Paloma Valencia agradeció a Álvaro Uribe y llamó a la unidad ‘uribista’ para el futuro de Colombia: “Gracias por creer”

Las afirmaciones de la candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, fueron a dadas a través de su cuenta oficial de X, en la que aparece el expresidente Uribe Vélez - crédito @PalomaValenciaL/X

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, expresó su gratitud al expresidente Álvaro Uribe Vélez y convocó a los simpatizantes del uribismo a mantener la cohesión del movimiento con miras al futuro político de Colombia.

A través de una publicación en X y en declaraciones públicas, la dirigente resaltó el respaldo recibido por parte de Uribe y el significado de su apoyo en la historia política reciente.

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En su mensaje, Paloma Valencia agradeció a Álvaro Uribe por confiar en el liderazgo femenino en un contexto nacional donde, según sus palabras, el protagonismo de las mujeres en la política enfrenta múltiples desafíos.

“Presidente Uribe, gracias por creer en la capacidad de las mujeres para liderar los destinos de Colombia. Hoy más que nunca necesitamos a los uribistas unidos para construir una Colombia de trabajo, oportunidades y futuro. Gracias a todos los colombianos por su confianza”, compartió la senadora en su cuenta de X.

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Paloma Valencia agradeció a Álvaro Uribe por confiar en el liderazgo femenino en un contexto nacional donde, según sus palabras, el protagonismo de las mujeres en la política enfrenta múltiples desafíos - crédito Juan David Duque/REUTERS

Al intervenir públicamente, Valencia reiteró su reconocimiento hacia el expresidente y al partido que representa.

“Presidente, quiero agradecerle. Para mí es el mayor honor de mi vida ser candidata de su partido. Que usted haya confiado en una mujer es muy significativo para el país. Entre dieciséis y dieciocho mujeres han intentado llegar a la presidencia, pero ninguna ha pasado a la segunda vuelta. Este país suele rechazar el liderazgo femenino, pero usted me dio la oportunidad”, afirmó.

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La senadora destacó la guía y el acompañamiento brindados por Uribe durante su trayectoria. “Durante todos estos años, me ha ayudado a consolidar un liderazgo bajo su guía, siempre en beneficio de los colombianos. A todos los ciudadanos les digo que me siento orgullosa de ser uribista y que los necesitamos, porque aquí se construye la Colombia del futuro: una Colombia que trabaja, que se esfuerza, que entiende el valor del trabajo y no se deja llevar por espectáculos”, sostuvo.

Valencia expresó su expectativa de que los resultados alcanzados representen un avance para el país y para el legado del uribismo.

“Espero que el esfuerzo realizado se refleje en resultados sobresalientes para que su legado y el de nuestro partido, hoy acompañado por diversas fuerzas democráticas, le den al país la Colombia que merecemos. Gracias, presidente, y gracias a los colombianos por una campaña ejemplar”, señaló Valencia.

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Paloma Valencia destacó la guía y el acompañamiento brindados por Uribe durante su trayectoria - crédito @PalomaValenciaL/X

El intercambio concluyó con un llamado a la unidad dentro del movimiento: “Firmes todos por el uribismo. Firmes”, pronunció Valencia, a lo que Uribe respondió: “Por Colombia”. Valencia cerró reiterando: “Firmes por ese país que necesita que tu voto uribista sea uribista”.

Recientemente, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció ante la difusión de información falsa que, según ella, afecta a su campaña y a sus colaboradores.

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Valencia señaló que medios como la revista Semana han replicado noticias que no se ajustan a la realidad. La candidata atribuyó estos ataques al respaldo creciente que estaría recibiendo de los votantes de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026.

“Nuestra campaña viene subiendo. Son cada vez más millones de colombianos los que se suman a este proyecto de orden, seguridad, familia, progreso para Colombia. Y justamente por eso es que no paran las mentiras y los ataques contra mí y contra mi campaña”, afirmó.

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Paloma Valencia atribuyó estos ataques al respaldo creciente que estaría recibiendo de los votantes de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Entre los señalamientos, mencionó supuestas conversaciones entre ella y el ministro del Interior, Armando Benedetti, que periodistas de Semana dicen tener y que mostrarían una alianza política, algo que Valencia negó rotundamente. “Benedetti no hace parte de mi campaña, no me jodan más”, expresó. También desmintió rumores sobre la vida personal de uno de sus coordinadores de campaña.

Valencia pidió a los medios informar con veracidad. “Los colombianos merecen conocer la verdad y no esta fantasía que construyen tratando de afectar una campaña que el único pecado que tiene es que viene creciendo, porque le genera confianza a los colombianos”, sostuvo. Ratificó que seguirá adelante y reiteró sus compromisos en caso de llegar a la presidencia.

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