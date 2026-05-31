Congresista estadounidense Bernie Moreno llegó al CNE y se refirió a las elecciones presidenciales: “El mundo está mirando a Colombia”

El senador Bernie Moreno ayudará en el proceso de observación electoral - crédito Rebecca Blackwell/REUTERS

El senador estadounidense Bernie Moreno, del Partido Republicano, llegó a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se encontró con el presidente de la autoridad electoral Cristian Quiroz. Ante la prensa, resaltó la importancia de las elecciones presidenciales (primera vuelta) que se llevan a cabo en el país.

El congresista norteamericano aseguró que el proceso electoral es relevante tanto para los colombianos como para los demás países del mundo. “Good news, bad news. Yo creo que es good news, porque yo creo que el mundo está mirando a Colombia como un país bien importante y esta elección para el mundo es importante, obviamente para Colombia. Pero lo que es más cierto es que la decisión es de los colombianos y las colombianas”, dijo.

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Moreno llegó como invitado para fungir como observador electoral y apoyar el proceso que brinda garantías de transparencia en los comicios. El presidente del CNE insistió en la importancia de esa labor.

“Tenemos la misión de observación más grande en la historia de nuestro país. Vas a encontrar acá un despliegue maravilloso de una institución que lo que quiere es la democracia. Hoy van a decidir los colombianos qué quieren ser”, señaló Quiroz.

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