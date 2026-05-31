Colombia

Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila se despacharon  contra Gustavo Petro por mostrar su voto: “No respeta la ley”

La candidata presidencial, la senadora del Centro Democrático y la periodista cuestionaron la conducta del presidente en la jornada electoral y advirtieron que, al revelar su voto, vulneró los límites legales

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Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila se fueron contra el presidente Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - María Fernanda Cabal/Facebook - Colprensa
Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Vicky Dávila se fueron contra el presidente Gustavo Petro - crédito Luisa Gonzalez/Reuters - María Fernanda Cabal/Facebook - Colprensa

La jornada electoral en Colombia registró controversia cuando el presidente Gustavo Petro mostró su voto en público en el Congreso de la República. El hecho, ocurrido este domingo 31 de mayo de 2026, generó debate sobre la transparencia y las normas que rigen el proceso, poniendo el foco en la conducta de figuras institucionales.

Tras lo anterior, la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia expresó su rechazo, señalando que “él tiene una prohibición de participar en política”. Para Valencia, la actitud del mandatario fue mucho más allá de un simple gesto individual.

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Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro por mostrar el voto - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Paloma Valencia arremetió contra Gustavo Petro por mostrar el voto - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Cuando un candidato muestra su voto, pues nada nuevo está diciendo, está pidiendo el voto. Pero cuando el presidente, que tiene la prohibición de participar en política, muestra su voto, está dándole una instrucción precisa a todos sus funcionarios, a toda la gente que lo sigue”, sostuvo la aspirante presidencial.

Según su interpretación, la conducta presidencial representó “una abierta transgresión a la ley y a la constitución”.

María Fernanda Cabal denunció promoción oficialista y cuestionó a las instituciones - crédito @MariaFdaCabal/X
María Fernanda Cabal denunció promoción oficialista y cuestionó a las instituciones - crédito @MariaFdaCabal/X

Por su parte, la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal interpeló a las autoridades, preguntándose: “¿Qué le pasa a las instituciones en Colombia?”.

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Cabal consideró que la jornada electoral evidenció una clara promoción del oficialismo, al afirmar: “Petro sigue promoviendo a su candidato de frente el día de las elecciones”. En su declaración, la representante subrayó el malestar existente entre sectores opositores: “Esto es asqueante. Se eligieron con trampa y gobernaron con trampa”.

Vicky Dávila cuestionó a Gustavo Petro y pidió derrotarlo en las urnas - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila cuestionó a Gustavo Petro y pidió derrotarlo en las urnas - crédito @VickyDavilaH/X

El episodio también provocó comentarios de la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila, quien se refirió al presidente con dureza.

Petro es todo lo que tenemos que derrotar hoy en las urnas… aquí haciendo política descaradamente por su heredero Iván Cepeda”, escribió en su cuenta oficial de X. Dávila enfatizó que el mandatario “no tiene límites y no respeta, la ley, ni las instituciones. Menos su investidura (sic)”.

La comunicadora expresó su deseo de cambio: “Ya casi se nos da el milagro de ver otro Colombia. Ya casi te vemos salir de la Casa de Nariño, bendito sea Dios”.

Paola Holguín llamó a rechazar a Gustavo Petro en las urnas y pidió terminar con la infamia - crédito @PaolaHolguin/X
Paola Holguín llamó a rechazar a Gustavo Petro en las urnas y pidió terminar con la infamia - crédito @PaolaHolguin/X

Por último, la también senadora del Centro Democrático Paola Holguín también sumó su voz al bloque de críticos, invitando a la ciudadanía a expresar su inconformidad a través del sufragio.

Si usted quiere castigar a Petro, el peor presidente de Colombia, ya sabe por quién NO VOTAR… acabemos con esta infamia”, manifestó, dirigiéndose a quienes consideran que la gestión presidencial ha perjudicado al país.

Esto dijo el procurador Gregorio Eljach sobre la divulgación de voto de Gustavo Petro

El procurador general, Gregorio Eljach, remarcó que el secreto del voto constituye una garantía democrática esencial, orientada a proteger la libertad ciudadana en los procesos electorales, tras la polémica que creó el presidente Gustavo Petro por mostrar su voto.

Eljach explicó que la confidencialidad del sufragio busca evitar represalias, presiones laborales o cualquier tipo de venganza relacionada con la preferencia política de los electores.

El secreto del voto es una garantía, no es una obligación”, afirmó, subrayando la universalidad de este principio.

Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Gregorio Eljach, procurador general de la Nación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Según Eljach, cada votante posee el control sobre su decisión y puede decidir libremente si desea mantenerla reservada o hacerla pública.

El funcionario ilustró esta postura al referirse a los procedimientos de votación en el Congreso de la República, donde los legisladores suelen manifestar su preferencia antes de emitirla oficialmente: “Anuncio mi voto negativo” o “Anuncio que voto por tal”, señaló como ejemplos habituales durante las plenarias del Senado y la Cámara.

El procurador también se refirió a las eventuales influencias que pueden surgir cuando figuras públicas revelan su voto.

Frente a la inquietud sobre la posible repercusión de estas declaraciones en el electorado, Gregorio Eljach consideró que cada persona dispone de la autonomía y el conocimiento suficientes para tomar su propia decisión.

Eso cada ciudadano tiene la personalidad, tiene el carácter y el conocimiento y la tranquilidad de ver si se deja influir o no”, comentó, reafirmando la confianza en la madurez de los votantes.

La postura de Eljach abre espacio para la reflexión sobre el equilibrio entre la privacidad y la libre manifestación de las preferencias políticas en escenarios públicos y privados.

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