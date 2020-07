-No. Lo que se ve en la calle es muy flexible. La gente circula. Entiendo que está cansada, el mal humor social, los problemas económicos. Hay de todo. Pero los que sabemos del tema tenemos la responsabilidad de explicarle a la gente cuál es la situación. Sin hacer política: somos técnicos. La gente debe saber lo que está pasando, y que después tome la determinación que quiera tomar. En España la población hizo una cuarentena estricta y se quedó adentro a conciencia porque los hospitales directamente no recibían a los enfermos. Eso es un extremo. Acá, como hasta ahora las cosas se venían llevando bien, hubo una relajación. Por eso hay que advertir que esto no está ganado ni mucho menos. No están reflejados los efectos de la cuarentena de los últimos 15 días, como dicen. Estábamos en una isla y el agua subía. Ahora dejó de subir a la velocidad que subía, pero sigue subiendo. No podemos relajarnos mentalmente.