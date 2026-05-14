Llave Bre-B: así funcionan los pagos automáticos y recurrentes en Colombia

Aunque Bre-B todavía no habilita directamente esta función, ya existen plataformas que permiten programar cobros periódicos usando llaves bancarias - crédito Banco de la República

Los usuarios del sistema Bre-B en Colombia ya pueden realizar transferencias inmediatas entre bancos y billeteras digitales en cuestión de segundos, pero una de las dudas más frecuentes sigue siendo cómo activar pagos automáticos o recurrentes usando llaves.

Aunque la funcionalidad todavía no está integrada directamente dentro del sistema oficial, ya existen plataformas financieras que permiten programar este tipo de cobros periódicos.

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Según información conocida por Revista Semana, la fintech Druo comenzó a ofrecer alternativas para automatizar pagos recurrentes mediante llaves Bre-B, una herramienta que busca facilitar procesos como el pago de matrículas, seguros, gimnasios, membresías y otros cobros frecuentes.

la fintech Druo comenzó a ofrecer alternativas para automatizar pagos recurrentes mediante llaves Bre-B, una herramienta que busca facilitar procesos como el pago de matrículas, seguros, gimnasios, membresías y otros cobros frecuentes - crédito Banco de la República

Bre-B se consolidó como el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia

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El mecanismo fue creado por el Banco de la República y comenzó a operar hace más de siete meses con el objetivo de simplificar las transferencias interbancarias en el país.

El sistema permite enviar y recibir dinero de forma inmediata durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin importar si las cuentas pertenecen a entidades financieras diferentes.

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Una de sus principales novedades es el uso de “llaves”, identificadores que reemplazan los números tradicionales de cuentas bancarias.

Estas llaves pueden ser el número de celular, el correo electrónico, la cédula o incluso un código alfanumérico asignado por la entidad financiera.

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Las transferencias con Bre-B tardan apenas unos segundos

De acuerdo con el funcionamiento del sistema, las operaciones se completan normalmente entre seis y ocho segundos, un tiempo considerablemente menor frente a otros mecanismos tradicionales de transferencias bancarias en Colombia.

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La intención del Banco de la República fue facilitar pagos rápidos, gratuitos y seguros entre usuarios de distintos bancos y billeteras digitales.

Además, el sistema permite que las personas no tengan que compartir datos sensibles como números de cuentas, reduciendo errores y facilitando las operaciones digitales.

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La duda sobre pagos automáticos comenzó a crecer entre usuarios y comercios

Tras varios meses de implementación, muchas personas empezaron a preguntarse si Bre-B ya permite programar cobros automáticos o pagos periódicos asociados a servicios frecuentes.

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Tras varios meses de implementación, muchas personas empezaron a preguntarse si Bre-B ya permite programar cobros automáticos o pagos periódicos asociados a servicios frecuentes. - crédito Banco de la República

Actualmente, la función todavía no está disponible directamente dentro del ecosistema oficial del sistema Bre-B, pero ya existen alternativas desarrolladas por empresas fintech que usan las llaves para automatizar pagos.

Druo es una de las plataformas que ya permite pagos recurrentes con llaves Bre-B

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La fintech habilitó un sistema mediante el cual los usuarios pueden autorizar una sola vez el cobro automático asociado a una llave específica.

Después de completar esa autorización inicial, los pagos se ejecutan automáticamente según la periodicidad definida previamente.

Esto permitiría, por ejemplo, automatizar pagos mensuales relacionados con colegios, universidades, gimnasios, seguros o plataformas de suscripción.

El objetivo es simplificar pagos frecuentes para personas y empresas

El uso de pagos recurrentes busca reducir la necesidad de realizar transferencias manuales cada mes y evitar retrasos o incumplimientos en obligaciones periódicas.

Además, facilita la administración financiera tanto para usuarios como para comercios o instituciones que reciben pagos constantes.

En el caso de los usuarios, el sistema permitiría tener mayor control sobre sus obligaciones recurrentes sin necesidad de ingresar manualmente a las aplicaciones bancarias en cada fecha de pago.

Las llaves Bre-B funcionan como identificadores únicos dentro del sistema financiero

Cada usuario puede registrar una llave dentro de la aplicación de su banco o billetera digital para comenzar a operar con el sistema.

Ese identificador queda asociado a la cuenta bancaria correspondiente y permite recibir o enviar dinero sin necesidad de digitar largos números de cuenta.

El objetivo principal del modelo es hacer más ágiles las transferencias y fomentar la digitalización de pagos en Colombia.

El sistema sigue ampliando funciones mientras aumenta el número de usuarios.

Desde su lanzamiento, Bre-B se convirtió en una de las principales apuestas del sistema financiero colombiano para acelerar pagos digitales y reducir tiempos de espera en transferencias.

Mientras tanto, plataformas privadas comienzan a desarrollar nuevas funcionalidades complementarias, como pagos automáticos, herramientas de recaudo y automatización de cobros.

Por ahora, los pagos recurrentes mediante llaves todavía dependen de servicios adicionales como Druo, mientras el ecosistema financiero colombiano continúa adaptándose a las nuevas dinámicas de pagos inmediatos.