Con respecto a la capacidad de respuesta del sistema sanitario, declaró que hay que tener en cuenta que se “está atendiendo otras patologías”, también. Con una ocupación de camas del 65% expresó que “no es mucho”, y que “hay tiempo” para evitar el colapso, aunque insistió que “si esto sigue así, en 4, 5 semanas el sistema va a estar estresado”. “Cuando el sistema satura no distingue covid de no covid, satura para todo”, graficó y agregó que podría pasar no solo por falta de camas, sino también por falta de personal médico.