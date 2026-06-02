Costa Rica

Tren Panamá-David impulsa la integración académica y logística en la frontera sur de Costa Rica

Las acciones conjuntas entre universidades y autoridades locales se intensifican para responder a las oportunidades que traerá la nueva conexión ferroviaria, la cual transformará el comercio y los servicios en la región limítrofe

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Tren moderno azul y blanco con "NUEVO TREN DE PANAMÁ" en el frente, llegando a la estación Paso Canoas. Personas en el andén y colinas brumosas de fondo.
La llegada del tren Panamá-David a Paso Canoas dinamiza las oportunidades de empleo y desarrollo económico en la frontera sur de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del tren Panamá-David a Paso Canoas ya impulsa acciones de articulación académica y regional en la zona sur de Costa Rica, porque el proyecto ferroviario panameño anticipa más movimiento comercial, turístico y de personas en la frontera, además de nuevas fuentes de empleo en el cantón de Corredores.

El Gobierno de Panamá definió una ruta de 475 kilómetros de vía férrea entre Panamá Pacífico y David, con 14 estaciones a lo largo del país y una terminal en Paso Canoas-Frontera, según la Presidencia de Panamá. El proyecto prevé un recorrido exprés entre Ciudad de Panamá y David en menos de tres horas, con trenes de pasajeros de hasta 180 km/h y trenes de carga de hasta 100 km/h, de acuerdo con la misma fuente.

Ante ese escenario, autoridades de la Sede Regional Brunca de la Universidad Nacional en el Campus Coto fortalecen alianzas con universidades panameñas para formar talento humano ajustado a las nuevas demandas de desarrollo que puede generar la conexión ferroviaria en la región fronteriza.

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Durante una reciente semana académica se realizó un encuentro transfronterizo con participación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí y de la Universidad Tecnológica de Panamá. La actividad también reunió a representantes municipales de Corredores y a académicos de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Técnica Nacional y la UNA para analizar capacidades estudiantiles y oportunidades de crecimiento regional vinculadas con el futuro tren Panamá-David.

Juan Gamboa, académico del Campus Coto de la UNA, afirmó que la llegada del ferrocarril hasta Paso Canoas implica al mismo tiempo un reto y una oportunidad para la zona fronteriza. “Costa Rica debe inspirarse en el crecimiento que impulsa Panamá y aprovechar la coyuntura para generar nuevos negocios y dinamizar la economía local”, expresó.

Gamboa añadió que el tren estimulará el crecimiento empresarial y logístico en la zona. Por eso planteó fortalecer el emprendimiento estudiantil en carreras como Ingeniería en Sistemas, Administración Aduanera e Inglés.

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La apertura de nuevas carreras en la zona, como Administración Aduanera en la UNA, responde a las demandas del creciente sector logístico y comercial fronterizo. Fuente: UNA Comunica
La apertura de nuevas carreras en la zona, como Administración Aduanera en la UNA, responde a las demandas del creciente sector logístico y comercial fronterizo. Fuente: UNA Comunica

Corredores busca convertirse en un centro logístico regional

Alan Abarca, coordinador de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Corredores, sostuvo que la región debe aprovechar su ubicación estratégica y la infraestructura que Panamá desarrolla en Chiriquí. “A una hora de Corredores se ubica el aeropuerto de David, además de carreteras de cuatro carriles, nuevos puertos, muelles en construcción y un tren rápido de carga y turismo que llegará hasta Paso Canoas. Todo esto abre enormes posibilidades para la zona sur costarricense”, afirmó.

Según Abarca, el municipio busca consolidar a Corredores y a cantones vecinos como Coto Brus, Golfito, Puerto Jiménez y Osa como un centro logístico regional. La meta es atraer zonas francas, generar empleo especializado e impulsar el desarrollo académico y tecnológico.

Ese es el efecto central que las autoridades locales y universitarias proyectan para la zona: Corredores podría funcionar como un eje estratégico de desarrollo regional, con capacidad para atraer inversión, ampliar oportunidades laborales y ampliar la formación académica vinculada a la actividad logística y comercial de frontera.

El municipio de Corredores busca atraer zonas francas y empleos especializados, potenciando el crecimiento tecnológico y académico en la zona sur costarricense. Crédito: Municipalidad de Corredores
El municipio de Corredores busca atraer zonas francas y empleos especializados, potenciando el crecimiento tecnológico y académico en la zona sur costarricense. Crédito: Municipalidad de Corredores

El intercambio universitario se plantea como preparación para la integración regional

El encuentro también reforzó los vínculos entre estudiantes costarricenses y panameños. Natanael Quirós, estudiante de la Universidad Autónoma de Chiriquí, describió la experiencia como un intercambio académico y cultural de valor para ambas naciones. “Compartir conocimientos entre la UNACHI y el Campus Coto fortalece nuestras capacidades para desarrollar proyectos futuros, así como impulsar el crecimiento personal y colaborativo”, comentó.

Dylan Martínez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá, destacó la importancia de estos espacios de convivencia universitaria ante el impacto que tendrá el tren veloz en la integración regional.

Marvin Campos, decano de la Sede del Pacífico de la Universidad Técnica Nacional, consideró pertinente la apertura este año de la carrera de Administración Aduanera en el Campus Coto de la UNA, por el crecimiento logístico previsto para la región. “El desarrollo de infraestructura en Panamá, junto con proyectos como el aeropuerto, los nuevos muelles y el tren, generará importantes oportunidades para el sector logístico y comercial de la zona fronteriza”, indicó.

Vista de un tren plateado y azul en una estación de Panamá, con pasajeros en el andén y rascacielos modernos en el horizonte bajo un cielo parcialmente nublado.
El proyecto ferroviario panameño conecta Panamá Pacífico con David a través de 475 kilómetros y 14 estaciones estratégicas hasta Paso Canoas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ruta definida por Panamá conectará la capital panameña con Paso Canoas mediante estaciones en Ciudad de la Salud, Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame/Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas-Frontera, según la Presidencia de Panamá.

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