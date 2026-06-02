América Latina

Orsi pidió disculpas por la camioneta que compró con 25.000 dólares de descuento y ofrece pagar la diferencia si hubo una falta

El presidente de Uruguay difundió un video para explicar la adquisición de un vehículo días antes de asumir el cargo. La junta anticorrupción analizará esta semana si la operación vulneró las normas para los funcionarios

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El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, pide disculpas por la compra de una camioneta con USD 25.000 y se muestra dispuesto a pagar esa cifra (Presidencia Uruguay)

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, pidió disculpas por la compra de una camioneta con USD 25.000 de descuento ocho días antes de asumir su cargo y se mostró dispuesto a pagar la diferencia, siempre que el organismo de contralor que analizará la compra marque una inconsistencia ética.

El mandatario uruguayo, envuelto en una polémica desde la semana pasada, publicó un video de dos minutos y medio en el sitio web de Presidencia con las explicaciones de la compra. Su primera salida pública tras la polémica –en la que dijo que si ve un descuento “se tira de cabeza”– fue considerada una “tomadura de pelo” por parte de dirigentes de la oposición.

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Orsi compró días antes de asumir su cargo –el 1° de marzo de 2025– una camioneta Hyundai Santa Fe híbrida, por la que pagó USD 54.000. Lo que evidencia ese monto es obtuvo un descuento de unos USD 25.000. Por ley, los funcionarios públicos no pueden recibir obsequios. La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) del país, conocida como “junta anticorrupción”, analizará el caso esta semana.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, da explicaciones por compra de la camioneta (Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, da explicaciones por compra de la camioneta (Presidencia)

En un video de unos tres minutos, el presidente uruguayo explicó que antes de asumir decidió que “no estaba bien generar el gasto” a la Presidencia de la compra de un vehículo. Contó que por esos días le plantearon la posibilidad de cambiar la camioneta que tenía, que era modelo 2020, por una 2024. “Por reunir las condiciones de seguridad, y por presentar las características apropiadas para el nuevo desafío, consideré viable la propuesta, condicionado, claro está, a las posibilidades económicas que estuvieran a mi alcance”, señaló Orsi en su mensaje.

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Señaló que fue la automotora la que le propuso un precio, que él consideró “razonable”y lo llevó a decidir hacer la compra. “Desde el primer día de mi trabajo en Presidencia, me movilicé con mi propio auto, durante un año de manera exclusiva, y hoy alternando con otro vehículo, de otra marca y concesionario que pertenece a Presidencia”, dijo el presidente.

Factura de la compra de una camioneta por parte del presidente uruguayo Yamandú Orsi, a USD 25.000 menos (Así nos va/Radio Carve)
Factura de la compra de una camioneta por parte del presidente uruguayo Yamandú Orsi, a USD 25.000 menos (Así nos va/Radio Carve)

Orsi dijo que presentó “oportunamente” la factura de la compra (la envió al programa radial Así nos va, que fue el que realizó la investigación periodística que reveló inconsistencias en su declaración jurada) y agregó que siempre se movió “con la verdad”.

Yamandú Orsi baja de su camioneta Hyundai Santa Fe, que compró con descuento en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)
Yamandú Orsi baja de su camioneta Hyundai Santa Fe, que compró con descuento en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

El presidente uruguayo pudo acceder a ese vehículo porque consideró que el precio era “razonable” y negó otros intereses o negociaciones.

La empresa que le vendió el vehículo a Orsi es Oliva Automotores, concesionaria oficial de Hyundai en Uruguay. El día de su asunción como presidente, Orsi recorrió el camino entre el Palacio Legislativo (el congreso uruguayo) y la Plaza Independencia (donde está la sede del Poder Ejecutivo) en un auto eléctrico de la misma marca.

El mandatario negó la vinculación de estos dos episodios. “La elección del eléctrico usado el día de nuestra asunción no se vincula para nada con esta compra. Es más, se empezó buscando otras opciones de marca que no resultaron viables. Y personalmente no estuve a cargo de esta búsqueda”, expresó.

El presidente Orsi usó otro auto Hyundai el día de su asunción (REUTERS/Andrés Cuenca) (AP Foto/Santiago Mazzarovich)
El presidente Orsi usó otro auto Hyundai el día de su asunción (REUTERS/Andrés Cuenca) (AP Foto/Santiago Mazzarovich)

Orsi agregó: “Si algún organismo de contralor, considera que cometí un error, me haré cargo. Y si se entiende que debo pagar la diferencia entre el costo real y el valor actual de mercado, lo haré sin más demora”.

El presidente uruguayo cerró su exposición con un pedido de disculpas.

“Para finalizar, pido disculpas si mi proceder ofendió o lesionó los intereses de algún individuo o colectivo. Seguiré adelante trabajando por el bien de mi país y por el permanente encuentro entre los uruguayos. Con la verdad y con la gente. Muchas gracias”, cerró.

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Yamandú OrsiJunta de Transparencia y Ética PúblicaJutepUruguay

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