Principal sospechoso de atentado terrorista en 1994 llega extraditado a Panamá desde Venezuela

El ciudadano colombo-venezolano Ali Zaki Hage Jalil (c) un presunto terrorista vinculado a Hizbulá llega este lunes a Panamá extraditado por Venezuela. EFE/ Bienvenido Velasco

Ali Zaki Hage Jalil, principal sospechoso de ser el autor del atentado que hizo estallar la aeronave HP-1202 del vuelo 901, que dejó 21 muertos en julio de 1994, llegó este lunes a Panamá extraditado desde Venezuela.

Bajo un fuerte operativo de seguridad, Alí Jalil fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a miembros de la Policía Nacional por sus pares venezolanos.

El sospechoso había sido detenido previamente el 6 de noviembre del año pasado en la isla Margarita, en Venezuela, tras una alerta internacional emitida por Panamá.

Su condición de nacional colombiano por nacimiento y venezolano por naturalización generó obstáculos jurídicos, debido a las limitaciones legales que existen en ese país para extraditar a sus ciudadanos, lo que hizo más delicado y prolongado el proceso.

El tribunal venezolano condicionó la entrega del sospechoso al cumplimiento de garantías por parte del Estado panameño, como que no se le impongan penas infamantes ni castigos distintos a los delitos por los cuales fue solicitado, que pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, que no sea juzgado por hechos distintos a los contemplados en la solicitud de extradición y que se reconozca el tiempo que ha permanecido detenido en Venezuela, según informó TVN.

La investigación fue reabierta en 2017, luego de una información proporcionada por Israel, que señalaba a Jalil como presunto autor intelectual del atentado.

Alí Jalil fue conducido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) donde estará bajo custodia y luego deberá ser llevado a rendir declaración indagatoria, ordenada por la Fiscalía Superior de Homicidio de Descarga, responsable de las investigaciones.

El Ministerio Público le formuló cargos por delitos contra la vida y la integridad personal, en su modalidad de homicidio doloso en perjuicio de 21 personas y delito contra los medios de transporte y comunicación, informaron medios de prensa.

Jalil, de acuerdo con el Ministerio Público, tendría presuntos vínculos con el grupo Hezbolá, así como posibles conexiones con el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, donde murieron 85 personas.

El 19 de julio de 1994 la aeronave Embraer EMB 110 Bendeirante despegó del Aeropuerto Enrique A. Jiménez, en la ciudad de Colón, rumbo a la ciudad de Panamá y posteriormente se estrelló en las montañas de Santa Isabel, en la provincia de Colón.

La explosión provocó que el avión se desintegrara en pleno vuelo y cayera en una zona selvática, causando la muerte de 21 personas, entre ellas 3 tripulantes y 18 pasajeros.

85 personas murieron en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, hecho al cual también se le vincula a Ali Zaki Hage Jalil. REUTERS/Mariana Nedelcu TPX IMAGES OF THE DAY

Entre las víctimas se encontraban ciudadanos panameños, estadounidenses y comerciantes de origen hebreo que se trasladaban desde la Zona Libre de Colón hacia la ciudad de Panamá.

Las investigaciones posteriores determinaron que el explosivo fue introducido en el avión dentro de un radio portátil, presuntamente manipulado mediante un mecanismo remoto.

El ataque fue atribuido a la organización Ansar Allah, pero no encontró evidencia de su existencia.

Como Ali Hawa Jamal fue identificado el individuo que portaba el artefacto, quien también falleció en la explosión y fue señalado como el autor material del atentado.

De acuerdo con las pesquisas, este hombre había viajado múltiples veces entre Colón y Panamá en los días previos al ataque, utilizando identidades falsas y sin dejar rastro claro de su historial personal, lo que complicó su identificación.

Por orden judicial la investigación fue reabierta en 2017, posterior a una información clave proporcionada por el Estado de Israel, que señalaba a Jalil como presunto autor intelectual del atentado.