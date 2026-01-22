Justicia estadounidense congela bienes de organización dedicada al narcotráfico en Costa Rica

Hermanos Picado Grijalba son los principales líderes de banda costarricense dedicada al narcotráfico. Fuente: CR Hoy

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra una red costarricense señalada como la mayor organización de narcotráfico del país, responsable de movilizar varias toneladas de cocaína desde Colombia para su almacenamiento en Costa Rica y posterior envío a Estados Unidos y Europa.

Estas medidas bloquean todos los bienes de los sancionados bajo jurisdicción estadounidense, incluidas las participaciones societarias superiores al 50% en cualquier empresa, y forman parte del resultado de un operativo internacional en el que se incautaron 14 toneladas de drogas, detuvieron a 30 personas y se decomisaron bienes de lujo en noviembre de 2025, informó el Ministerio Público de Costa Rica.

Entre los sancionados figuran Luis Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”; su hermano Jordie Kevin Picado Grijalba, alias “Noni”; Tonny Alexander Peña Russell, señalado como jefe del brazo armado del grupo; además de Estefanía McDonald Rodríguez, esposa de Shock, y Anita Yorleny McDonald Rodríguez, madre de Estefanía.

Según detalló la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, la red utilizó empresas domiciliadas en el puerto de Moín, en Limón, como la Asociación de Líderes Limoneses del Sector Pesquero, Magic Esthetic Salon S.A., Celajes de York CDY S.A. e Inversiones Laurita L&L S.A., para legitimar capitales y facilitar la logística criminal.

El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, señaló la importancia de la cooperación internacional en estos resultados: “Estas sanciones confirman la solidez del trabajo articulado que realizan la DEA, la Fiscalía y la policía judicial en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional”, dijo Díaz al Ministerio Público. Añadió que las acciones proactivas de las autoridades permitieron desarticular estructuras delictivas dentro y fuera del país.

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos congeló activos de la banda dedica al narcotráfico desde Colombia. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

El operativo que desmanteló la organización, conocido como “Traición”, se realizó en simultáneo en Limón y San José bajo dirección de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). La investigación permitió capturar a Shock en el Reino Unido en diciembre de 2024, y actualmente permanece a la espera de extradición a Estados Unidos.

Su hermano Noni fue arrestado en Costa Rica el 27 de agosto de 2025 en una acción conjunta del OIJ y la DEA. Peña Russell también fue detenido en 2024 y se encuentra en prisión preventiva por delitos de homicidio y tráfico de drogas.

Las autoridades estadounidenses atribuyen a los hermanos Picado Grijalba haber tejido alianzas con proveedores colombianos de cocaína y con otros grupos armados, incluidas bandas de sicarios que, según la OFAC, estarían bajo control de Peña Russell.

El comunicado de la OFAC precisa: “La red designada hoy es responsable de mover varias toneladas de cocaína desde Colombia, almacenarla en Costa Rica y, posteriormente, transportarla hacia Estados Unidos y Europa”.

En cuanto al lavado de dinero, las autoridades estadounidenses identificaron que Estefanía McDonald y su madre Anita Yorleny utilizaban varias empresas para canalizar recursos y blindar las operaciones de Shock.

El comunicado explícitamente responsabilizó a Anita Yorleny de notarizar transacciones fraudulentas en beneficio de su yerno.

La acción de la OFAC forma parte de una estrategia que combina la aplicación de la reforma constitucional costarricense sobre extradición de nacionales por delitos de narcotráfico y la colaboración estrecha de la DEA, el Ministerio Público, la Policía de Control de Droga, la Fuerza Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera. La agencia estadounidense recordó que desde la apertura del puerto de Moín, Costa Rica se transformó en un punto crucial del tráfico de drogas regional.

"Operación Traición" es el allanamiento mas grande realizado en la historia de Costa Rica. Fuente: Diario Extra

Estas nuevas designaciones se suman a las de otros presuntos narcotraficantes costarricenses señalados por su integración en la red, como Gilbert Hernán de Los Angeles, Celso Manuel Gamboa y Edwin Danney López Vega en años recientes, según la OFAC. Todas las medidas restrictivas implican el congelamiento inmediato de los activos en Estados Unidos de los directamente señalados y de las entidades donde mantengan participación igual o mayor al 50%.