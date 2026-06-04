La Unión Europea acordó el inicio de las negociaciones de adhesión con Ucrania tras el levantamiento del veto de Hungría

Zelensky y Kallas coincidieron en destacar la importancia de la integración europea para la seguridad regional (Reuters)

La Unión Europea programó para el 15 de junio en Luxemburgo el comienzo de las negociaciones formales de adhesión con Ucrania y Moldavia, luego de que Hungría retirara el veto que bloqueó el proceso durante dos años.

La presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea, ejercida por Chipre, informó que los Estados miembros comenzaron la preparación para abrir formalmente el primer clúster de negociaciones de adhesión, centrado en los “fundamentos”. Ese bloque incluye el funcionamiento de las instituciones democráticas, la reforma de la administración pública, el poder judicial y los derechos fundamentales, y suele abrirse primero y cerrarse al final por exigir reformas estructurales.

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“Esto marca un hito significativo en su camino de integración europea y envía un mensaje contundente de unidad y determinación de la UE”, destacó la presidencia del consejo de la Unión Europea.

El giro se formalizó cuando los embajadores de los 27 en Bruselas discutieron el calendario y el representante húngaro expresó la disposición de su país a levantar el veto. Péter Magyar, primer ministro húngaro, había anticipado la semana pasada que su gobierno apoyaría la apertura de los capítulos de adhesión tras alcanzar un acuerdo global con Ucrania para ampliar los derechos lingüísticos, educativos, culturales y políticos de la minoría húngara en Transcarpatia, donde viven más de 100.000 integrantes de esa comunidad.

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Durante los dos años de bloqueo, Bruselas y Kiev sostuvieron conversaciones informales y avanzaron en aspectos técnicos de los capítulos de adhesión para que, una vez abierto el proceso formal, el trabajo quedara adelantado. Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, desempeñó un rol central en la presión diplomática sobre las instituciones europeas, al considerar el ingreso a la UE como una garantía de seguridad para el país tras la guerra.

Zelensky impulsó la apertura de negociaciones de adhesión con la Unión Europea tras dos años de bloqueo (Europa Press)

El cambio de posición de Hungría ocurrió después de la derrota electoral de Viktor Orbán frente a Magyar, quien prometió recomponer las relaciones con Ucrania. El primer ministro húngaro sostuvo que el acuerdo con Kiev quedó plasmado en el plan de acción remitido a Bruselas, aunque reiteró que Hungría se opone a una adhesión acelerada.

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Magyar advirtió que, si Ucrania cierra todos los capítulos de adhesión en los próximos 10 o 15 años, apoyaría el ingreso solo si se realiza un referéndum vinculante en Hungría.

El proceso de adhesión a la UE comprende la negociación de 33 capítulos, agrupados en seis clústeres temáticos. El primero, “fundamentos”, aborda el Estado de derecho, los derechos humanos y el sistema judicial. Ucrania y Moldavia, emparejadas como candidatas, intentaron durante los últimos dos años destrabar este primer bloque.

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El giro diplomático permitió que la UE enviara una carta a Ucrania y Moldavia para confirmar la disposición a abrir el primer clúster. Mientras tanto, los Estados miembros trabajan para acordar una posición común de negociación. Bruselas confía en que la conferencia intergubernamental se desarrolle sin obstáculos, aunque Hungría podría restablecer el veto en cualquier momento.

En paralelo, la situación en Ucrania siguió marcada por la guerra y los ataques rusos. Mark Rutte, secretario general de la OTAN, viajó a Kiev y confirmó que los sistemas de defensa antimisiles continuaron llegando al país con apoyo de Estados Unidos. Rutte sostuvo que Washington hizo todo lo posible para mantener el suministro de sistemas Patriot y que la inteligencia estadounidense continuó colaborando con Kiev.

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Zelensky y Rutte mantuvieron una reunión en Kiev para coordinar el suministro de sistemas de defensa a Ucrania (Reuters)

El jefe de la OTAN también advirtió sobre las elevadas bajas rusas en el conflicto y dirigió un mensaje a los jóvenes rusos reclutados para combatir, al mencionar las condiciones en el frente y la probabilidad de muerte o heridas.

(Con información de Europa Press y Euro News)