Colombia

“Podemos ganar en primera vuelta”: campaña de Iván Cepeda busca 22.000 abogados para vigilar las elecciones

El equipo del candidato del Pacto Histórico aseguró que el control electoral es un “asunto de seguridad nacional” y expresó dudas sobre jurados y software

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La campaña presidencial de Iván Cepeda reportó ingresos por 15.000 millones de pesos financiados sólo con créditos bancarios ante el Consejo Nacional Electoral - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La campaña presidencial de Iván Cepeda aseguró que desplegará miles de abogados y testigos electorales para vigilar las elecciones del próximo 31 de mayo, ante lo que consideran posibles riesgos para la transparencia del proceso - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La campaña presidencial de Iván Cepeda aseguró que desplegará miles de abogados y testigos electorales para vigilar las elecciones del próximo 31 de mayo, ante lo que consideran posibles riesgos para la transparencia del proceso.

Así lo afirmó Alí Bantú Ashanti, coordinador nacional de escrutinio del candidato del Pacto Histórico, quien aseguró que buscan reunir hasta 22.000 abogados para defender los votos.

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En entrevista conocida por Revista Semana, el vocero explicó que actualmente cuentan con cerca de 4.000 abogados vinculados a la estrategia electoral y lanzó un llamado para que más juristas se sumen al proceso de vigilancia.

Alí Bantú Ashanti hizo una jugada jurídica con el que advirtió que, al parecer, Miguel Polo Polo no podría volver al Congreso en 2026 - crédito Alí Bantú Ashanti/Facebook
Alí Bantú Ashanti, coordinador nacional de escrutinio del candidato del Pacto Histórico, quien aseguró que buscan reunir hasta 22.000 abogados para defender los votos. - crédito Alí Bantú Ashanti/Facebook

“Invitamos a los más de 100.000 abogados que hay en el país a que se sumen a la campaña de Iván Cepeda para defender la soberanía nacional y la democracia”, afirmó Ashanti.

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La campaña de Cepeda expresó preocupación por los jurados de votación y el software electoral

El coordinador nacional de escrutinio aseguró que dentro del equipo existen inquietudes sobre el denominado Proyecto Júpiter y sobre posibles presiones que, según dijo, podrían afectar a jurados de votación.

“Tenemos preocupaciones sobre el Proyecto Júpiter. Presuntamente, de acuerdo a la información que ha circulado en medios y la denuncia que ya hizo nuestro candidato a la Presidencia, se está constriñendo —no solo a empleados del sector privado, sino también a empleados públicos— para que voten por las campañas de la extrema derecha”, señaló.

Ashanti indicó que esas denuncias deberían ser investigadas por las autoridades judiciales y aseguró que parte de la preocupación radica en que muchos jurados de votación provienen de empresas privadas.

El Pacto Histórico insiste en pedir mayor vigilancia al sistema electoral colombiano

Durante la entrevista, el vocero insistió en las dudas que tienen sobre los sistemas tecnológicos utilizados durante el proceso electoral y aseguró que la vigilancia ciudadana y jurídica será fundamental durante el escrutinio.

“Otra preocupación que tenemos en la campaña tiene que ver con los software de la Registraduría”, afirmó.

El coordinador sostuvo que los resultados reportados por la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral deben coincidir plenamente con lo registrado en las mesas de votación.

Según Ashanti, el equipo jurídico de la campaña considera que las inconsistencias detectadas en elecciones anteriores no corresponden únicamente a errores técnicos.

La campaña recordó los reclamos sobre las elecciones legislativas de 2022

El coordinador nacional de escrutinio aseguró que en el pasado proceso electoral se detectaron diferencias entre el preconteo y el escrutinio final que, según dijo, terminaron favoreciendo al Pacto Histórico tras las reclamaciones.

“Lo que hemos encontrado en las evidencias del proceso anterior, de la campaña de 2022, es que entre el preconteo y el escrutinio había 600.000 votos que no había reportado la Registraduría”, afirmó.

El abogado sostuvo que, sin el acompañamiento de equipos jurídicos y testigos electorales, esos votos no habrían sido recuperados durante el escrutinio.

Alí Bantú Ashantí
Alí Bantú Ashantí - crédito Colectivo Justicia Racial

El equipo de Iván Cepeda habla de un “asunto de seguridad nacional”

Ashanti aseguró que el control sobre los resultados electorales debe ser tratado como un tema prioritario para el país debido al impacto político y social que podría generar una eventual controversia sobre los resultados presidenciales.

“Es un asunto de seguridad nacional”, afirmó.

El coordinador señaló que la historia política y los episodios de violencia electoral en Colombia obligan a reforzar la vigilancia sobre el proceso democrático.

Incluso, planteó un escenario hipotético en el que Iván Cepeda pudiera obtener una ventaja amplia en primera vuelta y que, según él, esos votos no fueran reflejados inicialmente en los reportes oficiales.

La campaña planea desplegar más de 122.000 testigos electorales

El equipo del candidato del Pacto Histórico aseguró que su meta es contar con presencia en todas las mesas de votación del país durante la jornada electoral.

“Necesitamos 122.000 testigos. Que cada mesa sea custodiada, que cada mesa sea vigilada”, sostuvo Ashanti.

Además, reiteró que esperan ampliar el número de abogados vinculados a la campaña hasta llegar a 20.000 juristas en todo el territorio nacional.

El Pacto Histórico cree que Iván Cepeda puede ganar en primera vuelta

El coordinador nacional de escrutinio aseguró que dentro de la campaña existe optimismo frente al resultado electoral del próximo 31 de mayo. “Podemos ganar en primera vuelta”, afirmó.

Ashanti señaló que la estrategia electoral del movimiento se concentrará en movilizar votantes desde las primeras horas de la jornada electoral y garantizar presencia permanente durante el conteo y escrutinio de votos.

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