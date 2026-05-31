Colombia

Ministro de Educación denunció presunto hostigamiento en su punto votación: “Me acusó de entregar tamales a cambio de votos”

El jefe de la cartera, Daniel Rojas Medellín, señaló al jurado de votación de la mesa 26 del puesto Colón de haberlo relacionado con delitos electorales

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El ministro Daniel Rojas Medellín solicitó a la Procuraduría investigar el hostigamiento del que fue víctima - crédito Laud y @DanielRMed/X
El ministro Daniel Rojas Medellín solicitó a la Procuraduría investigar el hostigamiento del que fue víctima - crédito Laud y @DanielRMed/X

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, denunció a través de su cuenta de X que fue hostigado por el jurado de votación asignado a la mesa en donde ejerció su derecho al voto. De acuerdo con su explicación, el sujeto hizo comentarios falsos relacionados con presuntos delitos electorales que le atribuyó al jefe de la cartera.

Por revelar mi secreto y ser ministro de gobierno fui hostigado con calumnias por parte del jurado de votación de la mesa 26 del puesto Colón quien me acusó de entregar tamales a cambio de votos”, detalló el ministro, que acompañó su denuncia con una fotografía suya en la que sostiene el tarjetón electoral. La marcación evidencia que votó por el candidato presidencial Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

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Así las cosas, el funcionario instó a la Procuraduría General de la Nación a investigar los hechos, advirtiendo afectaciones a los sufragantes. “Creen que somos como ellos. Es preocupante que quienes deben garantizar transparencia en el proceso violenten a los votantes. Ya está puesta la denuncia en la @PGN_COL”, indicó.

El ministro Daniel Rojas Medellín denunció hostigamiento en su punto de votación - crédito @DanielRMed/X
El ministro Daniel Rojas Medellín denunció hostigamiento en su punto de votación - crédito @DanielRMed/X

El ministro compartió en sus redes declaraciones que dio el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, sobre la revelación del voto. El funcionario explicó en detalle si es correcto o no revelar el voto ante la ciudadanía, así como lo hicieron Rojas Medellín y otros políticos como el mismo presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

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De acuerdo con el procurador, el secreto del voto es una garantía democrática de la que gozan todos los electores, pero eso no quiere decir que sea una obligación. Nadie debe mantener su voto secreto, y el hecho de exponerlo no supone ningún problema.

Para respaldar su postura, mencionó como ejemplo las votaciones que se llevan a cabo en las sesiones plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, donde se someten a votación importantes proyectos. En algunas ocasiones, los congresistas anuncian su voto antes de ejercerlo.

Gregorio Eljach, procurador General de la Nación, aseguró que el secreto del voto es una garantía democrática y no una obligación - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gregorio Eljach, procurador General de la Nación, aseguró que el secreto del voto es una garantía democrática y no una obligación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El secreto del voto es una garantía democrática para que a la persona que vota no la vayan a perseguir por la manera como vote, para que el patrono no lo bote del cargo, para que no le hagan ningún daño, para que no haya venganza. Eso es universal”, detalló.

Benedetti se defendió por mostrar su voto

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue cuestionado por haber revelado su voto ante la población en medio de la jornada electoral, al considerar que podría tratarse de un acto de participación política. Sin embargo, el jefe de la cartera explicó que el no haber mantenido en secreto su decisión no quiere decir que esté participando indebidamente en política ni incitando a los electores a elegir a la persona que apoyó en las urnas. “Podría incidir en contra o en negativo, yo no sé”, precisó el jefe de la cartera a la prensa.

Adicionalmente, aseguró que podría ser señalado de participar en política si ejerciera presión sobre los ciudadanos para direccionar su voto o si hiciera algún tipo de ofrecimiento para garantizar la decisión electoral de los votantes. En este caso, ninguno de esos escenarios aplicaría.

El ministro Armando Benedetti ejerció su derecho al voto y lo reveló - crédito @AABenedetti/X
El ministro Armando Benedetti ejerció su derecho al voto y lo reveló - crédito @AABenedetti/X

“Participación en política es si yo cojo y le doy plata a alguien para que vote por alguien o porque entonces le ofrezco puestos para que voten por alguien o al revés, lo puedo hacer votar por si no vota por alguien o coger plata del presupuesto de la Nación. Mi voto es secreto, pero el hecho que yo rompa mi secreto no quiere decir que estoy participando en política. Estoy mostrando mi voto, no tiene nada de malo”, aclaró el ministro ante los medios de comunicación.

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