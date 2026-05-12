Colombia

Ministro del Trabajo envió duro mensaje al Consejo de Estado por suspender el traslado de ahorros a Colpensiones: “Mantienen los recursos secuestrados”

Antonio Sanguino afirmó que la decisión del alto tribunal fue precipitada

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Ilustración de acuarela con el edificio de Colpensiones, documentos oficiales, gráficos financieros, y el rostro del ministro Antonio Sanguino hablando ante micrófonos.
El jefe de la cartera expresó su inconformidad con la decisión del Consejo de Estado de suspender el traslado de recursos de las AFP a Colpensiones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Consejo de Estado suspendió el lunes 11 de mayo de 2026 los apartes finales del decreto expedido por el Gobierno nacional que exigía a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) transferir anticipadamente recursos a Colpensiones, lo que implica la detención inmediata del traslado de cerca de $5 billones programados para las próximas semanas.

La medida, informada por la Sección Segunda del alto tribunal, responde a la inminencia de la operación y a la urgencia de garantizar un control judicial eficaz antes de que se ejecuten movimientos de suma relevancia en el sistema pensional colombiano.

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La acción judicial amplía una decisión tomada el 28 de abril de 2026, cuando el Consejo de Estado había suspendido parcialmente el Decreto 415 de 2026, en el marco de más de 15 demandas acumuladas contra la norma promulgada el 20 de abril.

En la resolución anterior, el tribunal había frenado el traspaso de fondos correspondientes a los afiliados que aún no contaban con derecho pensional consolidado. Ahora, la nueva medida se extiende a todos los apartes del decreto que permanecían vigentes, abarcando tanto a los pensionados como a disposiciones operativas adicionales.

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La respuesta del ministro del Trabajo al Consejo de Estado

En reacción a la decisión del alto tribunal, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en entrevista con Rtvc que la medida es inaceptable, además de mencionar que, en su criterio, fue precipitada.

“Bueno, primero decir que es inaceptable, que es absolutamente sorprendente la manera como ha actuado el Consejo de Estado y particularmente el magistrado Bedoya en este caso. Tomó una decisión precipitada hace unos quince días con un auto que suspendió parcialmente el decreto 415”, expuso.

Conforme a sus consideraciones, la suspensión del decreto “mantienen secuestrados los recursos de los ahorradores mientras Colpensiones está pagando las pensiones”.

En desarrollo...

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