Drogas La Rebaja entregará medicamentos a pacientes de la Nueva EPS en tres municipios del país: así será la operación

Drogas La Rebaja asume la entrega de medicamentos para cerca de 70.000 afiliados de la Nueva EPS en Ibagué, Girardot y Soacha - crédito composición fotográfica

Drogas La Rebaja asumirá la entrega de medicamentos a los afiliados de la Nueva EPS en los municipios de Ibagué, Girardot y Soacha, beneficiando a cerca de 70.000 usuarios.

La medida, anunciada por Jorge Iván Ospina Gómez, agente especial interventor de la entidad, forma parte de una respuesta institucional ante las dificultades reportadas para la obtención oportuna de medicamentos en múltiples regiones del país.

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Inicio de operaciones en Ibagué

A partir del 13 de mayo, Drogas La Rebaja comenzará a operar como gestor farmacéutico de la Nueva EPS en la ciudad de Ibagué. Los afiliados del régimen contributivo que reciban atención en la IPS Viva 1A de la calle 27 podrán reclamar sus medicamentos en un nuevo punto de dispensación situado en el barrio Magisterio, en la Calle 8 #4H-26.

El horario será de lunes a viernes entre las 7:00 a. m, y las 7:00 p. m., y los sábados de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. Según informó la Nueva EPS en un comunicado, esta acción beneficiará a unos 30.000 afiliados en esa ciudad.

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El objetivo, de acuerdo con el interventor, es “mejorar la oportunidad y continuidad en la dispensación de tratamientos”, luego de reiteradas quejas de usuarios por demoras, largas filas y escasez de medicamentos.

La Defensoría del Pueblo había advertido sobre esperas superiores a ocho horas y dificultades para acceder a tratamientos esenciales.

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Drogas La Rebaja inicia operaciones como gestor farmacéutico en Ibagué el 13 de mayo, beneficiando a 30.000 usuarios del régimen contributivo - crédito @NuevaEPS_ / X

Despliegue progresivo en Girardot y Soacha

El despliegue de Drogas La Rebaja como nuevo gestor continuará en otros municipios. La entidad confirmó que el 12 de mayo iniciará la prestación del servicio en Girardot, donde serán atendidos aproximadamente 13.000 afiliados de los regímenes contributivo y subsidiado. El 19 de mayo se sumará Soacha, con una cobertura estimada para 27.000 usuarios del régimen subsidiado.

La Nueva EPS explicó que la estrategia busca garantizar la continuidad de los tratamientos médicos y fortalecer los procesos operativos en los territorios afectados por la crisis en la entrega de medicamentos.

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El agente especial interventor subrayó que la articulación con una red con experiencia en el sector farmacéutico responde al compromiso de la entidad de “ofrecer una atención oportuna, integral y de calidad”.

Cambios para los afiliados

Con la implementación de este nuevo esquema, los usuarios de la Nueva EPS en estos municipios deberán acudir a los puntos de Drogas La Rebaja asignados y presentar fórmulas médicas vigentes para reclamar sus medicamentos.

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Los nuevos puntos de dispensación de medicamentos buscan reducir las largas filas y mejorar la continuidad de los tratamientos para los afiliados a la Nueva EPS - crédito Nueva EPS / Sitio web

La compañía gestionará tanto medicamentos como insumos médicos, y la recomendación es verificar previamente el lugar de dispensación para evitar desplazamientos innecesarios.

Este ajuste coincide con un periodo de intervención de la Nueva EPS, en medio de cuestionamientos a su capacidad de respuesta y sanciones impuestas por incumplimiento de obligaciones. La entidad es actualmente la EPS con mayor número de afiliados en Colombia, lo que aumenta la presión sobre sus servicios.

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Crisis y reorganización en el sector farmacéutico

La entrada de Drogas La Rebaja como gestor farmacéutico ocurre tras el proceso de extinción de dominio que terminó con la administración estatal de la cadena. En abril, el presidente Gustavo Petro anunció que varios locales de la red se convertirán en puntos de salud y entrega de medicamentos.

Según la Superintendencia de la Economía Solidaria, al momento de la intervención las pérdidas de la cooperativa Coopservir superaban los $60.000 millones.

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La medida responde a reiteradas quejas de los usuarios por demoras de más de ocho horas y escasez de insumos médicos esenciales - crédito @NuevaEPS_ / X

Actualmente, la cadena cuenta con 811 establecimientos operativos en todo el país, tras la intervención y renegociación con proveedores. El Ministerio de Salud y la Sociedad de Activos Especiales llevaron adelante medidas para garantizar la continuidad en la atención y la reducción de costos en productos esenciales.

Proyecciones y continuidad

La Nueva EPS informó que el modelo de entrega progresiva también se implementará en otros departamentos. El 8 de mayo, la entidad anunció la incorporación de Propharmacy como nuevo gestor farmacéutico para el departamento del Atlántico, donde la cobertura alcanza a 120.000 afiliados en municipios como Barranquilla, Baranoa, Sabana Larga, Polo Nuevo y Malambo.

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En palabras del interventor Jorge Iván Ospina Gómez, la entidad continuará “dignificando, saneando, capitalizando y transparentando” su operación, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo al derecho fundamental a la salud para todos sus usuarios.