Colombia

Sarmiento Ángulo después de votar: “El sistema electoral funciona como un relojito y la economía va por buen camino”

Sobre las dos de la tarde este 31 de mayo, el catalogado tercer hombre más rico de Colombia ejerció su derecho al voto, a su salida se refirió a cómo ve el país en el futuro

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Según la revista Forbes Colombia, Sarmiento Ángulo es el tercer hombre más rico de Colombia - crédito Nathalia Angarita/Reuters
Según la revista Forbes Colombia, Sarmiento Ángulo es el tercer hombre más rico de Colombia - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En medio de la jornada electoral que vive Colombia este domingo 31 de mayo, el empresario y banquero Luis Carlos Sarmiento Ángulo se pronunció luego de ejercer su derecho al voto y dejó varias reflexiones sobre el momento que atraviesa el país, tanto en materia política como económica.

El presidente honorario del Grupo Aval calificó estas elecciones presidenciales como una de las más importantes de los últimos años y destacó la manera en que se ha desarrollado el proceso electoral en todo el territorio nacional. Además, envió un mensaje de tranquilidad a los colombianos al asegurar que las instituciones han respondido de manera adecuada durante la jornada.

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El sistema electoral funciona como un relojito”, expresó Sarmiento Ángulo al referirse a la organización de las elecciones, una declaración que rápidamente llamó la atención por provenir de uno de los empresarios más influyentes del país.

Una elección que considera decisiva para Colombia

Tras depositar su voto, Sarmiento Ángulo enfatizó la relevancia de la decisión que deben tomar millones de colombianos en las urnas. Según manifestó, se trata de una elección que tendrá efectos profundos sobre el rumbo del país y sobre la confianza que puedan tener los inversionistas y los diferentes sectores productivos.

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Es una elección definitiva y crucial para el país”, afirmó el empresario, quien también hizo un llamado a la participación ciudadana y al respeto por los resultados que arroje la democracia colombiana.

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