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Juan Daniel Oviedo lanzó dura crítica contra Petro en plena jornada electoral: “Su intervención ramplona está generando sentimiento de indignación”

El candidato vicepresidencial de la fórmula encabezada por Paloma Valencia se pronunció desde Bogotá sobre la participación ciudadana en las urnas

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Oviedo expresó su expectativa frente a los resultados de la jornada - crédito Sergio Acero/REUTERS
Oviedo expresó su expectativa frente a los resultados de la jornada - crédito Sergio Acero/REUTERS

Las elecciones presidenciales continúan su curso en todo el país, con la participación de millones de ciudadanos convocados para elegir al próximo jefe de Estado. En diferentes regiones se ha desarrollado la jornada electoral con la presencia de las autoridades y observadores que siguen de cerca el desarrollo de los comicios.

En ese contexto, Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, llegó hasta el sector de Unicentro, en Bogotá, donde se refirió a la afluencia de votantes y al ambiente político que ha marcado las últimas semanas de campaña.

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Durante su intervención, destacó la participación de los ciudadanos en las urnas y expresó su expectativa frente a los resultados de la jornada. “Muy emocionado de la afluencia masiva de personas aquí en Bogotá a las urnas. Eso significa que ese mensaje que dábamos en el Movistar Arena la semana pasada, que Bogotá va a abrir el camino para que Paloma sea presidenta, pueda hacerse realidad”, afirmó Oviedo.

El dirigente también señaló que, a su juicio, los ciudadanos han seguido con atención los acontecimientos políticos ocurridos durante la recta final de la campaña presidencial.

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Estamos convencidos de que Colombia escuchó lo que ha pasado en las últimas tres semanas, que se indignó de tanta payasada y de tanta campaña sucia que vimos; y que está dispuesta a darnos la oportunidad de elegir un gobierno serio, con gente capaz, que hace equipo y, sobre todo, que trabaja porque la política deje de ser un problema en la cabeza de la gente y se vuelva una fuente de soluciones y de respuestas al país”, manifestó.

Cuestionamientos al presidente Petro

Durante sus declaraciones, Oviedo también se refirió al papel del presidente Gustavo Petro en el contexto electoral y aseguró que algunas de sus actuaciones han generado inconformidad entre sectores de la ciudadanía.

Yo creo que la intervención ramplona en política del presidente Gustavo Petro está generando también un sentimiento de indignación”, sostuvo el candidato vicepresidencial.

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