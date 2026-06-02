Panamá busca en Grecia fortalecer su posición como uno de los principales registros marítimos

El presidente, José Raúl Mulino, inauguró el pabellón de Panamá en la feria marítima internacional Posidonia 2026, que se celebra en Grecia. (Presidencia Panamá)

La feria marítima internacional Posidonia 2026, que se celebra del 1 al 5 de junio en Atenas, fue inaugurada por el primer ministro de Grecia, Kyriákos Mitsotákis, quien se hizo acompañar del presidente panameño, José Raúl Mulino.

Panamá busca fortalecer su posición como uno de los principales registros marítimos del planeta y reforzar la confianza de los usuarios de su bandera.

Grecia, por su parte, controla una de las industrias más influyentes del planeta, sus armadores manejan alrededor del 21% de la capacidad de transporte marítimo global, con un total de 5.543 barcos.

Esta semana la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura señaló que la participación del país en Posidonia 2026 es “una oportunidad decisiva”, ya que esta feria está considerada como la “Davos del sector marítimo”.

Grecia controla una de las industrias más influyentes del planeta, sus armadores manejan alrededor del 21% de la capacidad de transporte marítimo global, con un total de 5.543 barcos.

PUBLICIDAD

La relación entre los armadores griegos y el abanderamiento de buques bajo bandera panameña es histórica y estratégica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre los armadores griegos y el abanderamiento de buques bajo bandera panameña es histórica y estratégica. Grecia, como mayor armador del mundo, y Panamá, como principal registro de buques, conforman una alianza natural: cada país aporta una fortaleza que complementa a la otra.

“Panamá debe consolidarse como una jurisdicción marítima moderna, confiable y robusta: con mayor cumplimiento, supervisión técnica, registro digitalizado, seguridad jurídica y liderazgo en la descarbonización de la flota marítima”, dijo el gremio empresarial.

Posidonia 2026 cuenta con la presencia de empresas clave, como Panama International Logistics & Service Inc., Global Shipping Logistics Company y Kouk Maritine Group.

La feria se ha convertido en el principal punto de encuentro del sector marítimo, donde participarán más de 2 mil expositores del mundo naviero internacional, más de 100 empresas privadas y del sector gubernamental, astilleros, armadores y proveedores tecnológicos, entre otros, informó una nota de prensa de la presidencia panameña.

PUBLICIDAD

La información oficial agrega que este martes el mandatario se reunirá con el primer ministro Kyriakos Mitsotakis, en la Mansión Máximos, y con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, en la mansión presidencial.

ARCHIVO - Se destaca la importancia del Canal de Panamá para la economía global y el papel de la flota griega en su tránsito. (AP Foto/Matias Delacroix, Archivo)

Posteriormente, asistirá en compañía del viceministro de Asuntos Marítimos y Política Insular, Stefanos Gkikas, a la plaza Syntagma a una ceremonia en el Monumento del Soldado Desconocido para cumplir con unos actos protocolares.

Los presidentes de Panamá y de Grecia serán condecorados en la casa presidencial, lugar donde firmarán acuerdos de colaboración en materia de turismo y relaciones exteriores.

De igual manera, Mulino se reunirá con Theodoros Veniamis, de Golden Union Shipping Company S.A., armador y líder griego a cargo de una empresa de gestión y operación de buques de carga seca.

Veniamis, siempre según la nota oficial, fue una figura clave en la representación del sector marítimo al fungir como presidente de la influyente Unión de Gremios de Navieros de Grecia.

PUBLICIDAD

La relación entre Grecia y el sector marítimo panameño destaca como una de las más relevantes en la industria naviera global. La nación Helénica, líder mundial en flota mercante, controla más de 5,000 buques y representa alrededor del 21% del tonelaje marítimo global.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (der), durante su recorrido por la feria Posidonia 2026, en Grecia. (Presidencia Panamá)

Una parte significativa de estos barcos navega bajo bandera panameña: aproximadamente el 20% de la flota griega utiliza el registro istmeño, reflejando la confianza de los armadores griegos en la administración y beneficios del sistema panameño.

Ambos países mantienen relaciones diplomáticas reforzadas en los últimos años mediante la apertura de la embajada de Grecia en Panamá y la próxima incorporación de un agregado marítimo griego en el país.

Estas medidas tienden a fortalecer aún más la cooperación en áreas como el uso del Canal de Panamá, la transición a energías limpias y la administración eficiente del comercio marítimo.

En encuentros recientes, las autoridades de ambos países han subrayado la importancia del Canal de Panamá para la economía global y el papel de la flota griega en su tránsito.

PUBLICIDAD