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Guatemala: Encuentran sin vida a recién nacido dentro de unas bolsas plásticas

La localización de un menor sin vida generó un despliegue de socorristas y autoridades judiciales, luego de que residentes informaran sobre un paquete sospechoso abandonado frente a una casa

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El hallazgo de un recién nacido muerto en la zona 11 de Ciudad de Guatemala conmociona a la colonia Las Charcas. (Cortesía: Bomberos Municipales)
El hallazgo de un recién nacido muerto en la zona 11 de Ciudad de Guatemala conmociona a la colonia Las Charcas. (Cortesía: Bomberos Municipales)

El cuerpo de un recién nacido fue localizado sin signos vitales dentro de bolsas plásticas en la zona 11 de Ciudad de Guatemala, según confirmaron los Bomberos Municipales este lunes. El hallazgo tuvo lugar frente al número 9-67 de la 30 calle, en la Colonia Las Charcas, tras un reporte ciudadano que alertó sobre la presencia de un bulto sospechoso en la vía pública.

De acuerdo con la información de Bomberos, la alerta ingresó al número 123, donde vecinos de la zona notificaron la presencia de un objeto inusual abandonado frente a una vivienda del sector. En respuesta, una unidad de emergencia acudió al sitio y localizó varias bolsas plásticas. Dentro de ellas se encontraba el cuerpo de un menor, quien ya no presentaba signos vitales al momento de la inspección preliminar.

Julio Rodríguez, vocero de los Bomberos Municipales, detalló en entrevista para TN23 que fue la comunidad quien notó y denunció el hecho.

“Queremos informar que a la línea 123 del cuerpo de Bomberos Municipales ingresaron llamados de vecinos, los cuales observaban un bulto inusual, el cual lo dejaron frente a una de las viviendas de acá del sector, por lo que se envía una unidad a verificar. A la llegada de paramédicos localizan que dentro del interior de este bulto se encuentra un menor recién nacido, el cual ya no cuenta con signos vitales”, explicó el portavoz.

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Un recién nacido es hallado muerto en una bolsa en la zona 11 de Ciudad de Guatemala. (Cortesía: Bomberos Municipales)
Un recién nacido es hallado muerto en una bolsa en la zona 11 de Ciudad de Guatemala. (Cortesía: Bomberos Municipales)

Autoridades resguardan la escena y abren investigación tras el hallazgo del recién nacido

Según el relato de Rodríguez, tras confirmar la muerte del menor, los socorristas dieron aviso inmediato a las autoridades correspondientes, incluyendo a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ministerio Público (MP).

Ambos entes iniciaron el proceso para resguardar la escena y recolectar indicios, en espera de que los peritos del MP lleven a cabo la investigación para determinar las circunstancias y responsables del abandono.

Los Bomberos Municipales reiteraron que el hallazgo fue posible gracias a la colaboración de la comunidad, que notificó de inmediato a los servicios de emergencia. “De esto ya se le da aviso a autoridades correspondientes, tanto como agentes de la PNC, los cuales se quedan en espera de peritos del Ministerio Público, los cuales pueden investigar las causas de esto o quién fue el que dejó este paquete acá”, puntualizó el vocero en declaraciones al citado medio.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles sobre la identidad del menor ni posibles responsables. El caso se mantiene en investigación por parte del Ministerio Público, que deberá determinar las causas del fallecimiento y las circunstancias en que el recién nacido fue abandonado.

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El Ministerio Público investiga la muerte del bebé, enfocándose en las circunstancias del abandono en la zona 11 capitalina. (Cortesía: Bomberos Muncipales)
El Ministerio Público investiga la muerte del bebé, enfocándose en las circunstancias del abandono en la zona 11 capitalina. (Cortesía: Bomberos Muncipales)

TN23 señaló que en la zona existen cámaras de videovigilancia, las cuales serían elementos clave para que las autoridades puedan recuperar pistas sobre este suceso. Las grabaciones podrían aportar información relevante para identificar a quienes hayan abandonado el cuerpo del recién nacido.

Las autoridades hacen un llamado a la población para que, ante cualquier información relevante sobre este caso, se comunique con los canales oficiales y colabore con la investigación en curso.

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