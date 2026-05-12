Sergio Fajardo se despachó contra Abelardo de la Espriella por su candidatura: “Es un fantoche, pero peligroso”

Sergio Fajardo aseguró que una eventual victoria de Abelardo de la Espriella “no es improbable” dentro del actual escenario político - crédito @delaespriella_style/Instagram - Luisa Gonzalez/Reuters

El candidato presidencial Sergio Fajardo se pronunció sobre la contienda electoral de Colombia con un extenso mensaje en el que cuestionó y lanzó pullas a varios de sus contendores y defendió su aspiración como una alternativa de unión política.

El exgobernador de Antioquia publicó una reflexión en su cuenta en la red social X, en la que lanzó duras críticas contra Abelardo de la Espriella, hizo referencias a Paloma Valencia y mencionó a Iván Cepeda dentro de su lectura del panorama electoral de las elecciones de primera vuelta, fechada para el 31 de mayo.

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El candidato, que afronta su tercera campaña por la Presidencia de la República, presentó una interpretación de la contienda en la que advirtió sobre los efectos que podría tener una alta polarización en la definición del próximo gobierno. En su análisis insistió en que la elección no solo depende del resultado de la primera vuelta, sino de la capacidad de construir respaldos amplios para una segunda fase electoral.

Sergio Fajardo afirmó que algunos votantes de Iván Cepeda “empiezan a dudar” en las elecciones de primera vuelta - crédito Juan David Duque/Reuters

En su publicación, Sergio Fajardo abrió la discusión con una pregunta sobre la estrategia electoral de las campañas: “¿De qué sirve ganar en primera vuelta y perderlo todo en segunda vuelta?”. A partir de esa frase desarrolló una serie de pullas sobre las posibilidades de cada contrincante y la manera en que podrían configurarse las alianzas posteriores a la primera jornada de votación.

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Sergio Fajardo habló de lo que sería una victoria para De la Espriella

En el post, Sergio Fajardo aseguró que “la victoria de Abelardo de la Espriella no es improbable”, afirmación con la que ubicó al aspirante de la extrema derecha dentro de un escenario competitivo de cara a las urnas.

El líder de centro explicó esa posibilidad sobre uno de los aspirantes más alejados de su línea política, con quien además sostuvo diferencias públicas, al asegurar que “muchas personas que piensan votar por Iván Cepeda empiezan a dudar”, razón que, según planteó, influye en ese escenario electoral de De la Espriella.

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Sergio Fajardo lanzó fuertes críticas contra Abelardo de la Espriella y cuestionó su discurso anticorrupción - crédito Nathalia Angarita/Reuters

El candidato insistió en que “para derrotar a Abelardo se necesita una mayoría social y política que va mucho más allá del petrismo radical”. Con esa frase marcó distancia frente a los sectores más cercanos al Gobierno nacional y reiteró la necesidad de una alianza que incluya votantes de distintas corrientes ideológicas.

Lo que llamó la atención de su extensa publicación es que las críticas más fuertes del mensaje recayeron sobre el aspirante que también es conocido como “el Tigre”. Fajardo afirmó que “Abelardo es un fantoche, pero peligroso”, y cuestionó su discurso anticorrupción con otra frase directa: “No puede perseguir la corrupción quien se ha lucrado con corruptos”.

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La advertencia de Sergio Fajardo sobre De la Espriella con la candidatura de Paloma Valencia

Sus pullas también alcanzaron a la propuesta de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, a la que señaló por el respaldo que tiene del uribismo. Sergio Fajardo sostuvo que ese proyecto político no alcanza a construir mayorías incluyentes, lo que, según su lectura, limita su capacidad de expansión en un escenario electoral que exige acuerdos más amplios.

Sergio Fajardo publicó un extenso mensaje en el que analizó el panorama electoral y cuestionó a Abelardo de la Espriella - crédito @Sergio_Fajardo/X

“El proyecto de Paloma sostenido por el uribismo no alcanza a construir mayorías inclusivas. ¿Qué hacemos? Todavía estamos a tiempo de reconstruir una mayoría democrática, progresista y moderada alrededor de nuestra candidatura", escribió el aspirante de centro.

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En ese extenso mensaje, Sergio Fajardo también sostuvo que ni “la izquierda petrista” ni “la derecha uribista” lograrían derrotar a Abelardo de la Espriella por separado. A partir de esa premisa defendió la necesidad de una alternativa que reduzca la confrontación política y permita acuerdos entre sectores distintos.

Al final de su mensaje, el candidato sostuvo que aún hay espacio para reconfigurar el panorama electoral y se presentó como una opción distinta dentro de una contienda marcada por la diversidad de corrientes políticas y posturas ideológicas.

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“¿Nos rendimos? No. Hay alternativa. Y hay tiempo”, escribió, antes de reiterar que su propuesta busca evitar una Colombia dividida por extremos políticos.