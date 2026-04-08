Los Ángeles Azules darán concierto gratuito en Costa Rica como cierre del festival Transitarte 2026

Los Ángeles Azules cerrarán Transitarte 2026 con un concierto gratuito en La Sabana. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

San José se prepara para uno de los eventos culturales más masivos del año: el concierto gratuito de la agrupación mexicana Los Ángeles Azules, que marcará el cierre del festival Transitarte 2026 el próximo domingo 12 de abril en el Parque Metropolitano La Sabana.

La actividad, organizada por la Municipalidad de San José, no solo representa un espectáculo musical de alto nivel, sino una apuesta directa por acercar la cultura a toda la población, sin barreras económicas, en un contexto donde el acceso al entretenimiento suele estar limitado por costos.

El concierto está programado para las 7:20 p.m., pero desde horas tempranas el parque se transformará en un espacio de encuentro ciudadano con una agenda que incluye música en vivo, feria de emprendimientos, food trucks y actividades para niños. Esto convierte la jornada en una experiencia integral que impacta directamente a familias, jóvenes y pequeños negocios.

Para muchos asistentes, la posibilidad de disfrutar de un grupo internacional sin costo representa una oportunidad poco frecuente. En un entorno donde los conciertos suelen tener precios elevados, este tipo de eventos democratiza el acceso al entretenimiento y fortalece el sentido de comunidad.

La actividad busca promover el uso del espacio público y la convivencia ciudadana. Cortesía: Municipalidad de San José

Además del espectáculo principal, el festival contará con la participación de artistas nacionales como Tapón, Un Rojo Reggae Band y el grupo Editus, quienes ofrecerán presentaciones durante el día. Esta mezcla de talento internacional y local no solo diversifica la oferta cultural, sino que también impulsa la visibilidad de artistas costarricenses.

Uno de los elementos más relevantes del evento es su impacto en la economía local. La feria de emprendimientos permitirá a pequeños negocios exhibir y vender sus productos, generando ingresos en un espacio de alta afluencia. Asimismo, la presencia de food trucks dinamiza el comercio informal y brinda opciones accesibles para los asistentes.

El festival también incorpora un componente educativo y ambiental. Durante la actividad se impulsará la campaña “Reciclaje Consciente”, promovida por Editus en conjunto con la Municipalidad, que busca enseñar a la población a separar correctamente los residuos plásticos. Esta iniciativa tendrá como primer punto de acción el propio Transitarte, incentivando prácticas responsables en un evento de gran escala.

Desde el gobierno local, el alcalde Diego Miranda destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia para recuperar los espacios públicos y convertirlos en puntos de encuentro seguros y accesibles. Para la ciudadanía, esto se traduce en más opciones de recreación sin costo y en entornos que fomentan la convivencia.

Más de 80 emprendedores ofreceran sus productos en los principales parques de la capital. Cortesía: Municipalidad de San José

El impacto social también es significativo. Eventos como este permiten que personas de distintos contextos económicos compartan un mismo espacio cultural, fortaleciendo el tejido social y generando experiencias colectivas que trascienden el entretenimiento.

Por su parte, el apoyo de aliados como el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y Kölbi ha sido clave para hacer posible la participación de una agrupación internacional de este nivel, lo que evidencia el papel del sector público-privado en la promoción cultural.

La elección de La Sabana como sede también tiene un impacto directo en la accesibilidad del evento. Al tratarse de uno de los parques más céntricos y amplios del país, facilita la llegada de miles de personas desde distintos puntos del Gran Área Metropolitana.

El evento representa una oportunidad para reactivar la vida urbana, fortalecer la economía local y promover valores como la inclusión, la sostenibilidad y el uso responsable del espacio público.