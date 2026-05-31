Colombia

Suspendieron a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, por supuesto respaldo político a Iván Cepeda

La Procuraduría inició una investigación disciplinaria contra la funcionaria, a quien vinculan con actividades que podrían interpretarse como promoción electoral en favor del aspirante presidencial del Pacto Histórico

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Alcaldesa de Paujil, Caquetá - crédito Sergio Acero/Colprensa/Alcaldía de Paujil
El organismo de control tomó la medida después de conocer un video difundido en redes sociales en el que la autoridad municipal aparece utilizando prendas con imágenes del candidato del Pacto Histórico - crédito Sergio Acero/Colprensa/Alcaldía de Paujil

La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Latia Sindy Castillo Muñoz, alcaldesa de El Paujil, Caquetá, al identificar indicios de un posible respaldo político a favor del aspirante presidencial Iván Cepeda.

Esta medida responde a la difusión de un video en redes sociales en el que la mandataria local lleva prendas con imágenes alusivas al candidato del Pacto Histórico.

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El organismo de control abrió una investigación disciplinaria tras recibir reportes de funcionarios de la Gobernación de Caquetá y de la Personería Municipal de El Paujil. En esos informes se describe la difusión de un contenido audiovisual en la plataforma TikTok que mostraría a Castillo Muñoz portando un poncho estampado con imágenes de Iván Cepeda, así como otras prendas que también exhiben la fotografía del político. Los hechos se habrían presentado durante el actual periodo electoral presidencial.

Procuraduría - crédito Procuraduría
La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria tras recibir reportes de funcionarios de la Gobernación de Caquetá y de la Personería Municipal de El Paujil - crédito Procuraduría

El Ministerio Público consideró que tales actos podrían constituir una intervención irregular en política por parte de una autoridad elegida por voto popular, lo cual está restringido por la Constitución Política de Colombia.

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De acuerdo con el auto, “la actuación se fundamenta en las disposiciones contenidas en el artículo 127 de la Constitución Política, norma que establece limitaciones para los funcionarios públicos en materia de intervención política, salvo las excepciones previstas expresamente por la ley”.

El texto oficial también señala que el artículo 277, numeral 6, de la Constitución otorga a la Procuraduría la competencia para “vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas” y adelantar las actuaciones disciplinarias que resulten pertinentes. La sentencia C-030 de 2023 de la Corte Constitucional es citada en el auto para subrayar la facultad que tiene la entidad de investigar disciplinariamente a funcionarios de elección popular, aclarando que decisiones como destitución, suspensión o inhabilidad deben ser definidas por la jurisdicción contencioso-administrativa al concluir el proceso.

Bogotá. 6 de Febrero del 2020. Sede de la Procuraduría General de la Nación. (Crédito: Colprensa / Sergio Acero)
El texto oficial también señala que el artículo 277, numeral 6, de la Constitución otorga a la Procuraduría la competencia para “vigilar la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas” - crédito Sergio Acero/Colprensa

El Ministerio Público, al ordenar la suspensión temporal de la alcaldesa, precisó que la medida estará vigente, en principio, hasta el 21 de junio, fecha prevista para una posible segunda vuelta presidencial. Entre las justificaciones de la decisión se encuentra la necesidad de evitar que la conducta atribuida pueda repetirse durante la contienda electoral, pues la investidura de la funcionaria y su influencia podrían incidir en la ciudadanía.

La Procuraduría remarcó que la apertura de la investigación y la suspensión provisional no implican una declaración de responsabilidad ni anticipan el resultado, sino que buscan preservar el desarrollo adecuado del proceso y la protección del interés público.

Según el organismo, “la suspensión provisional no supone una decisión final sobre los hechos investigados, sino que representa una medida excepcional para preservar los fines arriba descritos, siempre que se pueda inferir de manera fundada alguna afectación de la función pública”.

Entre las primeras actuaciones ordenadas dentro del proceso disciplinario, el organismo dispuso la práctica de pruebas orientadas a verificar la autenticidad del video, la titularidad de la cuenta de TikTok, la fecha de publicación y las interacciones del contenido. También se indagará sobre el contexto en el que se produjo y difundió el material, así como la procedencia y finalidad de las prendas con imágenes del candidato.

Procuraduría - crédito Procuraduría
La Procuraduría remarcó que la apertura de la investigación y la suspensión provisional no implican una declaración de responsabilidad ni anticipan el resultado - crédito Procuraduría

El expediente busca esclarecer si las conductas observadas encajan en las prohibiciones establecidas para la participación política de servidores públicos y si existió alguna acción incompatible con los deberes constitucionales y legales de la alcaldesa. Se indagará si la funcionaria utilizó su posición para incidir en la controversia política del proceso electoral de 2026, presuntamente divulgando propaganda electoral a favor de la candidatura de Iván Cepeda.

Mientras continúan las diligencias preliminares, la alcaldesa de El Paujil permanecerá suspendida de manera provisional. El proceso seguirá su curso con la recolección de pruebas y la evaluación de la posible responsabilidad disciplinaria, sin que ello implique una decisión definitiva sobre los hechos bajo investigación.

Desde la cuenta oficial de X, ‘Defensores de la Patria’ presentaron un reporte ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), la Fiscalía General de la Nación y las autoridades correspondientes, señalando una posible irregularidad electoral vinculada a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latía Cindy Castillo.

La denuncia sostiene que la mandataria habría participado en actos de promoción electoral a favor de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella durante la jornada democrática.

Defensores de la Patria - crédito @defensoresco/X
‘Defensores de la Patria’ presentaron un reporte ante la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), la Fiscalía General de la Nación y las autoridades correspondientes, señalando una posible irregularidad electoral vinculada a la alcaldesa de El Paujil, Caquetá, Latía Cindy Castillo - crédito @defensoresco/X

"Según las evidencias aportadas, la mandataria habría realizado actos de promoción electoral durante la jornada democrática, hechos que deberán ser verificados e investigados conforme a la ley y a las garantías de transparencia electoral", expresaron.

El procedimiento busca asegurar la protección de la democracia y la legitimidad del proceso electoral colombiano.

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