía y la pérdida de los órganos reproductivos. Al principio no lo creí, pero esos comentarios se quedan. Fueron momentos complejos, aunque finalmente descubrí una nueva fuerza y autoestima”.

Aprendizajes y la nueva misión de la actriz

Olivia Munn redefine la fortaleza como empatía, vulnerabilidad y compasión propia, transformando su experiencia en una misión de ayuda a otras mujeres (Evan Agostini/Invision/AP)

Munn relató que su propósito personal se transformó tras la experiencia: “Nunca pensé en tener un motivo de vida poderoso; solo quería ser buena amiga, buena actriz. Ahora entendí que ayudar a otras mujeres, compartir y crear comunidad es fundamental para mí”.

Hablar del proceso y las vidas que se salvaron, explica, le otorga un sentido renovado: “Hablar de esto y ver cuántas personas se salvaron, me da una energía única. Eso es lo que quiero hacer”.

La actriz también redefinió el concepto de fortaleza: “Antes pensaba que ser fuerte era protegerme e imponerme. Ahora sé que la vulnerabilidad, la empatía y la amabilidad conmigo misma me hacen realmente fuerte”.

La experiencia personal de Olivia Munn, marcada por el impacto del cáncer de mama, influyó tanto en su vida familiar como en la percepción social sobre prevención y comunidad femenina. Hoy, enfatiza el valor de la compasión y la autenticidad, un mensaje que compartió en CBS Sunday Morning.