Petro denunció la presunta duplicación de cédulas durante la jornada electoral: pidió a la Registraduría una investigación “profunda”

La denuncia fue realizada a través de su cuenta de X tras difundir un video de una ciudadana que no pudo votar porque aparecía como si ya hubiera sufragado - crédito @petrogustavo/X

Más de 41 millones de colombianos fueron convocados el domingo 31 de mayo a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien asumirá el cargo en julio de 2026. La primera vuelta presidencial comenzó a las 8:00 a. m. en todo el territorio nacional y se extenderá hasta las 4:00 p. m., hora en la que cerrarán las mesas de votación y comenzará el escrutinio de los sufragios.

La elección se desarrolla en un contexto de alta polarización política. Los ciudadanos deben decidir entre respaldar la continuidad del proyecto político que llegó al poder con el presidente Gustavo Petro o apoyar una propuesta de sectores de oposición, en una campaña marcada por debates relacionados con seguridad, economía y gobernabilidad.

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En medio de la jornada electoral, el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una denuncia relacionada con una presunta irregularidad en el proceso de votación. El mandatario compartió un video en el que una mujer asegura que, al presentarse en su puesto de votación para ejercer el sufragio, le informaron que ya aparecía como votante en los registros de la mesa.

Según el jefe de Estado, el caso podría estar relacionado con una presunta duplicación de documentos de identidad, por lo que solicitó la intervención de las autoridades electorales para esclarecer lo ocurrido. “Cédulas gemeleadas en anillos de corrupción en la registraduría. La señora tiene el derecho de elegir y se lo han conculcado. Espero de la registraduria Investigación a profundidad”, escribió Petro en su publicación.

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El mandatario afirmó que se trataría de "cédulas gemeleadas" y señaló que a la ciudadana se le vulneró su derecho al voto - crédito @petrogustavo/X

El video compartido por el presidente fue grabado en una vía pública durante el día, en una zona urbana donde se observan establecimientos comerciales y personas transitando. En la grabación, un ciudadano expone la situación y afirma que la mujer afectada no pudo votar porque en el sistema ya figuraba como sufragante.

“La señora fue a votar por Cepeda y ya habían marcado por ella, entonces ella está preocupada, por Dios, está llorando (...)”, señala el hombre en el video difundido en redes sociales.

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Tras conocer el caso, el mandatario pidió a la Registraduría adelantar una investigación para determinar las circunstancias en las que se habría presentado la situación denunciada.

Qué dice la ley sobre la suplantación de identidad en elecciones

La suplantación de identidad y el uso fraudulento de documentos constituyen delitos contemplados en la legislación colombiana - crédito Registraduría

La denuncia difundida por el presidente Petro hace referencia a una posible situación en la que una persona aparece registrada como votante pese a no haber ejercido el sufragio. En Colombia, la utilización de documentos falsos, la suplantación de identidad o cualquier mecanismo destinado a alterar la voluntad de los electores constituye una conducta sancionada por la legislación penal y electoral.

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El Código Penal colombiano contempla delitos relacionados con la alteración de procesos electorales, entre ellos la suplantación de electores y otras acciones encaminadas a afectar la transparencia del sufragio.

Las autoridades electorales cuentan además con procedimientos de verificación de identidad y mecanismos de control destinados a detectar posibles irregularidades durante el proceso de votación. Entre ellos se encuentran la validación de la información de los ciudadanos en las mesas de votación, los registros electorales y los sistemas de control implementados por la organización electoral.

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Autoridades reportan normalidad en la jornada

El Consejo Nacional Electoral aseguró que existen garantías para que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio - crédito Alcaldía de Bogotá

Hasta el mediodía, las autoridades electorales mantenían un balance mayoritariamente tranquilo del desarrollo de los comicios. Desde el Puesto de Mando Unificado instalado en Corferias, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, manifestó que existían garantías para que los ciudadanos ejercieran su derecho al voto en condiciones de normalidad.

La vigilancia del proceso electoral cuenta con la participación de cerca de 400.000 testigos electorales acreditados por las diferentes campañas presidenciales. A ello se suma la presencia de más de 1.200 observadores internacionales pertenecientes a diversos organismos y una misión nacional integrada por 2.532 observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE), desplegados en 452 municipios del país.

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De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 41.421.973 colombianos están habilitados para votar en estas elecciones presidenciales. De ese total, 40.007.312 ciudadanos pueden sufragar dentro del territorio nacional, mientras que 1.414.661 tienen la posibilidad de hacerlo desde el exterior, proceso que se ha desarrollado durante la última semana.

Las autoridades también informaron sobre el despliegue de diferentes mecanismos de control y vigilancia para prevenir irregularidades. Entre las medidas adoptadas se encuentra la presencia de más de 10.000 funcionarios del Ministerio Público distribuidos en distintos puntos del país para acompañar el desarrollo de la jornada.

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