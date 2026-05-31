Ministro de Defensa confirmó la detención de cuatro personas por presuntos delitos electorales en Popayán

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el uso de cámaras privadas para detectar maniobras de compra de votos en Popayán, Cauca - crédito Ministerio de Defensa

Cuatro personas fueron detenidas en Popayán (Cauca) durante la jornada de las elecciones presidenciales de 2026, según confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al informar sobre las primeras capturas vinculadas a presuntos delitos electorales.

El jefe de la cartera detalló que los arrestos se produjeron en el barrio Santiago de Cali, donde los implicados habrían estado “comprando votos y también recibiendo cédulas”.

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Durante la mañana del domingo 31 de mayo, Sánchez advirtió: “Hemos detectado, es la principal amenaza, que es los delitos electorales”. Según precisó, una cámara privada permitió identificar a los sospechosos, lo que activó la intervención de la Policía y la Fiscalía General de la Nación en la zona.

La jornada electoral en Colombia estuvo marcada por operativos de control y seguimiento para prevenir y sancionar cualquier intento de fraude. Las autoridades recalcaron que los delitos contra los mecanismos de participación democrática representan un riesgo central para la integridad de los comicios.

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La Policía capturó a cuatro personas por presuntos delitos electorales en el barrio Santiago de Cali de Popayán durante las elecciones presidenciales 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la situación, el ministro instó a la ciudadanía a colaborar con las autoridades: “Por ello invitamos a que denuncien al 157, ya sea hechos de corrupción o amenazas terroristas o amenazas contra cualquier candidato”.

La recomendación fue acompañada de un llamado a mantener la vigilancia y reportar cualquier irregularidad en los centros de votación.

En respuesta a los incidentes detectados, Pedro Sánchez recordó “las recompensas que hay frente a los diferentes delitos o amenazas que tenemos. Hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que nos permita atacar oportunamente y capturar a quienes intenten cometer delitos electorales. Hasta 1.000 millones de pesos de recompensa por información que nos permita garantizar la protección efectiva de cualquier candidato presidencial y hasta 200 millones de pesos por información que nos permita anticiparnos efectivamente y neutralizar cualquier intento de atentado terrorista y capturar a sus responsables”.

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El ministro de Defensa recordó este incentivo como parte de las medidas para desmantelar las redes de compra de votos, destacando la importancia de la participación ciudadana en la defensa de la democracia.

El Gobierno anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes brinden información verídica sobre delitos electorales en el proceso presidencial 2026 - crédito Ministerio de Defensa

De igual manera, el jefe de cartera afirmó que: “Hoy, una vez más, mostraremos de qué estamos hechos. Mostraremos ese punto ejemplar que tenemos, que aunque no participamos en la política, no somos deliberantes. Los militares y policías en servicio activo no ejercen el voto, pero sí protegen el voto de los demás. Deben emplear absolutamente toda la fuerza legítima del Estado para proteger la democracia, respetando también los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y a todos los colombianos les pedimos y los invitamos que acudan de manera libre, responsable y ejemplar a cada una de las urnas. Que esta jornada sea en la que prevalezca la convivencia, la participación y el respeto por las instituciones y la democracia”.

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Jornada electoral en el país

Pedro Sánchez, destacó la magnitud del operativo estatal desplegado durante la jornada electoral en Colombia. Sánchez señaló que “habiendo ya confirmado el alistamiento de toda la fuerza pública para este Plan Democracia, haremos seguimiento durante todo el día y durante cada minuto y en cada región del país, de cómo se desarrolla esta jornada electoral”.

El funcionario detacó que más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para votar y que la cita a las urnas representaba, en sus palabras, “una de sus jornadas más importantes de su historia”. Sánchez remarcó que la democracia colombiana “muestra su mayor esplendor el día de hoy”.

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Durante la jornada, el gobierno colombiano implementó el Plan Democracia, una estrategia que, según el ministro, “comenzó hace más de un año y hoy se concreta para darle la seguridad a los 13.487 puestos de votación, cuarenta y dos por ciento rurales, 58% urbanos”.

El Gobierno anunció recompensas de hasta 50 millones de pesos a quienes brinden información verídica sobre delitos electorales en el proceso presidencial 2026 - crédito Mebog

El despliegue incluyó no solo la vigilancia de los colegios electorales, sino también la protección de candidatos, votantes e infraestructura electoral. Sánchez enfatizó la dimensión del operativo: “448 mil hombres y mujeres, parte de ellos directamente en la seguridad de los puestos de votación, otros en la parte de la logística, en la parte de la planeación, en la organización, en la administración del personal, en la articulación de todas las capacidades”.

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La logística estatal se apoyó en más de trescientas aeronaves, buques, blindados, drones y sistemas antidrones distribuidos en todo el territorio nacional, según detalló el ministro. “Absolutamente todo lo disponible de la fuerza pública al servicio de la democracia”, afirmó Sánchez.