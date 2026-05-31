Colombia

Iván Cepeda se salió del recuadro y generó interrogantes sobre la validez de su voto: Registraduría aclaró las reglas

La imagen del tarjetón marcado por el candidato presidencial reabrió el debate sobre cuándo se puede invalidar un voto y qué dicen las autoridades electorales

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La marcación realizada por Iván Cepeda en el tarjetón electoral se salió ligeramente del recuadro destinado a su candidato - crédito Catalina Olaya/Colprensa y prensa Iván Cepeda
La marcación realizada por Iván Cepeda en el tarjetón electoral se salió ligeramente del recuadro destinado a su candidato - crédito Catalina Olaya/Colprensa y prensa Iván Cepeda

El candidato presidencial Iván Cepeda votó este domingo en la localidad de Kennedy, en Bogotá, acompañado por algunos de sus principales aliados políticos, entre ellos la senadora María José Pizarro y el exdirector de Prosperidad Social Gustavo Bolívar.

Sin embargo, más allá de su participación en las urnas, la atención se concentró en una imagen del tarjetón que evidenciaría que la marca realizada por el candidato se salió ligeramente del recuadro asignado.

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La situación generó interrogantes sobre si una marcación que excede los límites de la casilla implica automáticamente la anulación del voto. De acuerdo con las orientaciones entregadas por la Registraduría Nacional y las explicaciones del registrador Hernán Penagos, la validez del sufragio depende principalmente de que la intención del elector sea clara y pueda ser identificada sin ambigüedades por los jurados de votación.

La Registraduría recordó que la validez de un voto depende de que la intención del elector sea clara y pueda identificarse sin ambigüedades - crédito Luisa González/REUTERS
La Registraduría recordó que la validez de un voto depende de que la intención del elector sea clara y pueda identificarse sin ambigüedades - crédito Luisa González/REUTERS

En la imagen difundida del voto de Cepeda se observa que el rayón realizado dentro de la casilla se extiende ligeramente por la parte inferior izquierda del recuadro. Aunque la Registraduría recomienda que las marcas permanezcan dentro de los límites establecidos para evitar inconvenientes, el hecho de salirse parcialmente de la casilla no implica necesariamente la nulidad del sufragio.

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Según las capacitaciones impartidas por la autoridad electoral a los jurados de votación, un voto debe considerarse válido siempre que la intención del elector sea evidente. En este caso, la marca aparece asociada a una única opción electoral, por lo que no existirían elementos que generen confusión sobre la decisión del votante.

El registrador Penagos aseguró este criterio al explicar cómo debe interpretarse la marcación de los tarjetones. “Si está marcando dentro de la casilla ya está definiendo que hay intención de votar por ese candidato”, señaló.

Cepeda ejerció su derecho al voto en el Colegio San Lucas de la localidad de Kennedy, en Bogotá - crédito prensa Iván Cepeda
Cepeda ejerció su derecho al voto en el Colegio San Lucas de la localidad de Kennedy, en Bogotá - crédito prensa Iván Cepeda

Penagos precisó además que la legislación electoral no exige una forma específica para marcar el tarjetón. Los ciudadanos pueden utilizar una equis, círculos, rayas, signos o incluso escribir palabras dentro de la casilla correspondiente, siempre que la intención de votar por una sola opción resulte inequívoca. De acuerdo con esta explicación, incluso cuando una persona escribe una palabra o realiza una señal distinta dentro de una única casilla, el voto continúa siendo válido y se contabiliza para el candidato seleccionado.

Cuándo sí puede declararse nulo un voto

Las autoridades electorales explicaron que existen situaciones concretas en las que un sufragio puede ser anulado. La más común ocurre cuando el elector marca simultáneamente dos candidatos diferentes, ya que en ese escenario no es posible determinar cuál era su verdadera intención de voto.

También puede producirse la nulidad cuando una línea, raya o señal se extiende de tal manera que invade otra casilla o atraviesa una parte considerable del tarjetón, generando dudas sobre la opción escogida.

Según explicó Penagos, si la marca se sale del recuadro y termina creando confusión entre dos alternativas electorales, el jurado podría considerar el voto como nulo.

Otra circunstancia que puede invalidar el sufragio ocurre cuando el ciudadano realiza anotaciones, dibujos o mensajes en más de una casilla. Aunque una de las marcas corresponda claramente al candidato elegido, la existencia de señales adicionales en otros espacios del tarjetón puede llevar a que el voto sea anulado.

Recomendaciones para evitar errores en el tarjetón

Tarjetón electoral colombiano para la presidencia y vicepresidencia 2026-2030, con fotos de candidatos y logos de partidos políticos
El tarjetón equivocado debe ser destruido por los jurados de votación en presencia del elector - crédito Registraduría

La Registraduría señaló que quienes cometan un error al marcar el tarjetón todavía pueden corregir la situación antes de depositar el voto en la urna. Para ello, el elector debe informar de inmediato al jurado de votación y solicitar una nueva tarjeta electoral.

El tarjetón equivocado será anulado y destruido en presencia del votante, quien recibirá uno nuevo para repetir el proceso de votación.

Las autoridades igualmente insistieron en la importancia de diferenciar el voto en blanco de un tarjetón sin marcar. Si una persona desea votar en blanco, debe señalar expresamente la casilla correspondiente. Dejar el documento completamente vacío no se contabiliza como voto en blanco ni como voto válido.

Otro de los llamados realizados durante la jornada tiene que ver con el uso de teléfonos celulares dentro del cubículo de votación. La recomendación es abstenerse de tomar fotografías del tarjetón, debido al carácter secreto del sufragio y a los inconvenientes que esta práctica puede generar durante el proceso electoral.

Finalmente, la Registraduría recordó a los ciudadanos conservar el certificado electoral una vez ejerzan su derecho al voto. Este documento puede ser utilizado posteriormente para acceder a descuentos y beneficios contemplados en la legislación colombiana.

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