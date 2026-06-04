Kim Jong Un apunta a una expansión nuclear “exponencial” de Corea Norte tras inspeccionar una nueva central

Kim Jong Un anunció que planea fortalecer las fuerzas nucleares de Corea del Norte a un ritmo exponencial (Reuters)

Corea del Norte inauguró el jueves una nueva instalación para producir combustible para bombas nucleares, y su líder, Kim Jong Un, anunció planes para fortalecer las fuerzas nucleares del país “a un ritmo exponencial”.

La agencia oficial de noticias norcoreana KCNA afirmó que la instalación utiliza “tecnología más sofisticada”, pero no proporcionó más detalles, como su ubicación ni la fecha de inicio de sus operaciones. Fotografías de los medios estatales mostraron lo que parecía ser una gran sala de centrifugadoras, lo que indica que la planta probablemente se utiliza para enriquecer uranio apto para armas nucleares.

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La revelación de la nueva fábrica está en consonancia con las reiteradas promesas de Kim de expandir su programa de armas nucleares para hacer frente a lo que él denominó crecientes amenazas militares lideradas por Estados Unidos.

KCNA informó que Kim visitó la instalación nuclear el miércoles para conocer sus indicadores operativos y su plan de producción a largo plazo.

KCNA citó a Kim diciendo que la urgencia de fortalecer la capacidad de disuasión nuclear del país, tanto en calidad como en cantidad, ha aumentado debido a los enfrentamientos con “los enemigos más feroces”, en una aparente referencia a Estados Unidos y Corea del Sur. Kim citó otras amenazas y crisis no especificadas como la necesidad de reforzar la capacidad nuclear de Corea del Norte, según el informe.

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Kim afirmó que la capacidad de producción de materiales nucleares aptos para armas de Corea del Norte se ha duplicado con creces en comparación con hace cinco años, según la KCNA. Prácticamente no existen maneras de verificar de forma independiente esta afirmación.

El líder norcoreano anunció que planea fortalecer las fuerzas nucleares de Corea del Norte a un ritmo exponencial (Reuters)

Tras una reunión en las instalaciones, Kim declaró que él y otros altos funcionarios “confirmaron el orden de prioridad para la implementación del ambicioso plan futuro diseñado para fortalecer las fuerzas nucleares de nuestro Estado a un ritmo exponencial”, informó la KCNA.

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Fotografías de la KCNA mostraron a Kim caminando por pasillos estrechos con densas filas de tubos y tuberías plateadas, en lo que parecía ser una sala de centrifugadoras. Otra imagen lo mostraba hablando con altos funcionarios en una sala de reuniones, donde un gráfico borroso que representaba un objeto cónico estaba extendido sobre una mesa. No quedó claro de inmediato si el gráfico mostraba el diseño de una ojiva nuclear.

La revelación de la instalación se produjo menos de dos años después de que Corea del Norte desvelara otra planta clandestina de enriquecimiento de uranio en septiembre de 2024, en la primera divulgación pública de una instalación de este tipo desde que mostrara una en el principal complejo nuclear del país, Yongbyon, a académicos estadounidenses en 2010.

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Kim transmitió un mensaje similar durante su visita a dicha instalación en 2024, pidiendo un aumento en el número de centrifugadoras para expandir “exponencialmente” el arsenal nuclear del país e instando al desarrollo de sistemas de centrifugación más avanzados.

En septiembre del año pasado, el ministro de Unificación de Corea del Sur, Chung Dong-young, declaró que Corea del Norte operaba un total de cuatro instalaciones de enriquecimiento de uranio, incluido el complejo de Yongbyon, y que funcionaban diariamente.

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Kim aseguró que la capacidad de producción de materiales nucleares para armas se duplicó en los últimos cinco años (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea via AP, Archivo)

Las armas nucleares pueden fabricarse utilizando uranio altamente enriquecido o plutonio, y Corea del Norte cuenta con instalaciones para producir ambos en Yongbyon.

Corea del Norte se ha centrado en ampliar y modernizar su arsenal nuclear desde que la diplomacia de alto riesgo entre Kim Jong-un y el presidente estadounidense Donald Trump fracasara en 2019. Desde entonces, Kim ha rechazado las ofertas de Estados Unidos y Corea del Sur para reanudar las negociaciones diplomáticas.

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En abril, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, declaró a la prensa que su organismo había confirmado un rápido aumento de la actividad en las instalaciones nucleares de Corea del Norte.

(AP)