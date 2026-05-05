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Estos son los únicos documentos que le puede pedir tránsito en un retén: evite multas y abusos en Colombia

Conductores en Colombia deben portar cinco documentos obligatorios y conocer sus derechos para no ser sancionados ni engañados en controles viales

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Retén de Policía
Conductores en Colombia deben portar cinco documentos obligatorios y conocer sus derechos para no ser sancionados ni engañados en controles viales- crédito Colprensa

Los retenes de tránsito en Colombia son frecuentes en carreteras y ciudades, pero no todos los conductores tienen claro qué documentos están obligados a presentar.

Conocer esta información no solo evita multas, sino que también protege a los ciudadanos frente a posibles abusos o procedimientos indebidos.

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De acuerdo con la normativa vigente, los agentes de tránsito únicamente pueden exigir cinco documentos básicos al momento de un control, según información publicada por Revista Semana.

Pasaron por un alto un retén y dispararon a policías en La Calera. Colprensa
Los agentes de tránsito únicamente pueden exigir cinco documentos básicos al momento de un control | Colprensa

Entre los documentos obligatorios se encuentra, en primer lugar, la cédula de ciudadanía o documento de identidad, que permite verificar la identificación del conductor.

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También es indispensable portar la licencia de conducción vigente, la cual debe corresponder al tipo de vehículo que se está manejando, ya sea carro o motocicleta.

Otro documento clave es la licencia de tránsito, conocida comúnmente como tarjeta de propiedad, que acredita el registro legal del vehículo ante las autoridades.

A esto se suma el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que garantiza la cobertura médica en caso de accidentes y es uno de los requisitos más estrictamente vigilados en los retenes.

Finalmente, el certificado de revisión técnico-mecánica es obligatorio para verificar que el vehículo cumple con las condiciones mínimas de seguridad y funcionamiento.

Estos cinco documentos constituyen el único conjunto de requisitos que un agente de tránsito puede solicitar durante un retén, sin que exista la obligación de presentar otros soportes adicionales.

Una de las dudas más frecuentes entre los conductores es si estos documentos deben llevarse en físico. La normativa actual permite que también se presenten en formato digital, siempre que puedan ser verificados a través de plataformas oficiales como el RUNT.

- crédito Alcaldía de Bogotá
- crédito Alcaldía de Bogotá

Esto significa que un conductor puede mostrar su documentación desde el celular sin incurrir en una infracción, siempre que la información esté actualizada en el sistema.

No obstante, expertos recomiendan contar con copias físicas o archivos descargados, ya que la falta de conexión a internet o fallas en las plataformas podrían generar retrasos o inconvenientes durante el control.

Otro aspecto fundamental es conocer los límites de la autoridad. Los agentes de tránsito no están facultados para retener la cédula ni la licencia de conducción de manera arbitraria.

Cualquier retención indebida o exigencia fuera de lo establecido podría ser considerada un procedimiento irregular y dar lugar a quejas o denuncias por parte del ciudadano.

En caso de no portar alguno de los documentos obligatorios, el conductor se expone a sanciones económicas, así como a la posible inmovilización del vehículo, dependiendo de la falta cometida.

El mercado colombiano de motocicletas sigue en auge: más del 60% del parque automotor son motos, con modelos para todos los presupuestos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Motos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por esta razón, es responsabilidad del propietario verificar que tanto el SOAT como la revisión técnico-mecánica estén vigentes y correctamente registrados en el sistema nacional antes de circular.

Además, es recomendable consultar periódicamente el estado de los documentos en la plataforma del RUNT para evitar sorpresas durante un retén.

Cumplir con estos requisitos no solo permite evitar multas, sino que también garantiza que el vehículo cuenta con las condiciones mínimas de seguridad para circular en las vías del país.

En un contexto donde también existen falsos retenes y modalidades de engaño, estar informado se convierte en la principal herramienta para protegerse y actuar correctamente frente a cualquier control.

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