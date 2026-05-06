“Me bloqueó totalmente”: el descargo de Cavallo contra Milei por eliminarlo de las redes y de Whatsapp

Este video es una entrevista transmitida en formato split-screen por Ahora Play. Un entrevistador, con auriculares y micrófono, conversa con Domingo Cavallo. El economista aparece de forma remota y aborda temas relacionados con el gobierno de Javier Milei. Se hace referencia a un bloqueo en redes sociales.

La relación entre Domingo Cavallo y Javier Milei sumó un episodio que combinó política, economía y gestos personales. El ex ministro reveló que el Presidente lo bloqueó tanto en WhatsApp como en redes sociales, en un contexto atravesado por críticas públicas sobre el rumbo del programa económico. La frase que eligió para describir la situación sintetizó el tono del conflicto: “Me bloqueó totalmente”.

Según detalló, el corte de contacto fue completo. En una entrevista concedida al periodista Maximiliano Montenegro en el canal Urbana Play, Cavallo explicó que ya no pudo comunicarse por ninguna vía directa con Milei. El episodio no quedó limitado a un intercambio privado, sino que se proyectó al plano público a partir de sus declaraciones, donde vinculó la decisión con sus cuestionamientos recientes.

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El trasfondo del cruce incluyó diferencias sobre aspectos centrales de la política económica. Cavallo formuló observaciones sobre el esquema cambiario y otros elementos del programa. Esos planteos generaron una respuesta directa del Presidente, que utilizó sus canales habituales para cuestionarlo. Milei lo acusó de haber tenido responsabilidad en procesos económicos del pasado y lo vinculó con prácticas que, según sostuvo, afectaron la propiedad privada.

El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, reveló que ya no tiene contacto con el presidente Javier Milei

Ese intercambio marcó un punto de inflexión en un vínculo que, en otro momento, mostró coincidencias. Durante la campaña y los primeros meses de gestión, Milei mencionó a Cavallo como referencia en materia económica. Con el paso del tiempo, el ex ministro expresó diferencias cada vez más visibles y el tono del intercambio se endureció.

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El bloqueo en redes sociales se convirtió en un dato político. En el entorno digital del Presidente, ese tipo de decisiones suele adquirir un significado que excede lo personal. La imposibilidad de contacto directo quedó expuesta como una señal de ruptura.

Tras la difusión de las declaraciones de Cavallo, distintos funcionarios salieron a respaldar la posición del Gobierno. Las respuestas apuntaron a cuestionar la autoridad del ex ministro para opinar sobre la coyuntura actual. En ese sentido, remarcaron su rol en etapas previas de la economía argentina y marcaron distancia con sus propuestas.

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Las reacciones no se limitaron a un plano técnico. El tono de los mensajes reflejó una defensa política del rumbo adoptado por la administración actual. Desde el oficialismo plantearon que las críticas de Cavallo no se alinean con los objetivos del programa en curso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió por redes las críticas de Domingo Cavallo a la gestión económica

“Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, disparó el ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a sus declaraciones. Y agregó: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy. Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir horrores de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país”.

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También salió en defensa de la actual gestión el viceministro de Economía, José Luis Daza. “Muy mal y triste lo de Domingo Cavallo. Totalmente innecesario, y además demostrablemente falso. ¿Será frustración por su humillante fracaso en su último paso por el gobierno y por haber causado una de las crisis más grandes de la historia argentina?“, se preguntó.

Críticas al plan económico

Cavallo expuso en la entrevista sus críticas al modelo económico y detalló qué medidas, a su criterio, deberían aplicarse para modificar el escenario actual. En ese marco, afirmó que el riesgo país podría bajar si el Gobierno avanzara en la liberalización del mercado cambiario.

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“El riesgo país va a bajar si hacen lo que yo les estoy diciendo”, sostuvo. Y explicó que, para que eso ocurra, resulta necesario “liberalizar completamente el mercado cambiario”, remover los controles y permitir el libre movimiento de capitales.

El ex ministro vinculó directamente ese punto con la situación de la Argentina en los mercados internacionales. Según señaló, la continuidad de las restricciones cambiarias impide que el país mejore su clasificación. En ese sentido, afirmó que la condición de “mercado de frontera” se explica por la existencia de controles y por la falta de libertad para la entrada y salida de capitales.

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Además, planteó que una eventual eliminación de esas restricciones tendría un efecto inmediato sobre los indicadores financieros. En esa línea, sostuvo que el riesgo país “se desmoronaría” si se aplicaran esas medidas y si se hiciera “con convicción”.

Qué dijo sobre las reservas

Cavallo también hizo referencia a la necesidad de acumular reservas. Según indicó, el Gobierno debería avanzar en ese objetivo sin condicionar la estrategia al nivel del tipo de cambio. En ese sentido, señaló que la autoridad monetaria podría aprovechar eventuales movimientos del dólar para comprar divisas y fortalecer su posición.

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En sus declaraciones, vinculó ese proceso con la mejora de las condiciones de financiamiento. Señaló que una baja del riesgo país permitiría renovar vencimientos de deuda y acceder a crédito en mejores condiciones, con tasas más bajas.

El ex ministro también se refirió al equilibrio fiscal dentro del programa económico. Si bien reconoció su importancia, sostuvo que no alcanza por sí solo para resolver los problemas estructurales. En ese marco, planteó la necesidad de un esquema que evite recurrir al endeudamiento o a la emisión para financiar desequilibrios.

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