Verónica Alcocer al fin llegó a votar luego de que Gustavo Petro lo hiciera sin ella: estuvo acompañada de sus hijos

Verónica Alcocer apareció sola en las urnas y dejó una imagen que pocos esperaban en la jornada electoral - crédito @veronicalcocerg/Instagram

La atención de la jornada electoral del 31 de mayo no solo se concentró en los candidatos que disputaron la primera vuelta presidencial. Horas después de que el presidente Gustavo Petro acudió a las urnas en la Plaza de Bolívar, una expectativa distinta surgió alrededor de la presencia de la primera dama, Verónica Alcocer, cuya ausencia despertó interés por la situación personal que atraviesa la familia presidencial.

El mandatario abrió la votación en la mesa uno instalada en la Plaza de Bolívar y se convirtió en la primera persona que depositó su sufragio en ese puesto; además de mostrar su elección, lo que desató polémica. A su lado apareció Antonella, la hija menor del matrimonio con Alcocer.

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Sin embargo, una ausencia resultó evidente: Verónica Alcocer no acompañó al jefe de Estado durante ese momento, hecho que generó comentarios debido a los antecedentes conocidos sobre la relación entre ambos.

El presidente Gustavo Petro votó para las elecciones presidenciales sin la primera dama, Verónica Alcocer - crédito Reuters

La separación de Verónica Alcocer y Gustavo Petro en pleno Gobierno

Las miradas se dirigieron entonces hacia la primera dama; la incógnita quedó resuelta varias horas después, cuando Verónica Alcocer llegó al mismo lugar para ejercer su derecho al voto. Lo hizo acompañada por Antonella y por Nicolás, en una escena distinta a la que muchos esperaban para una elección presidencial y que confirmó que no acudió junto al presidente durante la jornada.

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La presencia de Alcocer adquirió relevancia porque se produjo meses después de que Gustavo Petro informara públicamente, en octubre de 2025, que llevaba separado de la primera dama desde hacía “años”, aunque el vínculo matrimonial continuó vigente en términos legales.

Aquella declaración apareció luego de un periodo marcado por especulaciones sobre el distanciamiento entre ambos. Antes de ese anuncio, la última aparición pública conjunta ocurrió en julio de 2024 durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.

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Pese a esa situación personal, la familia mantuvo espacios relacionados con sus hijos; Gustavo Petro y Verónica Alcocer son padres de Sofía y Antonella. Además, Nicolás recibió el apellido del mandatario, que asumió su crianza desde muy temprana edad.

El presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer viven en el ojo público tras su polémica relación y posterior separación - crédito @Veronicalcocerg/X

La referencia más cercana de una aparición conjunta tuvo lugar durante las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. En aquella ocasión, tanto el presidente como la primera dama acudieron a votar. Esa presencia respondió a compromisos propios del protocolo institucional.

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Verónica Alcocer llegó a votar con Antonella y Nicolás, pero sin Gustavo Petro

Por esa razón, distintos sectores consideraron posible que ambos repitieran una imagen similar durante la primera vuelta presidencial, pese a su separación sentimental, pero no ocurrió así. Petro asistió en un momento de la mañana acompañado únicamente por Antonella, mientras Alcocer participó después en la misma jornada electoral junto a la hija menor de la familia y Nicolás.

Tras ejercer el voto, la primera dama compartió varias fotografías relacionadas con la actividad. Las imágenes mostraron diferentes momentos de su participación, algunas junto a familiares, otras en compañía de integrantes de su esquema de seguridad y también registros de su ingreso a la Casa de Nariño por la Plaza de Armas.

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Alcocer también utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje relacionado con la importancia de la participación ciudadana durante la elección presidencial: “Hoy, en el Día de la Democracia, reafirmamos que participar es una de las formas más poderosas de construir el país que soñamos”.

La primera dama apareció más tarde que Gustavo Petro y ejerció su derecho al voto acompañada por Antonella y Nicolás - crédito @veronicalcocerg/Instagram

“Más allá de las diferencias, la democracia nos invita a encontrarnos, a escucharnos y a reconocer que el diálogo siempre será la base de una sociedad libre y en paz. ¡A salir a las urnas por Colombia! 🇨🇴 💛💙❤️”, escribió la primera dama en su cuenta de Instagram.

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La publicación apareció acompañada por fotografías de la jornada electoral y dejó constancia de su paso por las urnas durante una fecha clave para el país.

La imagen de Verónica Alcocer en solitario, separada del presidente durante el acto de votación, terminó como uno de los detalles que más comentarios despertó alrededor de la participación de la familia presidencial en la primera vuelta de 2026.

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