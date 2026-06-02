Exportaciones de Nicaragua caen en China durante el primer trimestre de 2026

Un trabajador observa una vasta operación minera de oro en Nicaragua, con banderas de China y Nicaragua ondeando, simbolizando la creciente influencia china en el sector minero aurífero del país centroamericano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las exportaciones de Nicaragua hacia China cayeron 50.4 % en el primer trimestre de 2026 y quedaron en apenas el 1.4 % del total vendido al exterior, mientras el mercado de Estados Unidos absorbió el 41.1 %, según un análisis de La Prensa basado en estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua. Los datos muestran que, pese al acercamiento político y comercial del régimen de Daniel Ortega con Pekín, la economía nicaragüense siguió concentrando sus ventas externas en Washington.

Entre enero y marzo, el país exportó mercancías por USD 1,983.4 millones, sin incluir zonas francas, según el Banco Central de Nicaragua. De ese total, Estados Unidos compró USD 814.5 millones y China solo USD 27.9 millones, de acuerdo con el análisis.

La diferencia también se reflejó en la balanza comercial. Nicaragua importó desde China bienes por USD 553.4 millones en el trimestre y, como apenas le vendió USD 27.9 millones, acumuló un déficit de USD 525.5 millones con ese país, según el BCN.

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Con Estados Unidos ocurrió lo inverso: las importaciones sumaron USD 485.8 millones frente a exportaciones por USD 814.5 millones, lo que dejó un superávit de USD 328.7 millones para Nicaragua, de acuerdo con las cifras oficiales citadas por La Prensa.

Las exportaciones totales a octubre de 2025 fueron de 2.437 millones de dólares, para un crecimiento interanual de 8,2 %, debido tanto al aumento de los volúmenes (13 %) como en los precios (3,2 %). EFE/Archivo

Las ventas a China bajaron de USD 56.1 millones a USD 27.9 millones en un año

El retroceso en el mercado chino fue interanual. Los ingresos por exportaciones a ese destino pasaron de USD 56.1 millones en el primer trimestre de 2025 a USD 27.9 millones en el mismo período de 2026, según el análisis elaborado por La Prensa con datos del BCN.

En sentido contrario, las ventas a Estados Unidos subieron de USD 435 millones a USD 814.5 millones en un año. Ese aumento de USD 379.5 millones equivalió a un crecimiento de 87.2 %, siempre según las estadísticas oficiales.

El medio sostuvo que esas cifras contradicen la narrativa del régimen nicaragüense sobre los beneficios económicos de su acercamiento a China. El análisis añadió que Managua buscaba fortalecer sus vínculos con Pekín para reducir su dependencia de Washington y amortiguar el efecto de posibles sanciones internacionales por denuncias de violaciones a los derechos humanos.

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El dato central es que China no se consolidó como un destino relevante para las exportaciones nicaragüenses. El informe del Banco Central de Nicaragua indicó que ni siquiera aparece entre los diez principales mercados de destino de los productos del país.

El oro explicó buena parte del avance exportador

Después de Estados Unidos, los principales compradores de productos nicaragüenses fueron Canadá, El Salvador y México, según el informe del Banco Central de Nicaragua. China quedó fuera de ese grupo pese al peso político que ha adquirido en la relación bilateral con Managua.

Buena parte del resultado exportador estuvo impulsado por el oro. Ese producto generó ingresos por USD 898.7 millones y registró un aumento interanual de 152.1 %, mientras Estados Unidos siguió siendo uno de sus principales mercados de destino, de acuerdo con el BCN.

Por regiones, las exportaciones hacia Asia disminuyeron 31 % interanual, mientras las dirigidas a Europa crecieron 91 % y las destinadas a Centroamérica avanzaron 3.4 %, según el reporte oficial del Banco Central de Nicaragua.

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