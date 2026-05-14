“No hay ninguna posibilidad de que haya alteraciones de los resultados”: registrador Penagos defiende transparencia electoral para las presidenciales

- crédito Registraduría

El registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que no existe riesgo de alteración en los resultados de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y defendió la transparencia del sistema electoral colombiano. El funcionario explicó que el proceso cuenta con auditorías internacionales, supervisión de partidos políticos y un sistema manual de conteo que, según afirmó, garantiza la integridad de los resultados.

Según declaraciones conocidas por Revista Semana, Penagos respondió a las dudas y cuestionamientos que han surgido en medio del ambiente político previo a las elecciones presidenciales de 2026.

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El registrador Nacional, Hernán Penagos - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“No hay ninguna posibilidad de que en Colombia haya alteraciones de los resultados o riesgos en materia de integridad. La Registraduría puede garantizar absoluta transparencia”, afirmó el registrador nacional.

La Registraduría aseguró que el software electoral está siendo auditado por expertos internacionales

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Penagos explicó que los sistemas tecnológicos utilizados durante el proceso electoral han sido sometidos a revisiones por parte de una firma internacional encargada de verificar la seguridad e integridad de las plataformas.

Además, indicó que el código fuente del software electoral fue habilitado para que partidos políticos, campañas y grupos significativos de ciudadanos designaran ingenieros auditores que pudieran revisar directamente el funcionamiento del sistema.

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La medida busca dar garantías adicionales frente a las inquietudes sobre posibles manipulaciones tecnológicas en las elecciones presidenciales.

Los partidos políticos tendrán acceso al software electoral antes de los comicios

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El registrador detalló que las salas de auditoría permanecerán habilitadas durante varias semanas para que los delegados técnicos de las campañas puedan examinar el sistema.

“Se ha puesto a disposición en las salas de auditoría para auditores de todos los partidos políticos por un lapso de tres semanas”, explicó Penagos.

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El funcionario también indicó que el software será “congelado” antes de la jornada electoral y posteriormente “descongelado” el día de las elecciones para verificar que no existieron modificaciones.

Penagos insistió en que el conteo de votos en Colombia sigue siendo manual

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Uno de los puntos más destacados por el registrador fue que el sistema electoral colombiano mantiene un proceso físico y manual en el conteo de votos y diligenciamiento de actas.

“Lo más importante es que en Colombia el proceso electoral es manual y las actas electorales de cada mesa de votación no las diligencia la Registraduría, las diligencian jurados de votación”, afirmó.

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Registrador Hernán Penagos - crédito @Registraduria/X

El funcionario recordó que cerca de 860.000 ciudadanos participarán como jurados de votación durante la jornada electoral del 31 de mayo.

Las actas electorales serán públicas y podrán ser fotografiadas por testigos y jurados

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La Registraduría confirmó que todas las actas electorales serán publicadas para garantizar trazabilidad y control ciudadano sobre los resultados.

Además, los testigos electorales y jurados de votación podrán tomar fotografías de los formularios E-14, documentos donde se registra manualmente el conteo de votos en cada mesa.

Penagos explicó que existen tres copias físicas de cada una de estas actas electorales, lo que permite aumentar los mecanismos de verificación durante el escrutinio.

La Registraduría busca enviar un mensaje de tranquilidad antes de las elecciones presidenciales.

Las declaraciones del registrador se producen en medio de debates y cuestionamientos relacionados con la seguridad del proceso electoral y posibles denuncias sobre fraude.

En los últimos días, distintos sectores políticos han solicitado mayores garantías frente a las elecciones presidenciales que definirán al sucesor del presidente Gustavo Petro o a los candidatos que avanzarán a una eventual segunda vuelta.

La Registraduría también confirmó que organismos internacionales acompañarán el proceso electoral en Colombia.

Expertos internacionales supervisarán el desarrollo de las elecciones del 31 de mayo.

Entre las misiones de observación confirmadas se encuentra el despliegue del Centro Carter, organización internacional que enviará expertos para evaluar el desarrollo de la jornada electoral.

El registrador insistió en que las medidas implementadas buscan garantizar confianza ciudadana y transparencia en cada etapa del proceso.

“Ese software va a congelarse en los próximos días para que el día de las elecciones, 31 de mayo, se descongele ese software y se verifique por parte de los auditores que no ha habido ninguna alteración para absoluta tranquilidad ciudadana”, reiteró Penagos.

Las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo tendrán más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar tanto en Colombia como en el exterior.