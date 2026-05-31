Colombia

Joven que estaba bailando ‘Dai Dai’ de Shakira fue mordido por un perro: todo quedó grabado en video

La reacción del canino con el joven bailarín generó todo tipo de comentarios en las redes sociales

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Un joven vestido con una camiseta de la selección colombiana y un sombrero vueltiao baila la canción 'Dai Dai' en el pasillo de un mercado lleno de frutas y verduras - crédito @dilanforero_/Instagram

Toda una sensación ha generado la canción Dai Dai de Shakira y Burna Boy, tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Miles de internautas en las redes sociales no solo han enaltecido la canción para la competición futbolística, sino que se han atrevido a hacer los pasos de baile característicos del mismo.

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Uno de ellos fue el influencer Dilan Forero (@dilanforero_) donde decidió publicar en sus redes sociales un video en el que mostró sus dotes artísticos. Incluso, lejos del temor escénico, se acercó a una plaza de mercado, vestido con un sombrero vueltiao, una camiseta de la Selección Colombia, y allí destiló sus pasos de baile, utilizando la canción en versión de salsa.

El influencer estaba grabando la coreografía en una plaza de mercado - crédito Captura de Pantalla @dilanforero_/Instagram
El influencer estaba grabando la coreografía en una plaza de mercado - crédito Captura de Pantalla @dilanforero_/Instagram

En medio de la grabación, varios asistentes observaban con detenimiento al joven bailarín. Sin embargo, entre la multitud se coló un perro que, también estuvo presente para detallar la coreografía.

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Sin embargo, en un momento, el canino se acercó a Forero con detenimiento y, ante la advertencia de la ciudadanía, el animal atacó al bailador, a lo que catalogó como parte del ‘realismo mágico’ que describe a Colombia.

Pese al impasse, el joven creador de contenido decidió difundir el momento en las plataformas digitales, tomándose la situación con humor, y hasta etiquetó a la cantante colombiana para que ella también pudiera observar el momento viral.

“ME MORDIOOO @shakira nos dieron un wakamordisco. Las personas, los animales, aquellos lugares hacen que cada momento y cada oportunidad sea completamente especial a Johan el perrito del video (...) gracias por la tarde de ayer Solo en Colombia puede suceder algo así ”, describió Forero en su cuenta de Instagram.

El bailarín subió su coreografía de la canción de Shakira en sus redes sociales - crédito @dilanforero_/Instagram
El bailarín subió su coreografía de la canción de Shakira en sus redes sociales - crédito @dilanforero_/Instagram

El momento generó diferentes comentarios en las redes sociales. Mientras que algunos también se aprovecharon para disfrutar la actitud del perrito, otros expresaron su preocupación por el estado de salud del bailarín colombiano.

“El perro no soporto”; “Le estaba en rabiando la envidia”; “El perro: No esta bailando esta convulsionando, ahorita lo muerdo para qué reaccione”; “El perro un pasito mas pa tras y estas en mi territorio”; “Muy gracioso pero… Por qué lo mordió? Acaso el perro tendrá rabia? hay que checarse por si acaso”; “Que le pida la cartilla de vacunación al dueño”, fueron algunas de las reacciones de los internautas en la publicación.

Una iniciativa desde Cali le dio un giro a "Dai Dai" con la esperanza de ganarse un lugar en el espectáculo de medio tiempo de la colombiana en la gran final del Mundial 2026 - crédito captura de pantalla Shakira/Youtube y @generaciondelragga_/Instagram
Una iniciativa desde Cali le dio un giro a "Dai Dai" con la esperanza de ganarse un lugar en el espectáculo de medio tiempo de la colombiana en la gran final del Mundial 2026 - crédito captura de pantalla Shakira/Youtube y @generaciondelragga_/Instagram

‘Dai Dai’ en salsa choke

Otras de las versiones de ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy fue en salsa choke, un subgénero de la salsa que se originó en Cali y que también busca abrirse paso hasta el espectáculo de medio tiempo de la final del torneo futbolístico.

La adaptación fue grabada en el estadio Olímpico Pascual Guerrero por el colectivo Generación del Ragga junto a la agrupación Agua Blanca Baila, con respaldo de la Alcaldía de Cali y la Secretaría de Deporte de la capital vallecaucana.

La publicación apareció con el mensaje “WE ARE READY” y se difundió cuando faltan menos de dos semanas para el inicio de la Copa del Mundo.

La coreografía caleña fue producida por Prieto Riddiman y AYL Producciones, con acompañamiento de Alex Caminando. El video muestra el montaje en las instalaciones del estadio del barrio San Fernando, donde los bailarines adaptaron el tema al ritmo urbano más asociado con la capital del Valle del Cauca.

Desde el Estadio Pascual Guerrero, los grupos Generación del Ragga y Agua Blanca Baila presentaron su adaptación del tema oficial de la Copa del Mundo, firmado por la colombiana junto al artista nigeriano Burna Boy - crédito @generaciondelragga_/Instagram

Cuando salió la canción, al otro día yo dije ‘tenemos que aprendernos esto para montarlo en las redes (...) Tres días ensayando, nos adaptamos a la coreografía musicalmente con nuestro estilo y sabor”, expresó George Ríos, director de Generación del Ragga, en diálogo con Noticias Caracol.

La iniciativa surgida en Cali aparece después de que Shakira confirmara que niños y niñas de la fundación ugandesa Ghetto Kids estarán con ella durante su presentación en la final, en la que compartirá tarima con Madonna y BTS. Uno de esos niños también fue elegido para aparecer junto a la barranquillera en el videoclip oficial.

El vínculo comenzó cuando la cantante compartió en su cuenta oficial una coreografía realizada por la fundación, según el texto fuente. En sus historias de Instagram escribió: “¡Me muero!!! ¿Por qué son tan lindos??? (...) Necesito bailarines como esos!!!! ¿Chicos, no quieren venir y presentarse conmigo en las finales?”.

La invitación se consolidó pocos días después, cuando Shakira anunció en un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Hola a todos, he visto creaciones increíbles con Dai Dai, la canción oficial de la Copa Mundial, y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo. Quiero que este sea un momento especial para todos ustedes, algo inolvidable, así que he decidido invitar a tantos como pueda para bailar conmigo en la final. Ya invité a los Ghetto Kids de Uganda”, comentó la artista colombiana.

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