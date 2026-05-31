Roy Barreras anticipó su derrota en la primera vuelta y apoyará a Iván Cepeda en la segunda vuelta: “Es un voto para construir puentes”

El exembajador de Colombia en Reino Unido y exsenador de la República afirmó que estará apoyando a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, al no tener posibilidades de seguir en carrera - crédito @RoyBarreras/X

Roy Barreras, uno de los 11 candidatos presidenciales que se presentaron en la contienda del domingo 31 de mayo, admitió durante el desarrollo de los comicios que da por descontada su derrota en la primera vuelta y advirtió, más allá de aceptar el resultado, la necesidad de que de parte del Gobierno nacional se desactiven las denuncias de fraude. A su vez, como estaba previsto, anticipó que votará en una eventual segunda vuelta por el senador oficialista Iván Cepeda.

Luego de ejercer su derecho al voto en su natal Cali (Valle del Cauca), el diagnóstico del exembajador de Colombia en Reino Unido y también exsenador de la República fue que “hoy ganará la polarización”. Una definición con la que presentó su salida de la contienda como parte de un escenario político dominado por el miedo, la rabia y la confrontación, y ante la imposibilidad de cautivar a los votantes indecisos y los que hacen parte de los movimientos de centro.

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Roy Barreras votará por el senador Iván Cepeda en segunda vuelta, al aceptar su inminente derrota - crédito Lina Gasca/Colprensa

Luego de una campaña que lo llevó a recorrer durante 10 meses el país, Barreras sostuvo que su propuesta de unidad quedó sin espacio frente al clima electoral. En ese balance insistió en que, después del 21 de junio, el ganador de la segunda vuelta debería concentrarse en “unir a Colombia” y “sanar heridas”. De esta forma, dejó fijada su posición para la instancia decisiva de la elección, al señalar que respaldará a Cepeda en esta segunda instancia, como la prevé.

En su diálogo con los medios de comunicación, Barreras destacó que la legitimidad del resultado electoral dependerá de que los actores políticos reconozcan el trabajo del sistema y contengan la escalada verbal. Con esa premisa, el aún aspirante pidió que se respete al vencedor “quien sea el ganador” y que se le proclame como tal, en una clara señal de lo que a su juicio sería la madurez política de un país que entrará en una nueva era a partir del 7 de agosto de 2026.

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Roy Barreras lamentó el clima de polarización en la campaña electoral

Al cerrar su campaña, Barreras describió el tono de la contienda con una lectura que muestra cierto pesar por la incapacidad de sumar masivos respaldos. En su concepto, la que culminó el domingo 31 de mayo fue por desgracia una campaña dominada por “las rabias, por los miedos, por los odios” y desarrollada en medio de un clima que, según sostuvo, dejó sin espacio “las ideas”, “la sensatez” y su propuesta de “unir a Colombia” frente a la polarización creciente.

El candidato presidencial que hizo parte del actual Gobierno, como embajador, votó en Cali, su ciudad natal - crédito @RoyBarreras/X

Esa mirada le permitió reformular el sentido de permanecer en la disputa hasta el último día, aunque pudo haberse retirado con anterioridad. “Cada voto por mí hoy, que agradezco en medio de la polarización, es un voto para construir puentes en esas dos Colombias”, afirmó el candidato presidencial, que con ello empezó su despedida del actual proceso, en la que reafirmó que, aun sin tener opciones reales, buscó presentarse como un intento de mediación.

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En ese orden de ideas, el candidato también explicó la consecuencia institucional que, a su juicio, puede derivarse de ese escenario, en el que las fuerzas políticas parecen descompensadas. “Un país dividido hace un gobierno inviable, con una oposición feroz y es un país que no funciona”, sostuvo Barreras, antes de enumerar áreas que, según dijo, requieren estabilidad para la tranquilidad de los colombianos, como la seguridad, empleo y salud.

Roy Barreras e Iván Cepeda fueron compañeros en el actual Congreso, antes de que se registrara la salida del político vallecaucano - crédito Comisión de Paz

Roy Barreras pidió reconocer al sistema electoral y está listo para “construir puentes”

Al ser consultado por las acusaciones de fraude que circularon desde distintos sectores, Barreras desplazó la atención hacia lo que sería el comportamiento de las campañas y de sus simpatizantes. “Yo creo que hay mucho ruido en el fanatismo”, respondió, y vinculó esa situación con una disputa dominada por emociones antes que por argumentos, lo que pone en entredicho el sistema electoral colombiano, aun cuando no hay evidencias de fraude en sus procesos.

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Por ello, cuestionó que los electores hayan sido empujados a una lógica de confrontación. “Cuando las campañas electorales fueron tomadas por las emociones, por las rabias, por los miedos, desaparecen las ideas”, dijo Barreras, y añadió que en ese terreno “no hay espacio para la sensatez y la tranquilidad”. Con este complejo panorama, dijo estar dispuesto a “construir puentes” a partir del 1 de junio, por más que su respaldo será para el senador oficialista.