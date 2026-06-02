Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos 9 muertos y decenas de heridos

Una explosión sobre la ciudad durante un ataque con misiles y drones rusos, en el marco de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, en Kiev (Ucrania), el 2 de junio de 2026. (REUTERS/Gleb Garanich)

Al menos ocho personas murieron y decenas resultaron heridas durante una nueva ola de ataques rusos contra distintas regiones de Ucrania en la madrugada de este martes, según informaron autoridades ucranianas. Tres de las víctimas fatales se registraron en Kiev, donde las fuerzas rusas lanzaron misiles balísticos y drones contra varios distritos de la capital.

El jefe de la administración militar de Kiev, Timor Tkatchenko, confirmó que “se confirmó la muerte de cuatro personas en Kiev” y reportó además 29 heridos, entre ellos dos niños. Horas antes había alertado a la población sobre el ataque al afirmar que “el enemigo está atacando con misiles balísticos”.

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Las explosiones alcanzaron distintos puntos de la ciudad y provocaron daños en edificios residenciales y comerciales. Equipos de emergencia acudieron a las zonas afectadas para atender a los heridos y evaluar la magnitud de los destrozos.

Uno de los episodios más graves ocurrió en el distrito de Podil, donde un edificio de departamentos sufrió un colapso parcial tras un ataque ruso. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, indicó que el inmueble resultó alcanzado por un ataque de tipo “doble golpe”, una táctica que consiste en lanzar un segundo proyectil sobre el mismo objetivo poco después del primero.

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Tkatchenko advirtió que podría haber personas atrapadas bajo los escombros. “Los informes preliminares indican que hay personas atrapadas bajo los escombros”, escribió en Telegram mientras continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

Las explosiones alcanzaron distintos puntos de la ciudad y provocaron daños en edificios residenciales y comerciales (REUTERS)

Las autoridades locales informaron además que un presunto impacto de misil alcanzó un edificio residencial de 24 pisos en el distrito de Shevchenkivskyi, donde se desató un incendio. Otro fuego afectó a un inmueble de nueve plantas en Podil después de que restos de proyectiles impactaran sobre el techo.

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Los bombardeos también causaron daños en una clínica médica y provocaron la caída de escombros dentro del predio de un jardín de infantes. Asimismo, se registraron cortes de energía en tres distritos de la capital.

Los ataques no se limitaron a la capital. En la ciudad de Dnipró, en el este del país, las autoridades reportaron cinco muertos y al menos 25 heridos. El jefe de la administración militar regional, Oleksandr Ganja, señaló que “el balance del ataque ruso contra Dnipró sigue aumentando”.

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En Kharkiv, otra de las principales ciudades del este ucraniano, al menos diez personas resultaron heridas, incluido un niño. El alcalde Igor Terekhov informó que la ciudad fue “atacada por 15 drones y dos misiles”, según un mensaje difundido en Telegram.

Las autoridades ucranianas indicaron que los ataques en distintas regiones dejaron además daños en infraestructura civil y viviendas.

Los bombardeos también causaron daños en una clínica médica y provocaron la caída de escombros dentro del predio de un jardín de infantes. Asimismo, se registraron cortes de energía en tres distritos de la capital (REUTERS)

La ofensiva se produjo después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, advirtiera sobre la posibilidad de un ataque ruso de gran escala. Durante un mensaje dirigido a la población el lunes por la noche, sostuvo que “las advertencias de inteligencia sobre ataques rusos siguen vigentes. Es posible un ataque masivo; lo han preparado”.

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La advertencia llegó días después de que Rusia anunciara el inicio de “ataques sistemáticos” contra instalaciones militares en Kiev, según medios estatales rusos. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso recomendó a ciudadanos extranjeros, incluidos integrantes de misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, abandonar la capital ucraniana “lo antes posible”.

La nueva ofensiva también coincidió con una intensificación de las operaciones ucranianas contra objetivos estratégicos dentro de Rusia. Zelensky afirmó que las fuerzas ucranianas atacaron 15 refinerías rusas entre enero y mayo, acciones que, según el mandatario, afectaron el 40% de la capacidad principal de refinación de petróleo del país.

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Del lado ruso, las autoridades informaron un incendio en la refinería de Ilski, ubicada en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia. Según el cuartel general operativo regional, el fuego comenzó tras un ataque con aeronaves no tripuladas.

(Con información de AFP)