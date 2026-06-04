Mundo

La Unión Europea acordó el inicio de las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

La apertura oficial de las conversaciones está prevista para el 15 de junio en Luxemburgo

Guardar
Google icon
Zelensky y Kallas coincidieron en destacar la importancia de la integración europea para la seguridad regional (Reuters)
Zelensky y Kallas coincidieron en destacar la importancia de la integración europea para la seguridad regional (Reuters)

La Unión Europea programó para el 15 de junio en Luxemburgo el comienzo de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia, luego de que Hungría retirara el veto que bloqueó el proceso durante dos años.

La presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, ejercida por Chipre, informó que los Estados miembros comenzaron la preparación para abrir formalmente el primer clúster de negociaciones de adhesión, centrado en los “fundamentos”. Ese bloque incluye el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la administración pública, el poder judicial y los derechos fundamentales, y suele abrirse primero y cerrarse al final por exigir reformas estructurales.

PUBLICIDAD

“Esto marca un hito significativo en su camino de integración europea y envía un mensaje contundente de unidad y determinación de la UE”, destacó la presidencia del consejo de la Unión Europea.

El giro se formalizó cuando los embajadores de los 27 en Bruselas discutieron el calendario y el representante húngaro expresó la disposición de su país a levantar el veto. Péter Magyar, primer ministro húngaro, había anticipado la semana pasada que su gobierno apoyaría la apertura de los capítulos de adhesión tras alcanzar un acuerdo global con Ucrania para ampliar los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara en Transcarpatia, donde viven más de 100.000 integrantes de esa comunidad.

PUBLICIDAD

Durante los dos años de bloqueo, Bruselas y Kiev sostuvieron conversaciones informales y avanzaron en aspectos técnicos de los capítulos de adhesión para que, una vez abierto el proceso formal, el trabajo quedara adelantado. Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, desempeñó un rol central en la presión diplomática sobre las instituciones europeas, al considerar el ingreso a la UE como una garantía de seguridad para el país tras la guerra.

Zelensky impulsó la apertura de negociaciones de adhesión con la Unión Europea tras dos años de bloqueo (Europa Press)
Zelensky impulsó la apertura de negociaciones de adhesión con la Unión Europea tras dos años de bloqueo (Europa Press)

El cambio de posición de Hungría ocurrió después de la derrota electoral de Viktor Orbán frente a Magyar, quien prometió recomponer las relaciones con Ucrania. El primer ministro húngaro sostuvo que el acuerdo con Kiev quedó plasmado en el plan de acción remitido a Bruselas, aunque reiteró que Hungría se opone a una adhesión acelerada.

Magyar advirtió que, si Ucrania cierra todos los capítulos de adhesión en los próximos 10 o 15 años, apoyaría el ingreso solo si se realiza un referéndum vinculante en Hungría.

El proceso de adhesión a la UE comprende la negociación de 33 capítulos, agrupados en seis clústeres temáticos. El primero, “fundamentos”, aborda el Estado de derecho, los derechos humanos y el sistema judicial. Ucrania y Moldavia, emparejadas como candidatas, intentaron durante los últimos dos años destrabar este primer bloque.

El giro diplomático permitió que la UE enviara una carta a Ucrania y Moldavia para confirmar la disposición a abrir el primer clúster. Mientras tanto, los Estados miembros trabajan para acordar una posición común de negociación. Bruselas confía en que la conferencia intergubernamental se desarrolle sin obstáculos, aunque Hungría podría restablecer el veto en cualquier momento.

En paralelo, la situación en Ucrania siguió marcada por la guerra y los ataques rusos. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, viajó a Kiev y confirmó que los sistemas de defensa antimisiles continuaron llegando al país con apoyo de Estados Unidos. Rutte sostuvo que Washington hizo todo lo posible para mantener el suministro de sistemas Patriot y que la inteligencia estadounidense continuó colaborando con Kiev.

Zelensky y Rutte mantuvieron una reunión en Kiev para coordinar el suministro de sistemas de defensa a Ucrania (Reuters)
Zelensky y Rutte mantuvieron una reunión en Kiev para coordinar el suministro de sistemas de defensa a Ucrania (Reuters)

El jefe de la OTAN también advirtió sobre las elevadas bajas rusas en el conflicto y dirigió un mensaje a los jóvenes rusos reclutados para combatir, al mencionar las condiciones en el frente y la probabilidad de muerte o heridas.

(Con información de Europa Press y Euro News)

Temas Relacionados

Unión EuropeaUcraniaHungría

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Israel y Líbano ratificaron el alto el fuego y acordaron la creación de “zonas piloto” bajo control exclusivo de Beirut

El entendimiento, mediado por Washington, prevé la retirada de los combatientes de Hezbollah del sector sur del Litani y la continuación de las negociaciones para un acuerdo más amplio de seguridad

Israel y Líbano ratificaron el alto el fuego y acordaron la creación de “zonas piloto” bajo control exclusivo de Beirut

La Ruta 66 se prepara para cumplir cien años y 5 ciudades se visten de fiesta para conmemorarlo

Moteles de los años treinta, letreros de neón, festivales al aire libre y museos con cápsulas del tiempo convierten la carretera más legendaria de Estados Unidos en un recorrido tan emocional como histórico

La Ruta 66 se prepara para cumplir cien años y 5 ciudades se visten de fiesta para conmemorarlo

Un adolescente noruego viajó a Reino Unido para un asesinato que le encargó una red criminal vinculada al régimen de Irán: fue detenido

El proceso judicial continuará durante varias semanas mientras la identidad de la persona a la que iba dirigido el atentado no se ha dado a conocer

Un adolescente noruego viajó a Reino Unido para un asesinato que le encargó una red criminal vinculada al régimen de Irán: fue detenido

Fue medallista paralímpico y hoy se prepara para vivir en órbita: por qué la misión de John McFall es más que un viaje espacial

El lanzamiento previsto para 2027 evaluará las capacidades físicas del exatleta británico y el rendimiento de las prótesis modernas en un entorno de microgravedad hasta ahora inexplorado

Fue medallista paralímpico y hoy se prepara para vivir en órbita: por qué la misión de John McFall es más que un viaje espacial

Por la incertidumbre en Medio Oriente, subió el petróleo y Wall Street cerró en rojo tras diez jornadas de ganancias

El índice retrocedió un 0,74% y el Dow Jones cayó un 1,13% en una jornada en la que las preocupaciones geopolíticas y el repunte del crudo golpearon a los sectores financiero y tecnológico

Por la incertidumbre en Medio Oriente, subió el petróleo y Wall Street cerró en rojo tras diez jornadas de ganancias
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Petro insistió en la narrativa de fraude pese a reporte de Registraduría sobre normalidad del escrutinio: pidió revisar los formularios

Petro insistió en la narrativa de fraude pese a reporte de Registraduría sobre normalidad del escrutinio: pidió revisar los formularios

Un policía de Misiones fue detenido y desplazado de la fuerza por robarle la tarjeta de crédito a un preso

Iván Cepeda cometió llamativo error en redes que habría dejado al descubierto la procedencia de sus mensajes: “Lo llevan al coche”

La joven que denunció a Barrelier un año antes del femicidio de Agostina Vega: “Creí que me había vendido a una red de trata”

Alacranes en casa durante las lluvias: las alcaldías de la CDMX donde más aparecen y qué hacer si encuentras uno

INFOBAE AMÉRICA

El arte es cada vez más inclusivo en El Salvador: llega a la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad

El arte es cada vez más inclusivo en El Salvador: llega a la niñez, adultos mayores y personas con discapacidad

La embajada de Estados Unidos celebra la nueva ley guatemalteca contra el lavado de dinero

Baja presión y onda tropical provocan inestabilidad climática en El Salvador

Israel y Líbano ratificaron el alto el fuego y acordaron la creación de “zonas piloto” bajo control exclusivo de Beirut

Un juez amplió a cinco meses la prisión preventiva de Luis Arce por el caso del Fondo Indígena

ENTRETENIMIENTO

Jimmy Kimmel habló sobre su futuro en la televisión nocturna: “No tengo idea de lo que haré después de esto”

Jimmy Kimmel habló sobre su futuro en la televisión nocturna: “No tengo idea de lo que haré después de esto”

La emotiva carta que Jennifer Aniston le escribió a Matthew Perry fue retirada de una subasta

Charlize Theron habló sobre su audición fallida para Chicago: “Sentí que podía hacerlo porque en realidad no sé cantar”

De Bridgerton a East of Eden: Netflix convirtió sus adaptaciones literarias en una experiencia personalizada

La Academia del Óscar quiere salvar los cines y creó un programa para distinguir a los más icónicos del mundo