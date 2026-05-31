Colombia

Congresista estadounidense Bernie Moreno llegó al CNE y se refirió a las elecciones presidenciales: “El mundo está mirando a Colombia”

El senador republicano indicó que el proceso electoral que se está llevando a cabo es de suma relevancia. Recalcó que la decisión recae en los colombianos

Guardar
Google icon
El senador Bernie Moreno ayudará en el proceso de observación electoral - crédito Rebecca Blackwell/REUTERS
El senador Bernie Moreno ayudará en el proceso de observación electoral - crédito Rebecca Blackwell/REUTERS

El senador estadounidense Bernie Moreno, del Partido Republicano, llegó a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se encontró con el presidente de la autoridad electoral Cristian Quiroz. Ante la prensa, resaltó la importancia de las elecciones presidenciales (primera vuelta) que se llevan a cabo en el país.

El congresista norteamericano aseguró que el proceso electoral es relevante tanto para los colombianos como para los demás países del mundo. “Good news, bad news. Yo creo que es good news, porque yo creo que el mundo está mirando a Colombia como un país bien importante y esta elección para el mundo es importante, obviamente para Colombia. Pero lo que es más cierto es que la decisión es de los colombianos y las colombianas”, dijo.

PUBLICIDAD

Moreno llegó como invitado para fungir como observador electoral y apoyar el proceso que brinda garantías de transparencia en los comicios. El presidente del CNE insistió en la importancia de esa labor.

Tenemos la misión de observación más grande en la historia de nuestro país. Vas a encontrar acá un despliegue maravilloso de una institución que lo que quiere es la democracia. Hoy van a decidir los colombianos qué quieren ser”, señaló Quiroz.

PUBLICIDAD

En desarrollo...

Temas Relacionados

Bernie MorenoCongresista de Estados UnidosObservador electoralElecciones presidenciales Colombia 2026Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO: así avanzan las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Medellín y Antioquia

La asistencia de los sufragantes a los puestos de votación de desarrolla sin contratiempos en el Valle de Aburrá. El expresidente Uribe votó a favor de Paloma Valencia

EN VIVO: así avanzan las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Medellín y Antioquia

Procuraduría abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por presunta participación política: qué fue lo que dijo

El proceso busca definir si el funcionario violó las normas que restringen las intervenciones de servidores públicos durante periodos electorales, lo que podría acarrear inhabilidades y sanciones económicas

Procuraduría abrió investigación al ministro Antonio Sanguino por presunta participación política: qué fue lo que dijo

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: la candidata presidencial Paloma Valencia votó en Bogotá y criticó “la política del show y las alianzas con criminales”

Más de 41 millones de ciudadanos están habilitados para elegir al próximo presidente y vicepresidente del país para el periodo 2026-2030

Elecciones en Colombia 2026, EN VIVO: la candidata presidencial Paloma Valencia votó en Bogotá y criticó “la política del show y las alianzas con criminales”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

La aparición de un mensaje atribuido a un cabecilla armado causó inquietud entre líderes sociales y campesinos de Policarpa, mientras voceros oficiales declararon que no existen pruebas comprobadas ni denuncias formales

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Petro denunció la presunta duplicación de cédulas durante la jornada electoral: pidió a la Registraduría una investigación “profunda”

El señalamiento surgió tras la difusión de un video en el que una ciudadana afirmó que no pudo ejercer su derecho al voto porque, según le informaron en el puesto de votación, ya aparecía como sufragante

Petro denunció la presunta duplicación de cédulas durante la jornada electoral: pidió a la Registraduría una investigación “profunda”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

El homenaje que la Policía le hizo a la subintendente Karen Estrada: no abandonó a sus dos compañeros heridos por atentado del ELN en Norte de Santander

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ENTRETENIMIENTO

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Famosos colombianos reaccionaron en sus redes sociales a la jornada de elecciones presidenciales del 31 de mayo

Pablo Arango recordó cómo les contó a sus papás que le gustaban los hombres: “Los momentos oscuros ya pasaron”

Claptone anunció su regreso a Colombia con un show especial: fecha, lugar y precios de boletería

Karina García barajó la posibilidad de que su hija Isabella se sume a ‘La casa de los famosos Colombia’ en 2027 y le llovieron críticas

Estados Alterados, Funk Tribu, Karen Lizarazo, Jungle y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Deportes

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Ya están en Bogotá los 26 jugadores convocados por Néstor Lorenzo a la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Fallas de conectividad en plena jornada electoral: MinTIC reportó afectaciones en 18 departamentos

Luis Sinisterra se queda en Cruzeiro: firmó contrato a largo plazo con el equipo brasileño

Camila Osorio se despidió de Roland Garros y cerró su mejor participación en la cita francesa

Escocia goleó a Curazao en el amistoso de preparación, pero perdió a Billy Gilmour para el Mundial por lesión de rodilla