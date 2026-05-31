Procuraduría abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por presunta participación política: qué fue lo que dijo

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política durante la jornada electoral - crédito Ministerio del Trabajo

La jornada electoral que se celebra el domingo 31 de mayo ha dejado varios episodios polémicos que ya surtieron efecto en la Procuraduría General de la Nación, que a través de un documento oficial, decidió abrir una investigación disciplinaria contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por presunta participación en política.

La decisión fue tomada por el ente de control después de que el funcionario hiciera declaraciones públicas durante la apertura de la jornada electoral presidencial en la ciudad de Valledupar.

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En su discurso, Antonio Sanguino Páez resaltó una opción política vinculada a un “proyecto de transformación” liderado por el presidente, lo que fue interpretado como posible apoyo a la candidatura del senador Iván Cepeda.

“Solo hay una que respalda un proyecto de transformación y de cambio, que es el que ha liderado el Presidente de la República”, señaló el ministro en la mañana del domingo 31 de mayo.

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La investigación contra el ministro Sanguino examina si su discurso en Valledupar constituye una participación indebida en política según la Procuraduría - crédito Procuraduría

La Procuraduría inició la acción porque considera que el ministro pudo haber infringido la ley colombiana, la cual prohíbe a los funcionarios públicos participar en política para resguardar la equidad en las elecciones.

La investigación busca determinar si su intervención pública durante el acto electoral constituye “presunta participación indebida en política”, conducta vedada por la Constitución y el Código de Garantías Electorales.

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La autoridad disciplinaria consideró que esta declaración puede interpretarse como manifestación de apoyo hacia un aspirante, motivo por el cual se formalizó la apertura del proceso.

“En el caso que ocupa la atención de este despacho, la información aportada hasta el momento permite identificar al presunto autor de los hechos materia de investigación, respecto de los cuales existe una determinación inicial suficientemente precisa. Así las cosas, se ordenará la apertura de investigación disciplinaria a la que será vinculado el ministro del Trabajo, Antonio Eresmid Sanguino Páez”, señala el documento oficial de la Procuraduría.

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El ministro Antonio Sanguino podría haber infringido la ley colombiana al dar declaraciones que se interpretan como apoyo al candidato Iván Cepeda el 31 de mayo - crédito Procuraduría

Las leyes colombianas, en particular el Código General Disciplinario, establecen que los funcionarios judicializados pueden enfrentar sanciones de inhabilidad, suspensión o multa si se les encuentra responsables del hecho investigado.

El procedimiento incluye la notificación al implicado, la garantía de defensa y la práctica de pruebas, señalando que la retractación solo procede en caso de vulneración de derechos fundamentales.

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Además, el Código General Disciplinario contempla beneficios para los funcionarios que acepten cargos o confiesen durante la etapa de investigación, permitiendo que las sanciones puedan ser reducidas hasta en un 50%.

Cuando la aceptación toma lugar en la fase de juzgamiento, el posible descuento es de una tercera parte. Las sanciones incluyen inhabilidad, suspensión o multa, excluyendo el beneficio de reducción si la falta es catalogada como “gravísima”.

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Antecedentes y contexto electoral en Colombia

El candidato presidencial Gustavo Petro muestra el tarjetón electoral con las opciones La Procuraduría pretende evitar el uso de recursos estatales para beneficiar intereses electorales, reforzando la transparencia y la equidad en los procesos electorales en Colombia - crédito EFE

El debate acerca de la intervención política de funcionarios públicos se suele intensificar en cada ciclo electoral en Colombia. En las semanas previas, el presidente Gustavo Petro fue objeto de llamados de atención por parte de las autoridades de control tras participar activamente en eventos políticos en la costa Caribe.

La Procuraduría y el Consejo de Estado le exigieron abstenerse de difundir propaganda electoral e instaron a la Comisión de Acusaciones de la Cámara a adelantar investigaciones sobre su actuación.

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De igual manera, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue objeto de otra investigación formal luego de promover el voto durante un acto oficial, aunque sin mencionar nombres específicos.

Según la Procuraduría, estas medidas buscan evitar que funcionarios utilicen recursos estatales para favorecer intereses particulares en procesos electorales, asegurando así el principio de equidad y transparencia.

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Las restricciones legales se aplican a todos los cargos, en un país donde la polémica por la posible influencia de los servidores públicos en las elecciones es recurrente y habitualmente observada en cada ciclo electoral.

La decisión de la Procuraduría de abrir investigación disciplinaria se basa en la identificación clara del presunto responsable y en la existencia de elementos suficientes para dar inicio al trámite correspondiente, garantizando que el proceso siga los cauces establecidos por la ley.