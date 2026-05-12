Manager de la banda de Yeison Jiménez respondió al corista que cuestionó la búsqueda de una nueva voz para la agrupación: “No es un reemplazo”

El anuncio del reality para encontrar una nueva voz principal generó opiniones divididas tanto entre los integrantes de la agrupación como entre sus seguidores y la industria musical - crédito @rafaelmunozmanager/ Instagram

La muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el 10 de enero de 2026, marcó un antes y un después en la música regional colombiana. Desde entonces, La Banda del Aventurero, agrupación que acompañó al artista durante su carrera, enfrenta una etapa de transición que no ha estado exenta de polémica.

La controversia ‘estalló’ tras el anuncio de un nuevo formato tipo reality con el que la banda pretende encontrar una nueva voz principal, lo que generó opiniones divididas tanto entre los integrantes como en el entorno de seguidores y la industria musical.

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Miguel Huertas, corista de la agrupación, expresó públicamente su desacuerdo con la iniciativa en una entrevista para el medio La Kalle. Huertas señaló que existía una “falta de comunicación interna” respecto al concurso y manifestó su preocupación ante la posibilidad de que el público interprete la búsqueda como un intento de “reemplazar” la figura de Yeison Jiménez.

“Para muchos en la banda, la idea del reality nos tomó por sorpresa y nos desmotivó. Hemos sido una familia ya formada y nos cuesta imaginar el proyecto con una nueva voz elegida por casting”, señaló el corista.

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Ante la ola de comentarios y la viralización de las declaraciones de Huertas, el mánager de la banda, Rafael Muñoz, recurrió a sus redes sociales para aclarar la postura de la administración. En un mensaje directo, Muñoz enfatizó: “No estamos buscando un reemplazo, quiero que sepan que para nosotros Yeison es irremplazable, no estamos buscando un émulo o algo parecido”. Explicó que el objetivo es dar continuidad al proyecto musical, permitiendo que los éxitos de Jiménez se mantengan vigentes en los escenarios, pero bajo una nueva identidad vocal con “personalidad propia”.

El 'reality' de La Banda del Aventurero dividió opiniones tras la muerte de Yeison Jiménez y el manager de la agrupación respondió - @rafaelmunozmanager/ Instagram

Muñoz detalló además que la decisión de no entregar el liderazgo a los actuales integrantes responde a cuestiones legales. “Este integrante se encuentra firmado por un sello de Estados Unidos, lo que limita el desarrollo del proyecto. Como empresa le brindamos un apoyo para intentar resolver su situación, pero no ha sido posible”, explicó, subrayando las dificultades contractuales que imposibilitan que los músicos actuales asuman el rol principal sin entrar en conflicto con compromisos previos.

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A pesar de las tensiones, la administración de La Banda del Aventurero mantiene firme la convocatoria al reality. “En pro de la necesidad de avanzar con el proyecto, nos vimos en la necesidad de buscar una voz con un estilo propio y que se sume a este sueño buscando un reality para audicionar el talento colombiano”, señaló Muñoz. El mánager hizo un llamado a los seguidores a apoyar la nueva etapa, asegurando: “Seguiremos trabajando con mucho esfuerzo por querer construir lo que algún día soñamos siguiendo, en este momento, el legado que nos dejó Yeison para seguir desarrollando todas estas canciones que nos dejó”.

El futuro de las canciones inéditas de Yeison Jiménez sigue en suspenso tras su fallecimiento

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, la incertidumbre sobre el destino de su archivo musical inédito ha crecido entre seguidores y miembros de su equipo. Georgy Parra, productor y mánager del artista, confirmó en una transmisión en vivo que “existe un numeroso archivo musical del artista aún sin publicar”.

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Parra explicó que, aunque antes de lanzar el sencillo póstumo Dime que sí mantuvo una reunión con Sonia, viuda de Jiménez, para definir los pasos a seguir, desde entonces no ha habido más comunicación con la familia, lo que ha dejado en suspenso la publicación del material.

Georgy Parra habló del legado musical que dejó Yeison - crédito @georgyparra/ Instagram

El productor detalló que esa última reunión fue especialmente significativa: “Tuvimos una reunión antes de lanzar Dime que sí, fue muy emotiva: nos abrazamos, lloramos. Creo que fue el momento más íntimo que compartí con Sonia y lo menciono con mucho respeto. Se hicieron planes, escuchamos gran parte de la música de Yeison y me hicieron sentir parte del equipo”.

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Parra aclaró que conserva “gran parte del trabajo de él grabado, que se esmeró por planificar, porque este año había muchos planes”, y que su disposición para colaborar en cualquier proyecto que preserve el legado del artista sigue intacta: “Tengo algo muy valioso y que bueno que me sigan haciendo parte de todo este sueño, ya que éramos parte del equipo de trabajo”.