Colombia

Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

La convocatoria a un casting nacional para encontrar al nuevo vocalista de La Banda del Aventurero, tras la muerte de Yeison, despertó opiniones divididas y un fuerte cruce de declaraciones entre los integrantes y la dirección del grupo

Guardar
Google icon
El anuncio del reality para encontrar una nueva voz principal generó opiniones divididas tanto entre los integrantes de la agrupación como entre sus seguidores y la industria musical - crédito @rafaelmunozmanager/ Instagram

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la música regional colombiana. Desde entonces, La Banda del Aventurero, agrupación que acompañó al artista durante su carrera, enfrenta una etapa de transición que no ha estado exenta de polémica.

La controversia ‘estalló’ tras el anuncio de un nuevo formato tipo reality con el que la banda pretende encontrar una nueva voz principal, lo que generó opiniones divididas tanto entre los integrantes como en el entorno de seguidores y la industria musical.

PUBLICIDAD

Miguel Huertas, corista de la agrupación, expresó públicamente su desacuerdo con la iniciativa en una entrevista para el medio La Kalle. Huertas señaló que existía una “falta de comunicación interna” respecto al concurso y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el público interprete la búsqueda como un intento de “reemplazar” la figura de Yeison Jiménez.

“Para muchos en la banda, la idea del reality nos tomó por sorpresa y nos desmotivó. Hemos sido una familia ya formada y nos cuesta imaginar el proyecto con una nueva voz elegida por casting”, señaló el corista.

PUBLICIDAD

Ante la ola de comentarios y la viralización de las declaraciones de Huertas, el mánager de la banda, Rafael Muñoz, recurrió a sus redes sociales para aclarar la postura de la administración. En un mensaje directo, Muñoz enfatizó: “No estamos buscando un reemplazo, quiero que sepan que para nosotros Yeison es irremplazable, no estamos buscando un émulo o algo parecido”. Explicó que el objetivo es dar continuidad al proyecto musical, permitiendo que los éxitos de Jiménez se mantengan vigentes en los escenarios, pero bajo una nueva identidad vocal con “personalidad propia”.

El 'reality' de La Banda del Aventurero dividió opiniones tras la muerte de Yeison Jiménez y el manager de la agrupación respondió - @rafaelmunozmanager/ Instagram
El 'reality' de La Banda del Aventurero dividió opiniones tras la muerte de Yeison Jiménez y el manager de la agrupación respondió - @rafaelmunozmanager/ Instagram

Muñoz detalló además que la decisión de no entregar el liderazgo a los actuales integrantes responde a cuestiones legales. “Este integrante se encuentra firmado por un sello de Estados Unidos, lo que limita el desarrollo del proyecto. Como empresa le brindamos un apoyo para intentar resolver su situación, pero no ha sido posible”, explicó, subrayando las dificultades contractuales que imposibilitan que los músicos actuales asuman el rol principal sin entrar en conflicto con compromisos previos.

A pesar de las tensiones, la administración de La Banda del Aventurero mantiene firme la convocatoria al reality. “En pro de la necesidad de avanzar con el proyecto, nos vimos en la necesidad de buscar una voz con un estilo propio y que se sume a este sueño buscando un reality para audicionar el talento colombiano”, señaló Muñoz. El mánager hizo un llamado a los seguidores a apoyar la nueva etapa, asegurando: “Seguiremos trabajando con mucho esfuerzo por querer construir lo que algún día soñamos siguiendo, en este momento, el legado que nos dejó Yeison para seguir desarrollando todas estas canciones que nos dejó”.

El futuro de las canciones inéditas de Yeison Jiménez sigue en suspenso tras su fallecimiento

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, la incertidumbre sobre el destino de su archivo musical inédito ha crecido entre seguidores y miembros de su equipo. Georgy Parra, productor y mánager del artista, confirmó en una transmisión en vivo que “existe un numeroso archivo musical del artista aún sin publicar”.

Parra explicó que, aunque antes de lanzar el sencillo póstumo Dime que sí mantuvo una reunión con Sonia, viuda de Jiménez, para definir los pasos a seguir, desde entonces no ha habido más comunicación con la familia, lo que ha dejado en suspenso la publicación del material.

La última nota de voz que Yeison Jiménez envió a su productor Georgy Parra mostró la energía y los sueños que tenía para este año - crédito @georgyparra/ Instagram
Georgy Parra habló del legado musical que dejó Yeison - crédito @georgyparra/ Instagram

El productor detalló que esa última reunión fue especialmente significativa: “Tuvimos una reunión antes de lanzar Dime que sí, fue muy emotiva: nos abrazamos, lloramos. Creo que fue el momento más íntimo que compartí con Sonia y lo menciono con mucho respeto. Se hicieron planes, escuchamos gran parte de la música de Yeison y me hicieron sentir parte del equipo”.

Parra aclaró que conserva “gran parte del trabajo de él grabado, que se esmeró por planificar, porque este año había muchos planes”, y que su disposición para colaborar en cualquier proyecto que preserve el legado del artista sigue intacta: “Tengo algo muy valioso y que bueno que me sigan haciendo parte de todo este sueño, ya que éramos parte del equipo de trabajo”.

Temas Relacionados

Yeison JiménezRafael Muñozbanda de Yeison JiménezColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

El arresto de uno de los principales líderes de una estructura criminal en el Valle del Cauca resultó relevante tras su presunta relación con el homicidio de un joven deportista

Alias Panda, presunto jefe de sicarios de Los 300, fue capturado en Palmira: sería el autor material del asesinato de un deportista campeón de judo

Se podría aplazar el Día del Padre en Colombia: este sería el motivo del posible cambio de fecha

Este año, la celebración podría no realizarse el tercer domingo de junio y ser aplazada debido a motivos electorales

Se podría aplazar el Día del Padre en Colombia: este sería el motivo del posible cambio de fecha

El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía

El tribunal de justicia transicional remitió el caso del exmilitar acusado de la desaparición a la Fiscalía tras considerar insuficiente su colaboración y excluirlo de todos los beneficios propios del sistema especial de paz

El general (r) Santoyo, exjefe de seguridad de Álvaro Uribe, fue expulsado de la JEP: será investigado por la Fiscalía

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

El delantero, con contrato hasta finales del primer semestre de la Liga BetPlay 2026, sufrió la fractura del arco cigomático tras un choque de cabezas en el partido contra América de Cali

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Matini, como es conocido en redes sociales el creador de contenido argentino, afirmó: “Juanfer es lo más grande que tenemos y a mi parecer, personal mío, después de Messi, la persona que más alegrías me dio en mi vida”

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

Caso Mateo Pérez | Historiadora explicó en una línea del tiempo por qué el periodismo en Colombia “ha sido asesinado por más de medio siglo”

ENTRETENIMIENTO

Carolina Ramírez desató una polémica por su supuesto regreso a una nueva temporada de ‘La reina del flow’: esto dijo

Carolina Ramírez desató una polémica por su supuesto regreso a una nueva temporada de ‘La reina del flow’: esto dijo

Feid compartió su exigente rutina de ejercicios tras la publicación de su ‘ex’ Karol G sobre el mismo tema

Blessd hizo inesperada petición a Luis Díaz tras el nacimiento de su hijo y desató reacciones en redes sociales: “Me pasa para el mío”

Reykon respondió qué sentía por no haber sido invitado para participar en el exitoso tema ‘+57’: “Todavía hay tiempo”

Daniela Álvarez reveló que debe someterse a una biopsia por la reaparición de un nódulo en su cuello

Deportes

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Fabián Bustos actualizó el parte médico de Radamel Falcao y se refirió a la posibilidad de que esté contra São Paulo en Copa Sudamericana

Streamer argentino e hincha de River Plate criticó a los que insultaron a Juanfer Quintero en la agónica victoria ante San Lorenzo

Jhon Jáder Durán habría sido ofrecido al Galatasaray de Turquía, pero el cuadro de Estambul lo rechazó: “Rendimiento inconsistente”

Esto recibirián los clubes colombianos que tengan jugadores convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Independiente Santa Fe vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026