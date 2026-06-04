Nicaragüenses con solicitudes de refugio pendientes podrán acceder a una nueva categoría migratoria en Costa Rica

Migrantes nicaragüenses esperan para solicitar refugio en Costa Rica debido a los disturbios que ocurren en su país en la oficina de migración en San José, Costa Rica 24 de julio de 2018. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Costa Rica implementará una categoría migratoria especial para regularizar a miles de migrantes con solicitudes de refugio pendientes, medida que beneficiará a personas originarias de Nicaragua, Venezuela, Cuba y Colombia. Según informó la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), la nueva disposición tendrá una vigencia inicial de dos años y podrá ser prorrogada, en función de las necesidades y circunstancias de quienes accedan a este proceso.

La DGME explicó, a través de un comunicado recogido por la agencia de noticias EFE, que la decisión responde a las condiciones políticas, sociales y económicas que atraviesan los países de origen de los migrantes beneficiados. El organismo remarcó que esta alternativa busca ofrecer protección a quienes han quedado en un limbo jurídico, tras haber presentado su solicitud de refugio entre el 1 de junio de 2014 y el 7 de mayo de 2026 sin recibir resolución o tras haber recibido una respuesta negativa. La regularización permitirá a los migrantes acceder a derechos y al mercado laboral formal en Costa Rica.

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De acuerdo con la información difundida por la DGME, las personas interesadas en acogerse a esta medida deberán haber residido de manera continua en Costa Rica desde la fecha en que presentaron su solicitud de refugio y hasta el momento en que soliciten la nueva categoría especial. El organismo anunció que en los próximos días se darán a conocer los requisitos y el procedimiento detallado para optar por este beneficio. Entre los criterios establecidos, se exige que las personas no cumplan las condiciones para acceder a otras categorías migratorias ya previstas en la legislación ordinaria.

Además, la DGME subrayó que todas las personas que participen en este proceso deberán someterse a controles biométricos, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional. Según datos oficiales, Costa Rica ha recibido en los últimos años más solicitudes de refugio, especialmente de ciudadanos nicaragüenses, a raíz de la crisis sociopolítica desatada en ese país centroamericano desde 2018. EFE detalló que la acumulación de expedientes y la prolongada espera para obtener una resolución han creado situaciones de vulnerabilidad para miles de migrantes.

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Un grupo diverso de personas adultas y jóvenes, con carpetas y mochilas, hace fila ante la oficina de Migración de Costa Rica para sus trámites de extranjería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La DGME recordó que Costa Rica ya había implementado una medida similar en 2020, dirigida en ese momento a solicitantes nicaragüenses, venezolanos y cubanos que habían presentado sus trámites entre 2016 y 2020 y cuyos casos seguían pendientes. Además, en 2025, el país otorgó una categoría especial a 200 migrantes de distintas nacionalidades devueltos por Estados Unidos, según reportó EFE.

Los antecedentes y el marco regional

En su comunicado, la DGME destacó el compromiso de Costa Rica con los marcos internacionales de protección y cooperación internacional en materia migratoria. El país suscribió en 2018 el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados, instrumentos que promueven soluciones para las personas en situación de desplazamiento.

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“Una solución sostenible a las situaciones de refugiados no se puede lograr sin la cooperación internacional”, señaló la entidad en su mensaje, citado por EFE.

La puesta en marcha de esta categoría especial ocurre en el contexto de las oleadas migratorias que han atravesado el continente en los últimos años. El flujo constante de personas provenientes de Nicaragua, Colombia, Cuba y Venezuela ha superado la capacidad de respuesta de varios países de la región, obligando a la adopción de mecanismos para garantizar una gestión migratoria segura y humanitaria. Muchos nicaragüenses se han exiliado en Costa Rica debido a la persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.

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Nicaragüenses exiliados en Costa Rica marchan para protestar contra las elecciones presidenciales en Nicaragua, en San José, Costa Rica. 7 de noviembre de 2021. REUTERS/Mayela Lopez

Organizaciones internacionales han reconocido los esfuerzos de Costa Rica en la protección de los derechos de personas migrantes y refugiadas. Según la DGME, el país seguirá impulsando acciones regionales y globales para consolidar una migración ordenada y para fortalecer la cooperación internacional, en línea con los compromisos asumidos por el Estado costarricense.

La autoridad migratoria reiteró que en breve se publicarán más detalles sobre los pasos que deberán seguir los solicitantes para acceder a la regularización, así como los documentos y condiciones específicos que se exigirán en el proceso.