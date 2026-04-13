Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica contrata a Open English para capacitación gratuita en inglés

La administración nacional implementará una estrategia digital dirigida a mejorar las oportunidades laborales, facilitando el acceso a la formación en idioma extranjero para quienes cumplan los requisitos establecidos por las autoridades responsables del programa

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El gobierno lanza una estrategia sin precedentes para la formación gratuita en inglés. Nuevos requisitos, oportunidades laborales y una brecha de acceso que marcará el futuro del aprendizaje en el país (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)
El gobierno lanza una estrategia sin precedentes para la formación gratuita en inglés. Nuevos requisitos, oportunidades laborales y una brecha de acceso que marcará el futuro del aprendizaje en el país (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)

El Gobierno de la República de Costa Rica concretó la contratación de Open English para ofrecer capacitación gratuita en inglés a través de la plataforma virtual Hello Brete, con el objetivo de beneficiar a hasta dos millones de personas en cuatro años e incrementar la empleabilidad nacional mediante el aprendizaje del idioma, según la conferencia de prensa emitida desde la Presidencia de la República.

La inversión total destinada a este programa alcanza los USD 74 millones para el periodo de cuatro años, monto que, según declaraciones del presidente Rodrigo Chaves durante la conferencia de prensa, representa “una fracción de lo que se gasta en otros gastos educativos, como el FED” y constituye “una política pública que tiene un costo-beneficio enorme”.

Chaves subrayó que Costa Rica es el primer país del mundo en implementar una estrategia de esta escala respaldada por una alianza público-privada: “el Gobierno de la República actual y el Gobierno de la continuidad actual está haciendo algo que a ningún país del mundo se le había ocurrido”.

El plan es impulsado por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), con acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones. Según el INA, hasta 500,000 licencias anuales estarán disponibles para personas mayores de 15 años, sin requerir experiencia previa en el idioma ni realizar ningún pago por la formación.

El INA coordina una capacitación sin costo para personas desde los 15 años. Se renueva la metodología, se fortalece la certificación oficial y se abre una vía directa hacia mejores ingresos (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)
El INA coordina una capacitación sin costo para personas desde los 15 años. Se renueva la metodología, se fortalece la certificación oficial y se abre una vía directa hacia mejores ingresos (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)

El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, indicó los desafíos que enfrenta el sector ante el mercado laboral, especialmente en zonas francas y turismo: “Con la llegada de las zonas francas, con el apogeo del turismo, cada vez más nos solicitan un inglés de mejor calidad. Esto no es culpa de los estudiantes ni de los docentes, lo cierto es que la demanda cada vez es más exigente y nuestra capacidad de respuesta se ha quedado corta”, declaró a Teletica.

Déficit entre demanda y oferta de formación en inglés

La demanda por formación en inglés ha superado la oferta pública en Costa Rica. Según datos del INA, en 2025 se ofertaron 19,800 cupos para cursos de inglés, mientras que al menos 71,000 personas manifestaron interés en acceder a estos programas, lo que evidencia la brecha existente y la urgencia de una respuesta nacional.

La plataforma Open English integrará lecciones en vivo, autoaprendizaje disponible las 24 horas, reconocimiento vocal, materiales multimedia y asistencia basada en inteligencia artificial.

El presidente ejecutivo del INA, Christian Rucavado, afirmó a Teletica que el dominio del inglés puede aumentar los ingresos entre un 20% y un 38% en Costa Rica, con incrementos de hasta 34% en puestos técnicos, información que respalda el impacto de la iniciativa en las oportunidades laborales.

Funcionamiento de la alianza y requisitos para los participantes

El costo anual por cada licencia se estima en USD 80, lo que representa un ahorro del 83% respecto al precio comercial, según el análisis presentado por el INA. La contratación de Open English se realizó a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), tras un proceso que incluyó un análisis de mercado y la resolución de apelaciones rechazadas.

Miles de interesados han superado largamente la oferta tradicional de cupos. La inteligencia artificial y clases en vivo son la nueva apuesta para reducir las diferencias educativas (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)
Miles de interesados han superado largamente la oferta tradicional de cupos. La inteligencia artificial y clases en vivo son la nueva apuesta para reducir las diferencias educativas (Captura de pantalla de la transmisión en vivo)

El modelo formativo contempla la actualización profesional de docentes de inglés tanto del Ministerio de Educación Pública como del INA, quienes participarán en un programa específico de refuerzo académico desarrollado en conjunto con Open English.

Para acceder al programa, las personas deben ingresar a www.hellobrete.com, realizar una prueba de ubicación y cumplir con los siguientes requisitos: tener al menos quince años, haber completado el sexto grado de primaria, contar con acceso a internet y dispositivo electrónico, y ser costarricense o extranjero con DIMEX vigente. Finalizado el proceso formativo, los participantes recibirán un certificado oficial avalado por el INA y Open English que acredita su nivel de inglés.

El CEO y fundador de Open English, Andrés Moreno, expresó que la empresa busca “contribuir al desarrollo del talento en Costa Rica mediante una metodología flexible e innovadora”, fortaleciendo la expectativa de que esta alianza público-privada eleve el nivel de empleabilidad para miles de costarricenses a través de la capacitación digital.

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