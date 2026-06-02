James Gunn recupera la icónica armadura de guerra de Lex Luthor para ‘Man of Tomorrow’: verde, robusta y de tecnología ‘Kriptoniana’

Nicholas Hoult como Lex Luthor y David Corenswet en 'Superman', de James Gunn

El director y nuevo magnate creativo de DC, James Gunn anticipó el regreso de la icónica armadura de guerra de Lex Luthor en Man of Tomorrow. La película, que comenzó su producción en abril y llegará a los cines el 9 de julio de 2027, volverá a contar con Nicholas Hoult como el villano en una historia en la que, en esta ocasión, tendrá un peso equivalente al de Superman.

La imagen difundida por James Gunn muestra el diseño en verde y morado asociado al traje de combate de Luthor, con mayor presencia del verde y una silueta más robusta que en versiones anteriores del personaje. Según Deadline, la armadura está adaptada a partir de tecnología kryptoniana y le proporciona una fuerza extraordinaria, aunque inferior a la de Superman, además de permitirle resistir durante períodos cortos los golpes del héroe.

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Gunn acompañó la publicación con un mensaje desde el rodaje: “Revisión de vestuario. En directo desde el set de Man of Tomorrow”, según recogió Deadline.

Qué simboliza la armadura de Lex Luthor

La armadura de guerra de Luthor ocupa un lugar reconocible en la historia editorial de DC, ya que apareció de forma destacada en la portada de Action Comics número 544, un ejemplar con dos historias: Luthor Unleashed!, centrada en la búsqueda de venganza del empresario de Lexcorp con su nuevo traje blindado, y Rebirth!, en la que Superman se enfrenta a una nueva versión de su enemigo robótico Brainiac.

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La armadura que llevará Nicholas Hoult como Lex Luthor inspirada en los cómics de DC

Ese paralelismo con los cómics se vincula con otro dato: el actor alemán Lars Eidinger interpretará a Brainiac en la película de Gunn. Será la primera vez que el personaje llegue a la gran pantalla.

Brainiac fue creado por el guionista Otto Binder y el dibujante Al Plastino, y debutó en Action Comics número 242. Esa primera aparición se produjo apenas dos números antes de la portada en la que se vio la armadura de Luthor que ahora parece inspirar el nuevo diseño cinematográfico.

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De qué tratará ‘Man of Tomorrow’

Gunn ya había avanzado algunas claves del planteamiento narrativo de la película. En declaraciones a Howard Stern recogidas por Deadline, el director dijo que la próxima entrega es “una historia sobre Lex Luthor y Superman teniendo que trabajar juntos hasta cierto punto contra una amenaza mucho, mucho mayor”.

James Gunn en el rodaje de 'Superman'

En esa misma conversación, Gunn añadió: “Es tanto una película de Lex como una película de Superman”. Esa definición encaja con la decisión de recuperar un accesorio central del villano y con la posibilidad de que Brainiac desempeñe el papel del enemigo principal.

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El reparto de Man of Tomorrow incluye además a Rachel Brosnahan como Lois Lane, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher, Isabela Merced como Chica Halcón, Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific. También participarán Adria Arjona en el papel de Maxima y Aaron Pierre.

Trailer de 'Superman', de James Gunn

Antes del estreno de esa película, DC Studios lanzará Supergirl el 26 de junio. La cinta estará protagonizada por Milly Alcock.

El anterior filme de Superman dirigido por Gunn fue el primer gran lanzamiento de la nueva etapa de DC Studios bajo su dirección junto a Peter Safran y recaudó más de 616 millones de dólares en todo el mundo.

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