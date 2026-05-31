Elecciones presidenciales 2026: Las reglas para el cierre de urnas, qué hacer si son las 4 p. m. y aún está en la fila

Más de 13.000 puestos de votación están habilitados para las elecciones presidenciales 2026-2030 en territorio colombiano - crédito Sergio Acero/REUTERS

El domingo 31 de mayo más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar en la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales, con más de 13.000 puestos de votación instalados en el país.

Las urnas abrieron a las 8:00 a. m. y permanecerán disponibles hasta las 4:00 p. m. Al llegar la hora de cierre, los jurados de cada mesa dan paso al proceso de escrutinio, mientras la autoridad electoral difunde boletines periódicos con el avance del preconteo.

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El horario de votación es estricto, pero existen reglas claras para quienes aún intentan sufragar en el último minuto.

La Registraduría Nacional explicó que solo podrán votar después de la hora de cierre quienes hayan entregado su documento de identidad a los jurados y estén en proceso de registro.

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La Registraduría establece que solo quienes hayan entregado su cédula antes de las 4:00 p. m. podrán votar en Colombia- crédito archivo Colprensa / Camila Díaz

En cambio, aquellos que permanezcan en la fila y no hayan alcanzado a entregar el documento no podrán participar en la jornada.

A partir de las 4:00 p. m., el acceso al voto queda limitado para quienes no hayan iniciado formalmente el proceso ante la mesa correspondiente. Sin embargo, la ley permite que quienes hayan iniciado el trámite ante los jurados antes de esa hora puedan terminarlo y depositar su voto, aunque ya haya pasado el cierre formal.

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La única condición es que el ciudadano haya sido recibido por los jurados antes del horario límite.

El mecanismo busca garantizar el acceso de todos los asistentes, aunque suele generar confusiones. Un error frecuente es suponer que estar en la fila basta para asegurar el sufragio. En realidad, lo determinante es haber entregado el documento de identidad antes de las 4:00 p. m.; de lo contrario, no se podrá participar.

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La jornada electoral exige la presentación de la cédula y el registro previo ante los jurados de mesa para poder sufragar - crédito Enea Lebrun/REUTERS

La Registraduría Nacional del Estado Civil aclaró que la cifra de votantes habilitados asciende a 41.421.973, pero más de un millón de personas pueden sufragar en el exterior desde el lunes 25 de mayo, en 253 puestos distribuidos en 67 países.

A pesar del elevado número de habilitados, la estimación oficial prevé que entre 22 y 25 millones de electores participen en la primera vuelta presidencial. Los resultados definitivos se esperan hacia las 6:00 p. m., una vez concluya el proceso de escrutinio.

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¿Qué ocurre tras el cierre de las votaciones?

El proceso de escrutinio avanza a medida que llegan los reportes locales. Las cifras se actualizan en tiempo real, ofreciendo un panorama cada vez más claro del desenlace electoral. Este mecanismo busca asegurar la transparencia y permite que la sociedad colombiana conozca de manera gradual cómo se desarrollan los resultados.

El procedimiento de conteo y transmisión de datos tiene como objetivo principal garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad popular. Una vez completado, la Registraduría consolida la información y confirma los datos oficiales, que definen el rumbo político del país.

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Los votantes que no entreguen su documento antes del cierre quedarán excluidos de la elección presidencial en primera vuelta - crédito Sergio Acero / Colprensa

Para obtener la Presidencia en la primera vuelta, uno de los 13 candidatos debe alcanzar la mitad más uno de los votos válidos emitidos.

En caso de que ningún aspirante logre esa mayoría absoluta, la ley establece una segunda vuelta electoral. Esta nueva jornada se celebrará tres semanas después, con participación exclusiva de los dos candidatos que hayan obtenido las cifras más altas en la primera votación.

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El ganador de ese eventual balotaje será quien reciba el mayor número de votos. La Constitución Política, en su artículo 190, indica: “Si ningún candidato obtiene dicha mayoría, se celebrará una nueva votación que tendrá lugar tres semanas más tarde, en la que solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones. Será declarado presidente quien obtenga el mayor número de votos”.

El candidato triunfador asumirá la Presidencia de la República para el periodo 2026-2030. La toma de posesión está programada para el 7 de agosto, fecha en la que el mandatario saliente entregará el poder al nuevo jefe de Estado, acompañado de sus familiares y principales colaboradores.

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